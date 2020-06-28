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Поліцейського, який перебував у супермаркеті Мелітополя без маски, притягнули до адмінвідповідальності, - МВС

Поліцейського, який перебував у супермаркеті Мелітополя без маски, притягнули до адмінвідповідальності, - МВС

Під час моніторингу засобів інформації була виявлена публікація про порушення поліцейським правил карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Встановлено, що 19 червня співробітник Мелітопольського відділу, старший лейтенант поліції, перебував в одному з супермаркетів міста без засобів індивідуального захисту. Факт правопорушення зафіксували небайдужі громадяни на відео.

Одразу після виявлення публікації, за дорученням голови Національної поліції, Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області призначено службове розслідування.

За результатами зібраних матеріалів, уповноваженою особою, відповідно до ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, прийнято рішення про притягнення поліцейського до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 44-3 (Порушення правил карантину щодо людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Топ коментарі
+7
то шо? 17 тищ штраху??? Чи то штрах для "людєй", а для мусарофф тока прідупріждєнійє?
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28.06.2020 11:16
+3
Если рядовые мусора такое делают, то представляю какие оргии устраивает Аваков и Антонина Геращенко 😆
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28.06.2020 11:13
+2
Смотри охлос. Полиция "працює".))
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28.06.2020 11:09
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Смотри охлос. Полиция "працює".))
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28.06.2020 11:09 Відповісти
Если рядовые мусора такое делают, то представляю какие оргии устраивает Аваков и Антонина Геращенко 😆
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28.06.2020 11:13 Відповісти
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28.06.2020 11:21 Відповісти
то шо? 17 тищ штраху??? Чи то штрах для "людєй", а для мусарофф тока прідупріждєнійє?
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28.06.2020 11:16 Відповісти
Теперь хлопцу нужно будет как-то "отбить" эти деньги. 34 тыс - не шутка, будет "отбивать" аккуратно, но сильно. Ради вашей безопасности, обходите его стороной.
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28.06.2020 11:16 Відповісти
новость достойная первой страницы...
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28.06.2020 11:19 Відповісти
Мусоров не переделать.
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28.06.2020 11:21 Відповісти
Заголовок поправте. Укразаголовок. Не "залучили", а "притягли" до відповідальності.
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28.06.2020 11:48 Відповісти
без средств индивидуальной защиты Источник: https://censor.net/n3204836\\\\\\\\\

маска так же защищает от вируса, как этот мусор защищает граждан.
и да - чего не на 17 косарей оштрафовали?
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28.06.2020 11:52 Відповісти
Придурки, лучше бы мусоров в Кагарлыке хоть куда-нибудь уже "привлекли". Показухой для олигофренов занимаются
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28.06.2020 12:32 Відповісти
 
 