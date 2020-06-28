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За минулу добу в Києві 69 випадків COVID-19, чотири людини померли, - Кличко

За минулу добу в Києві 69 випадків COVID-19, чотири людини померли, - Кличко

На сьогодні в Києві вже 4 935 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 69 людей. Четверо хворих померли.
На сьогодні в Києві вже 4935 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:
34 жінки, віком від 22 до 86 років;
33 чоловiків,  від 21 до 85 років;

-6-річна дівчинка і хлопчик, якому 14 років.

Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих.

Одужали за минулу добу 57 людей. Усього коронавірус поборолили 1547 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 16. У Деснянському та
Оболонському - по 9 випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 917 нових випадків COVID-19, померло 19 осіб, усього зафіксовано 42 982 випадки

За минулу добу в Києві 69 випадків COVID-19, чотири людини померли, - Кличко 01
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кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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28.06.2020 10:24 Відповісти
Педалик плохо старается с истреблением киевлян.
Заблокировал только три моста
Тщетельнее надо!
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28.06.2020 10:45 Відповісти
Коли жбраки, музиканти і офені ходять вільно по вагонам і поздам метро А тупі громадяни з мізками курки після сокири дають їм премію типу - ходіть і заражайте

. То я хотів би плюнути на таку владу яка не може елементарний навести лад. Чи може вона мріє, що б таки той короновірус який дядько Білл створив, тут теж завівся.
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28.06.2020 20:41 Відповісти
 
 