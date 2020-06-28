Кількість інфікованих COVID-19 перевищила кількість видужалих за добу в 20 областях України, - РНБО

В Україні за минулу добу кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 виросла в 20 областях і в Києві, а в Дніпропетровській та Херсонській областях не підтвердили нових випадків зараженя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 зафіксовано у Львівській (173 випадки), Рівненській (93 випадки) і Закарпатській (86 випадків) областях.

Всього за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 22 нові випадки захворювання на COVID-19, померлих за минулу добу немає, 21 особа видужала, зараз в області хворіє 626 осіб (на 1 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 67 нових випадків COVID-19, одужали 2 людини, зараз в області хворіють 1 475 осіб (на 65 більше за добу);

- в Дніпропетровській області нових випадків зараження, смерті і одужання за добу не зафіксовано. Зараз, як і вчора ​, в області хворіє 151 осіб;

- в Донецькій області за добу 64 нові випадки захворювання, зараз в області хворіє 307 осіб (на 64 більше за добу);

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- в Житомирській області 25 нових випадків захворювання за добу, 2 людини померли і 5 - одужали, хворіє 621 особа (на 18 більше за добу);

- в Закарпатській області 86 нових випадків зараження за добу, 2 людини померли, 17 - одужали, зараз хворіє 1 699 осіб (на 67 більше за добу);

- в Запорізькій області 3 нові випадки захворювання за добу, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз в області хворіє 134 людини (на 3 більше за добу);

- в Івано-Франківській області 47 нових випадків захворювання за добу і 1 - смерті, всього в області хворіє 1 103 особи (на 46 більше за добу);

- в Києві 69 нових випадків захворювання за добу, 4 людини померли і 57 - одужали, хворіє 3 282 особи (на 8 більше за добу);

- в Київській області 37 нових випадків захворювання за добу, 9 осіб одужали, зараз в області хворіє 1 169 осіб (на 28 більше за добу);

- в Кіровоградській області 4 нові випадки захворювання та 4 - одужання, зараз в області хворіє 84 людини (на 2 більше за добу);

- в Луганській області 4 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання за добу не виявлено, зараз в області хворіє 22 людини (на 4 більше за добу);

- у Львівській області за добу підтверджені 173 нових випадки зараження COVID-19, 6 випадків смерті, 4 людини одужали, всього в області хворіє 4 299 осіб (на 163 більше за добу);

- в Миколаївській області 44 нові випадки захворювання COVID-19 і 1 випадок смерті, всього в області хворіє 145 осіб (на 43 більше за добу);

- в Одеській області 34 нові випадки захворювання за добу, випадків смерті та одужання не зафіксовано. Всього в області хворіє 855 осіб (на 34 більше за добу);

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- в Полтавській області 1 новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, всього в області хворіє 29 осіб (на 1 більше за добу);

- у Рівненській області 93 нових випадки захворювання за добу, і 33 людини одужали, всього в області хворіє 1 764 особи (на 60 більше за добу);

- в Сумській області 8 нових випадків захворювання за добу і 10 - одужання, всього в області хворіє 71 особа (на 2 менше за добу);

- в Тернопільській області 17 нових випадків захворювання за добу і 7 осіб одужали, всього в області хворіють 734 особи (на 10 більше за добу);

- в Харківській області 36 нових випадків захворювання за добу, 3 людини померли, 35 осіб одужали, всього в області хворіє 939 осіб (на 2 менше за добу);

- в Херсонській області нових випадків захворювання, смерті і одужання за добу не зафіксовано, всього в області, як і на день ​​раніше, хворіють 12 людей;

- в Хмельницькій області 14 нових випадків захворювання за добу, 5 осіб одужали, всього в області хворіє 233 людини (на 9 більше за добу);

- в Черкаській області 7 нових випадків захворювання, 3 людини одужали, всього в області хворіють 164 людини (на 4 більше за добу);

- в Чернівецькій області 55 нових випадків захворювання, 23 людини одужали. Всього в області хворіють 2 630 осіб (на 32 більше за добу);

- в Чернігівській області 7 нових випадків захворювання. Всього в області хворіють 371 осіб (на 7 більше за добу).