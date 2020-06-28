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Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі

Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" № 677-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 червня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ забезпечує ефективне фінансування розвитку дорожньої галузі України. Завдяки цьому закону обласні державні адміністрації зможуть залучити додаткове фінансування у вигляді кредитних коштів на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році.

Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому. Вказані кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.

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Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми й зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції.
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Топ коментарі
+9
Я так понимаю, сейчас зебилы в турборежиме писдят наши деньги на стройках дорог. Ведь любого другого объяснения того факта, что даже бюджеты борьбы с короновирусом закатаны в асфальт, просто - нет
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28.06.2020 11:15
+6
Гра йухєм на роялі виходить на новий конституційнио- екзістенціальний рівень.

Це називається - зробили себе зевиблRдки разом.
Ці ордена, як у Гаді зірка героя.
Це мітка п`ятої колони. Коли повернемо українську владу всі ці цяцьки тре повідбирати.

Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли - Цензор.НЕТ 3561
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28.06.2020 11:05
+6
Добре. Ну і Ігорь Валеріч, з бітумом по ціні шість Роттердамів, хоч щось поверне. Якщо Приватбанк вам жалко)
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28.06.2020 11:06
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28.06.2020 10:57 Відповісти
скорее - делит бюджетное бабло: основные объемы финансирования - в "свои" фирмы: коломойского, юзика и т.д.
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28.06.2020 12:01 Відповісти
Основные объемы, а ворнее все уйдут армянам.
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28.06.2020 14:27 Відповісти
Гра йухєм на роялі виходить на новий конституційнио- екзістенціальний рівень.

Це називається - зробили себе зевиблRдки разом.
Ці ордена, як у Гаді зірка героя.
Це мітка п`ятої колони. Коли повернемо українську владу всі ці цяцьки тре повідбирати.

Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли - Цензор.НЕТ 3561
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28.06.2020 11:05 Відповісти
А державні ордени журнашлюхам з Г+Г просто фантастика. Кукушка і пітух
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28.06.2020 11:08 Відповісти
Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли - Цензор.НЕТ 1801
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28.06.2020 11:14 Відповісти
Добре. Ну і Ігорь Валеріч, з бітумом по ціні шість Роттердамів, хоч щось поверне. Якщо Приватбанк вам жалко)
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28.06.2020 11:06 Відповісти
Я так понимаю, сейчас зебилы в турборежиме писдят наши деньги на стройках дорог. Ведь любого другого объяснения того факта, что даже бюджеты борьбы с короновирусом закатаны в асфальт, просто - нет
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28.06.2020 11:15 Відповісти
Так хорошо ж как. Никаких тебе тендеров, набирай полную пасть и жуй)
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28.06.2020 11:25 Відповісти
Буде знов відкривати дороги, що за Омеляна та Порошенка почали будувати?
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28.06.2020 11:22 Відповісти
вначале забрать у местных деньги, ввалить их в фонд борьбы с ковидом, разократь его, а теперь милостиво разрешить местным властям брать кредиты. дебилы конченые
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28.06.2020 11:44 Відповісти
Сколько можно , всё подписывать и подписывать ,, пидпысздесь и пидпысздесь . !? Строить когда будете .. ? Свежий пример , езжу рыбачить на Днепр , недалеко от Кременчуга , в районе с. Потоки , автомобильный мост через реку Псёл ,, ещё месяца полтора назад перекрыли одну полосу дороги , другую разворотили полностью , и почти ничего не делают . Шо то там ковыряются в ней , нехотя ,, а то сидят в лесу , в карты играют . ПОЛТОРА млять ,месяца .!!! Там того ремонтируемого участка автотрассы - километра нет ,, заторы ужасные , ещё и на на солнцепёке .Вы шо , километр дороги , за полтора месяца , отремонтировать не можете ??
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28.06.2020 12:56 Відповісти
ты засранка год назад кукарекала "зеленский наж прызыдэнт", вот и радуйся, плавай по днепру, русалка.
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28.06.2020 13:37 Відповісти
Вот это тебя штырит , припадок !! . Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі - Цензор.НЕТ 4358.
Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі - Цензор.НЕТ 1408 .
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28.06.2020 14:25 Відповісти
Ты шо млять , больной Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі - Цензор.НЕТ 7096..? Иди нах тебе говорят .! Шо те надо от меня , урюк .? Ты шо , с дурдома слиняло чудо . ? Сгинь,, и шоб я тебя больше не видел тут . Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі - Цензор.НЕТ 7876.
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28.06.2020 16:58 Відповісти
А не разобют ли "засранцы" эти дороги или не снесет их наводнением или весенним таянием?
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28.06.2020 13:09 Відповісти
Как показала практика, монопролетариат надо унижать и относиться к ним как к опущенному быдлу. Даже обещать ничего не нужно. Порох им какие-то непонятные материи задвигал о достоинстве, про Веру, Армию, Мову а им просто говна на лопате надо было. Сейчас ВВП при новом президенте уже выходит на финишные запланированные +40%, хуже не будет однозначно. Слышите шелест денег? Это накрывает волна инвестиций. Инвестиционные няни в запаре, работают не покладая рук, принимают со всех сторон, в любом количестве, инвесторы выстроились в очередь. За коммуналку все цены снизили. Эпоху бедности нагнули, 5-6 тысяч гривен это уже крепкий средний класс. Зелебобы напоминают мне обосраных детей. Которые выгнали отца из дома, за обещание мамы алкоголички, купить им мороженку. А потом мама превратила дом в притон с алкашами и наркоманами. Теперь дети сидят испуганные в углу, в полуразваленном доме, в собственном говне и ********* свои закрыли. Ни пары с уст.
P.S. Все будет Украина! Я узнавал... Слава Украине!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=562402277980899&id=100026333960991 Іван Лютий

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=562402277980899&id=100026333960991 Ivan Luti II
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28.06.2020 16:02 Відповісти
Забрали гроші з усіх на боротьбу з коронавірусом, а потім ці гроші віддали Бені на будівництво доріг. "Геніально" тирять гроші. А, ви усілякі дурники - волонтери" збирайте гроші на боротьбу з корона вірусом і далі. Зелені все одно поцуплять
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28.06.2020 17:02 Відповісти
Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі - Цензор.НЕТ 4901
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29.06.2020 01:25 Відповісти
 
 