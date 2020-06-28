В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки

Станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19. За добу - 917 нових випадків. 19 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 917 осіб.

Крім того, зафіксовано 19 летальних випадків.

Водночас 233 людини побороли коронавірусну хворобу.

За весь час пандемії COVID-19 інфікували у 42 982 осіб, 18 934 особи одужали, а 1 129 пацієнт із коронавірусом помер.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (173), Рівненській (93) та Закарпатській (86) областях, а також в Києві (69).

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