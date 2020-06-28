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Тільки питання розширення території України може бути на всеукраїнському референдумі, - Стефанчук

Тільки питання розширення території України може бути на всеукраїнському референдумі, - Стефанчук

На всеукраїнський референдум не можна буде виносити питання про територіальну цілісність України. Питання про зміну території України може стосуватися тільки її розширення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Відповідаючи на питання про те, що деякі критики побоюються, що в разі прийняття законопроєкту про всеукраїнський референдум, може відбутися визнання окупованого Криму територією РФ, Стефанчук сказав, що це "дуже поширений фейк".

"Ви розумієте, що готуючи цей законопроєкт, ми маємо виходити з "тіла" Конституції. І саме в Конституції написано, в ст. 73 про те, що питання, що стосуються зміни території України - це питання всеукраїнського референдуму. Ми не знаємо, що закладалося авторами Конституції в це, але ми були змушені процитувати цю норму в цьому законопроєкті", - зазначив перший віцеспікер.

"Але ми розуміємо, що можуть бути спекуляції на цьому тлі. І саме тому, коли ви подивіться в тій же статті 3 ми заклали запобіжник, що не можуть виноситися питання, що стосуються територіальної цілісності України. Таким чином ми цю формулу трактуємо так, що тільки питання розширення території України може бути питанням всеукраїнського референдуму", - пояснив Стефанчук.

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Топ коментарі
+25
В законі просто зміна теритроії. А чесне слова стефанчука, як і любого зебіла, гівна варте.
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28.06.2020 10:33
+23
Зебіли й не таке схавають...
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28.06.2020 10:30
+22
В країні, яка примудрилась обрати Зе-клоуна, референдуми небезпечні.
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28.06.2020 10:33
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"Послухай, что скажете правительство , и сделай нарблрот".
Значить, будуть виносити питання про зменшення (Крим, Донбас як мінімум)
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28.06.2020 11:22 Відповісти
на хрена это вам недоделанные зелёные имперцы. Как всегда, некачественные засранцы хотят нас на - бать
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28.06.2020 11:28 Відповісти
Зє!льона плєсєнь готує Україну до легітимної здачі Ресурсній Федерації - тіпа, так нарот захотів. А тєхнології маніпуляції несвідомою 73%-ою біомасою вже відпрацьовані
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28.06.2020 11:38 Відповісти
Сколько можно объяснять, что не 73% а 45%. Хотя и этих идиотов реально много
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28.06.2020 12:03 Відповісти
а ти мені не об'ясняй - йа сам знаю шо 44% від усіх виборців, але 40% виборців, шо не прийшли на дільниці, взагалі болото - інертна біомаса - 99%. Куди їх направлять, туди й потуняють
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28.06.2020 12:09 Відповісти
Стефанчук малорос, намекает о присоединении так называемом " расширении" военно-террористических областей луганды и домбабве к Украине. Я правильно догадался?
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28.06.2020 11:49 Відповісти
ты дурной, Донбасс и Крым - это Украина.
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28.06.2020 15:18 Відповісти
Вася это ты с дуба упал, Украине нужен свободный от русишшвайнских войск донбас и крым, впетрил? А вообще возвращайся в родной Уренгой троляка кацапская.
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28.06.2020 16:19 Відповісти
фсб и фсбу вам аплодирует.
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28.06.2020 19:00 Відповісти
Удмурт та друг степей калмик, йди до чорта в дупу разом з ФСБ та не забувайте при цоьму аплодувать.
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29.06.2020 10:02 Відповісти
Мы не знаем, что закладывалось авторами Конституции в это, но мы были вынуждены процитировать эту норму в данном законопроекте", - отметил первый вице-спикер.Источник: https://censor.net/n3204832 Так спитай,дебіл,твої ж однослужники є авторами.
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28.06.2020 12:21 Відповісти
сама ти дебілка. мова йде про конституцію, у ній так написано, що не ясно, що закладалося. а зелені конституцію не складали. вони лише вимушені цитувати її у своєму новому законопроекті. так що питать в однослужників?
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01.07.2020 14:04 Відповісти
Вони приєднають Україну до рашки, назвуть усе Русь, територія ж типу виросла, а по факту буде повна окупація московитами
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28.06.2020 12:41 Відповісти
Все проще сейчас рф вернет крым но на зеленом сфальсифицированом референдуме окажется мы Его не хотим присоединить.
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28.06.2020 13:40 Відповісти
Тільки питання розширення території України може бути на всеукраїнському референдумі, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4908
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28.06.2020 12:48 Відповісти
не важливо що питають ...важливо як питання поставити ...ці майстри словоблуддя поставлять питання так що люба відповідь задовольнить тих хто будуть "запитувати" а з нашим лохторатом навіть і думати сильно не прийдеться ...в країні де голосують за клоуна панамця чи жоппу ... мізки відсутні
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28.06.2020 12:54 Відповісти
Шо он бредит, этим законом будут сокращать территории Украины. Закон уже есть не надо ничего переписывать, работают на русских.
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28.06.2020 13:37 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/06/28/na_ze_referendumi_pro_quotmyrquot_i_quotpovernennya_donbasuquot_naybilsha_gydota_bude_propysana_malenkymy_literamy_piontkovskyy На Зе-референдумі найбільша гидота буде прописана маленькими літерами - Піонтковський

Про це політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) попередив в етері щотижневої програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка вийшла на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Мене дуже бентежать такі останні кроки українського керівництва, як проштовхування в прискореному режимі закону про референдум, і почастішання чуток про розпуск Ради. Після того як вони намагалися протягнути створення "консультативної ради" з ОРДЛО, коли це зірвалося, вони зрозуміли, що в Раді не пройдуть жодні закони про легалізацію ОРДЛО. Тому що в Раді є сильні опозиційні фракції й буде публічне обговорення, його доведеться показувати по телебаченню навіть каналам Коломойського і Медведчука. В Раді не проштовхнути", - зазначив він.
Саме тому, вважає аналітик, може бути зроблена ставка на референдум. І не просто на рефрендум, а на той його варіант в редакції законопроєкту президента Володимир Зеленського, що передбачає превалювання результатів такого голосування над нормами інших законів і Конституції.
При цьому основні питання там буде сформульовано "красиво", а на важливі для Москви додаткові умови навмисно не звертатиметься увага.
"Питання буде поставлений приблизно так - воно великими літерами буде на виборчому бюлетені: "Ви підтримуєте мир в Україні та повернення Донбасу?". А внизу дуже дрібним шріфтіком буде описано усякі гидоти, що якраз технічно означають патрапляння цієї ракової пухлини (ОРДЛО - ред.) в політичне тіло України", - пояснив Піонтковський.
Для досягнення необхідних показників голосування на пропонованому референдумі, додав політолог, буде задіяно діючу зараз в Україні систему проросійської телепропаганди.
"Можуть нав'язати що завгодно. Вони вже продемонстрували це під час виборів Зеленського", - наголосив Піонтковський.
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28.06.2020 14:04 Відповісти
Когда Кубань присоединять будем, на референдум вынесут. Все правильно, законодательную базу уже сейчас готовить надо.
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28.06.2020 14:38 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Ты , т…ь ж….я, верни государству деньги, которые оно тебе платило за «аренду жилья» у тещи ! Жлобье зеленое
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28.06.2020 15:52 Відповісти
Расширения ,мы что собрались итди на своих соседей войной?
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28.06.2020 17:05 Відповісти
Дурнувата Мунтян вже викричала ,який це має бути референдум за возз'днання з Росією , ось вам і розширення території З відповідним виселенням до Сибіру.
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29.06.2020 01:33 Відповісти
там стоят предохранители! нельзя так сделать будет референдумом!
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29.06.2020 20:21 Відповісти
Я абсолютно согласен с вопросом о расширении территории Украины до Дона , но что то мне подсказывает, что не это имелось в виду.
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29.06.2020 23:07 Відповісти
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