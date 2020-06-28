Тільки питання розширення території України може бути на всеукраїнському референдумі, - Стефанчук
На всеукраїнський референдум не можна буде виносити питання про територіальну цілісність України. Питання про зміну території України може стосуватися тільки її розширення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Відповідаючи на питання про те, що деякі критики побоюються, що в разі прийняття законопроєкту про всеукраїнський референдум, може відбутися визнання окупованого Криму територією РФ, Стефанчук сказав, що це "дуже поширений фейк".
"Ви розумієте, що готуючи цей законопроєкт, ми маємо виходити з "тіла" Конституції. І саме в Конституції написано, в ст. 73 про те, що питання, що стосуються зміни території України - це питання всеукраїнського референдуму. Ми не знаємо, що закладалося авторами Конституції в це, але ми були змушені процитувати цю норму в цьому законопроєкті", - зазначив перший віцеспікер.
"Але ми розуміємо, що можуть бути спекуляції на цьому тлі. І саме тому, коли ви подивіться в тій же статті 3 ми заклали запобіжник, що не можуть виноситися питання, що стосуються територіальної цілісності України. Таким чином ми цю формулу трактуємо так, що тільки питання розширення території України може бути питанням всеукраїнського референдуму", - пояснив Стефанчук.
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Значить, будуть виносити питання про зменшення (Крим, Донбас як мінімум)
Про це політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) попередив в етері щотижневої програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка вийшла на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Мене дуже бентежать такі останні кроки українського керівництва, як проштовхування в прискореному режимі закону про референдум, і почастішання чуток про розпуск Ради. Після того як вони намагалися протягнути створення "консультативної ради" з ОРДЛО, коли це зірвалося, вони зрозуміли, що в Раді не пройдуть жодні закони про легалізацію ОРДЛО. Тому що в Раді є сильні опозиційні фракції й буде публічне обговорення, його доведеться показувати по телебаченню навіть каналам Коломойського і Медведчука. В Раді не проштовхнути", - зазначив він.
Саме тому, вважає аналітик, може бути зроблена ставка на референдум. І не просто на рефрендум, а на той його варіант в редакції законопроєкту президента Володимир Зеленського, що передбачає превалювання результатів такого голосування над нормами інших законів і Конституції.
При цьому основні питання там буде сформульовано "красиво", а на важливі для Москви додаткові умови навмисно не звертатиметься увага.
"Питання буде поставлений приблизно так - воно великими літерами буде на виборчому бюлетені: "Ви підтримуєте мир в Україні та повернення Донбасу?". А внизу дуже дрібним шріфтіком буде описано усякі гидоти, що якраз технічно означають патрапляння цієї ракової пухлини (ОРДЛО - ред.) в політичне тіло України", - пояснив Піонтковський.
Для досягнення необхідних показників голосування на пропонованому референдумі, додав політолог, буде задіяно діючу зараз в Україні систему проросійської телепропаганди.
"Можуть нав'язати що завгодно. Вони вже продемонстрували це під час виборів Зеленського", - наголосив Піонтковський.