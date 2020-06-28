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Дитячі табори не відкриють до 31 липня через ризик спалаху коронавірусу, - Степанов

Дитячі табори не відкриють до 31 липня через ризик спалаху коронавірусу, - Степанов

Дитячі оздоровчі установи не будуть відкривати щонайменше до 31 липня через великий ризик спалаху COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, потрібно просто звернути увагу на кількість нових випадків коронавірусної хвороби, кількість людей, які щодня госпіталізуються, кількість людей, які помирають. І тоді набагато легше зрозуміти, чому ми не дозволяємо працювати дитячим оздоровчим таборам", - зазначив міністр.

Степанов пояснив, що дитячий табір - це велика кількість дітей з різних регіонів, які перебувають разом, а значить існує ризик спалаху COVID-19.

"Тому було прийнято рішення про заборону відкриття дитячих таборів відпочинку до 31 липня 2020 року", - підсумував міністр охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дитячі табори та оздоровчі установи в період карантину не працюватимуть, - КМДА
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Всех в лагеря 😆
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28.06.2020 11:20 Відповісти
Дитячі табори не відкриють до 31 липня через ризик спалаху коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 925
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28.06.2020 11:55 Відповісти
А потом уже и смысла их открывать не будет....
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28.06.2020 12:28 Відповісти
Малюська перепрофилирует детские лагеря в тюрьмы, а потом продаст, чтобы сделать ремонт в остальных тюрьмах.
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28.06.2020 14:52 Відповісти
 
 