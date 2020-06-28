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В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки
Станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19. За добу - 917 нових випадків. 19 осіб померли від хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 917 осіб.
Крім того, зафіксовано 19 летальних випадків.
Водночас 233 людини побороли коронавірусну хворобу.
За весь час пандемії COVID-19 інфікували у 42 982 осіб, 18 934 особи одужали, а 1 129 пацієнт із коронавірусом помер.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (173), Рівненській (93) та Закарпатській (86) областях, а також в Києві (69).
Топ коментарі
+12 Николай Колесник 1b82a295
показати весь коментар28.06.2020 09:25
+10 Владим Васин
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+7 Антип61
показати весь коментар28.06.2020 10:33
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Будь ласка, зачекайте...
2 - больных на коронавирус не скрывают, а если и вскрываю, то очень мало.
3 -насколько точна статистика?
Кто ответит? Слишком много ли и запугиваний было раньше. Теперь на инфо о коронавирусе уже не реагируют должным образом
Например, COVID-19 со знаменитым SARS схожи на 94.6% (согласно научным публикациям).
Я не нашла, насколько COVID-19 схож с другими ковидоми, вирусом простуды обыкновенной (common cold это тоже ковид), если схожесть больше 90%, то будет забавно.
ПЦР-тест - это тест молекулярный, он определяет остатки РНК вируса.
Поэтому, просто по определению самого теста, для его успеха необходимо иметь достаточно генетического материала, то есть "останков" вируса ковида, а это возможно только в активной фазе заражения, причем в первые дни заражения.
Именно потому ВОЗ рекомендует не просто использовать смывку из носа, а и повторять тест, беря на анализ мокроту (то, что из легких больные отхакали). И повторять тест дважды, с интервалом во сколько там дней.
Тест на антитела (серологический) показывает, что человек перенес ковид-инфекцию - и все.
Ни тест на антитела, ни ПЦР тест не являются достоверными тестами, что бессимптомный носитель ковида является источником заражения.
Диагнозоз ковида ставится не просто по положительному ПЦР тесту, а по клинической картине (должны иметься симптому заболевания).
Именно поэтому в статье Википедии приводится "дисклэймер", протокол тестирования должен соблюдаться, чтобы тестировщики не смели на производителей ПЦР-тестов все свалить, дескать, тесты плохие, нет, процедура тестиравания неверная, и отвечать будут за все свои действия именно тестировщики!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0 Фантом из Хайльбронна
Зробили аналізи в приватному закладі - правда . Там зразу
Без порток их, сук чиновничих, оставить за такой подлог.
Сволочи, нарушают протокол тестирования ВОЗ.
ВОЗ рекомендует для ПЦР-теста тестировать не просто смывку из носа, а и отхаркиваемую мокроту, и проводить тест дважды, с интервалом в несколько дней:
"The WHO recommends collecting specimens from both the upper respiratory tract (naso- and oropharyngeal samples) and lower respiratory tract such as expectorated sputum, endotracheal aspirate, or bronchoalveolar lavage
If the test result is positive, it is recommended that the test is repeated for verification. "
(Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19) Marco Cascella; Michael Rajnik; Arturo Cuomo; Scott C. Dulebohn; Raffaela Di Napoli
NCBI Bookshelf. A service of the National Library of Medicine, National Institutes of Health. )
В морду им этой публикацией ткните, рекомендициями ВОЗа по морде чиновников, по морде, пусть платят людям компенсацию, сволочи.
Раздеть до нитки их, тварей чиновных.
Конечно странно, что это происходит по выходным, но важен же результат!