Тільки питання розширення території України може бути на всеукраїнському референдумі, - Стефанчук

На всеукраїнський референдум не можна буде виносити питання про територіальну цілісність України. Питання про зміну території України може стосуватися тільки її розширення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Відповідаючи на питання про те, що деякі критики побоюються, що в разі прийняття законопроєкту про всеукраїнський референдум, може відбутися визнання окупованого Криму територією РФ, Стефанчук сказав, що це "дуже поширений фейк".

"Ви розумієте, що готуючи цей законопроєкт, ми маємо виходити з "тіла" Конституції. І саме в Конституції написано, в ст. 73 про те, що питання, що стосуються зміни території України - це питання всеукраїнського референдуму. Ми не знаємо, що закладалося авторами Конституції в це, але ми були змушені процитувати цю норму в цьому законопроєкті", - зазначив перший віцеспікер.

"Але ми розуміємо, що можуть бути спекуляції на цьому тлі. І саме тому, коли ви подивіться в тій же статті 3 ми заклали запобіжник, що не можуть виноситися питання, що стосуються територіальної цілісності України. Таким чином ми цю формулу трактуємо так, що тільки питання розширення території України може бути питанням всеукраїнського референдуму", - пояснив Стефанчук.

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