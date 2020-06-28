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В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки

В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки

Станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19. За добу - 917 нових випадків. 19 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 917 осіб.

Крім того, зафіксовано 19 летальних випадків.

Водночас 233 людини побороли коронавірусну хворобу.

За весь час пандемії COVID-19 інфікували у 42 982 осіб, 18 934 особи одужали, а 1 129 пацієнт із коронавірусом помер.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (173), Рівненській (93) та Закарпатській (86) областях, а також в Києві (69).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: кількість інфікованих у світі перевищила 10 млн, померлих уже понад 500 тисяч

В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки 01
В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки 02
В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки 03
В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки 04
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Топ коментарі
+12
Для всех кто ещё не знает:
1) Существуют 43 (сорок три) различных коронавируса
2) Тестирование их НЕ РАЗЛИЧАЕТ.
3) Четыре наиболее распространённых из них - обычная сезонная простуда.

И под этот сюжет баламутят народ .Сколько мы будем терпеть издевательство над нами ?Понятно-организаторы этой лжи хотят и зарабатывают миллиарды .Как прекратить эту ложь и что делать с лживыми организаторами ?Если тест показывает положительный результат при обычной простуде-то для мошенников -это необъятное поле для наживы .Долбанный степанов -носи маску **** сам пожизненно .
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28.06.2020 09:25
+10
Степанов не учил в школе математику. Каждый день увеличивают на несколько тысяч количество тестируемых и удивляется росту зараженных... А людей которых указывают ему на логический рост цифр, он сарказтичезки обзывает экспертами в кавычках. Зеленський набрал в команду не просто не профессионалов а реально тупых людей.
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28.06.2020 09:34
+7
Откуда вы эту ересь берете? ПЦР тест различает даже разные штаммы ковида19, не то что разные коронвирусы.
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28.06.2020 10:33
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Вопросы: 1 - куда делись все другие болезни? Сколько умерших от других болезней?
2 - больных на коронавирус не скрывают, а если и вскрываю, то очень мало.
3 -насколько точна статистика?
Кто ответит? Слишком много ли и запугиваний было раньше. Теперь на инфо о коронавирусе уже не реагируют должным образом
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28.06.2020 12:59 Відповісти
Коронавирус - это не один вирус, это семейство вирусов, весьма похожих.
Например, COVID-19 со знаменитым SARS схожи на 94.6% (согласно научным публикациям).
Я не нашла, насколько COVID-19 схож с другими ковидоми, вирусом простуды обыкновенной (common cold это тоже ковид), если схожесть больше 90%, то будет забавно.
ПЦР-тест - это тест молекулярный, он определяет остатки РНК вируса.
Поэтому, просто по определению самого теста, для его успеха необходимо иметь достаточно генетического материала, то есть "останков" вируса ковида, а это возможно только в активной фазе заражения, причем в первые дни заражения.
Именно потому ВОЗ рекомендует не просто использовать смывку из носа, а и повторять тест, беря на анализ мокроту (то, что из легких больные отхакали). И повторять тест дважды, с интервалом во сколько там дней.
Тест на антитела (серологический) показывает, что человек перенес ковид-инфекцию - и все.
Ни тест на антитела, ни ПЦР тест не являются достоверными тестами, что бессимптомный носитель ковида является источником заражения.
Диагнозоз ковида ставится не просто по положительному ПЦР тесту, а по клинической картине (должны иметься симптому заболевания).
Именно поэтому в статье Википедии приводится "дисклэймер", протокол тестирования должен соблюдаться, чтобы тестировщики не смели на производителей ПЦР-тестов все свалить, дескать, тесты плохие, нет, процедура тестиравания неверная, и отвечать будут за все свои действия именно тестировщики!
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29.06.2020 07:51 Відповісти
Почались масові фальсифікації цього вірусу. Особливо у Львівській області. Приписують все що можна. По Львову обговорюють реальну подію- пішла жінка з мамою зробити аналізи в державну поліклініку- відразу аналізи показали позитивний результат. Зробили аналізи в приватному закладі- і близько не має. Тепер подають до суду про фальсифікацію. Такі і цифри. Все це не правда. Може хіба що команда зверху. Кругом бардак і беспорядок. Такого ще не було ніколи. Лікарі любу хворобу пов'язують з короновірусом. Так і зарплата буде високою. Перестаньте брехати і фальсифікувати.
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28.06.2020 13:09 Відповісти
👆👆👆кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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28.06.2020 15:24 Відповісти
ПЦР-тести надзвичайно чутливий інструмент. Він вимагає дуже високої акуратності та чистоти. А інакше можна одержувати некоректні результати на кшталт таких
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0 Фантом из Хайльбронна
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01.07.2020 15:22 Відповісти
пішла жінка з мамою зробити аналізи в державну поліклініку- відразу аналізи показали позитивний результат - БРЕХНЯ у держполікліниці результат через ТРИ тижні

Зробили аналізи в приватному закладі - правда . Там зразу
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28.06.2020 18:14 Відповісти
"Тепер подають до суду про фальсифікацію"
Без порток их, сук чиновничих, оставить за такой подлог.
Сволочи, нарушают протокол тестирования ВОЗ.
ВОЗ рекомендует для ПЦР-теста тестировать не просто смывку из носа, а и отхаркиваемую мокроту, и проводить тест дважды, с интервалом в несколько дней:
"The WHO recommends collecting specimens from both the upper respiratory tract (naso- and oropharyngeal samples) and lower respiratory tract such as expectorated sputum, endotracheal aspirate, or bronchoalveolar lavage
If the test result is positive, it is recommended that the test is repeated for verification. "

(Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19) Marco Cascella; Michael Rajnik; Arturo Cuomo; Scott C. Dulebohn; Raffaela Di Napoli
NCBI Bookshelf. A service of the National Library of Medicine, National Institutes of Health. )

В морду им этой публикацией ткните, рекомендициями ВОЗа по морде чиновников, по морде, пусть платят людям компенсацию, сволочи.
Раздеть до нитки их, тварей чиновных.
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29.06.2020 07:56 Відповісти
Ну вот! Второй день уменьшение! Вот что ношение масок делает! Эпидемия сразу отступает!
Конечно странно, что это происходит по выходным, но важен же результат!
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28.06.2020 14:15 Відповісти
Какие маски, просто на выходные меньше тестов делают, во вторник-среду будет 1200+-
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28.06.2020 16:10 Відповісти
Все кто не верит в короновирус в Украине и не придерживается требований карантина - агенты Кремля и Путина!
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28.06.2020 21:34 Відповісти
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