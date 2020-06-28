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У Польщі відбуваються президентські вибори: вперше в історії триває змішане голосування

У Польщі відбуваються президентські вибори: вперше в історії триває змішане голосування

У неділю, 28 червня, у всій Польщі відбуваються президентські вибори. Вперше в історії триває змішане голосування. Це означає, що виборці, які раніше виявили таке бажання, можуть проголосувати поштою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Виборчі дільниці почали роботу о 7:00 ранку і будуть відкритими о 21:00 години. Цьогорічні вибори вперше в історії відбуваються у гібридній формі — це означає, що виборці, котрі висловлять таке бажання, можуть віддати свій голос кореспонденційним шляхом.

Виборці, котрі голосуватимуть у виборчих дільницях, зобов’язані дотримуватися усіх норм санітарної безпеки, введених міністром здоров’я у зв’язку із епідемією коронавірусу. У дільницях виборці повинні дотримуватися безпечної відстані, а також прикривати нижню частину обличчя (ніс і рот) маскою або шалем.

Щоби віддати дійсний голос, на виборчому бюлетені слід зазначити "x" біля прізвища вибраного кандидата. Цього року на посаду президента Польщі висувається одинадцять кандидатів: Роберт Бєдронь, Кшиштоф Босак, Анджей Дуда, Шимон Головня, Марек Якубяк, Влодзімєж Косіняк-Камиш, Мірослав Пйотровський, Павел Танайо, Рафал Тшасковський, Вальдемар Вітковський, Станіслав Жултек.

Якщо жоден із кандидатів не набере у першому турі виборів більше 50 відсотків голосів, 12 липня відбудеться другий тур президентських виборів. Президентом Польської Республіки стане кандидат, котрий набере найбільшу кількість голосів у другому турі.

Відповідно до Конституції, президент Польської Республіки обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права, шляхом таємного голосування на термін п’яти років, і може повторно переобиратися тільки один раз.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда  8 травня підписав закон про проведення президентських виборів за допомогою пошти через пандемію коронавірусу.
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Топ коментарі
+8
от чого тут так мало про наших найближчих сусідів??? про москалів нам тут втирають ледь не в кожній новині - хто шо висрав чи виблював десь на мордорських іпєнях - воно нам нада??? А про поляків в день голосування. А раніше не мона - ну, там, про кандидатів, і шо воно для нас важить?
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28.06.2020 12:22
+4
Тримайтеся, пане Дуда і удачі вам. Ми наслідуємо польські традиції на шляху до розвиненої демократії. Він дуже складний і тернистий. Бажаємо Польщі перемоги кого би не обрали президентом
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28.06.2020 12:25
+2
Там Рафал Тшасковскі - мер Варшави - має високі шанси. Європрагматик, його мать! Воно нас продасть як мікрон та мєркаль
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28.06.2020 12:34
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А чего не в Фейсбуке?
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28.06.2020 12:09 Відповісти
от чого тут так мало про наших найближчих сусідів??? про москалів нам тут втирають ледь не в кожній новині - хто шо висрав чи виблював десь на мордорських іпєнях - воно нам нада??? А про поляків в день голосування. А раніше не мона - ну, там, про кандидатів, і шо воно для нас важить?
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28.06.2020 12:22 Відповісти
Там Рафал Тшасковскі - мер Варшави - має високі шанси. Європрагматик, його мать! Воно нас продасть як мікрон та мєркаль
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28.06.2020 12:34 Відповісти
Продаст 73% которые сами себя продали.
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28.06.2020 13:00 Відповісти
73% ошуканих
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28.06.2020 13:09 Відповісти
Згідний на 100%
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28.06.2020 16:33 Відповісти
Тримайтеся, пане Дуда і удачі вам. Ми наслідуємо польські традиції на шляху до розвиненої демократії. Він дуже складний і тернистий. Бажаємо Польщі перемоги кого би не обрали президентом
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28.06.2020 12:25 Відповісти
Я обеспокоен претендентом Вольдемаром, какие то не здоровые ассоциации🤔
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28.06.2020 12:38 Відповісти
Там два реальних претендента, Дуда і Тшасковскі.
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28.06.2020 13:05 Відповісти
Дудка переможе
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28.06.2020 13:24 Відповісти
не факт - у другому турі ПіС - Дуду, можуть "прокатити"....
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28.06.2020 13:50 Відповісти
голосование по почте читается правильно "рай для фальсификаторов".
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28.06.2020 15:44 Відповісти
 
 