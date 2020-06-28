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За добу в РФ зафіксували 6,7 тис. випадків COVID-19, усього 634,4 тис. інфікованих

За добу в РФ зафіксували 6,7 тис. випадків COVID-19, усього 634,4 тис. інфікованих

Кількість нових випадків у Росії продовжує знижуватися: в суботу та п'ятницю їх було близько 6,8 тис., у четвер і середу - 7,1 тис., у вівторок - 7,4 тис., у понеділок - 7,6 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За останню добу в РФ коронавірусна інфекція нового типу виявлена ще у 6 791 людини.

Кількість хворих за весь період у всій країні досягла 634 437 осіб.

Померлих у РФ за добу 104 людини, з них 24 - в Москві. За весь період загинуло 9 073 людини.

Одужали і виписані вже 399 087 пацієнтів, зокрема 5 735 за останні 24 години.

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Топ коментарі
+2
навіщо нам інформація про це лайно?
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28.06.2020 13:06
+2
підтримую
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28.06.2020 13:51
+1
и что? нам предлагают "порадоваться"? с какой целью подается информация? тогда уж сообщайте сводки ДТП в россии за сутки.
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28.06.2020 13:33
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знайомий перехворів і виявив при тестуванні антитіла в організмі. Має зараз побічний ефект, втратив нюх, не відчуває по запаху, що їсть
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28.06.2020 12:36 Відповісти
І запаху газу не відчує у випадку його витоку...
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28.06.2020 14:14 Відповісти
запах спирту чує лише коли до носа піднесе. З газом експерименти не проводив. Все що єсть для нього є без запаху. Можливо що і не почує, спитаю
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28.06.2020 17:29 Відповісти
Звичайна кацапська брехня, в день 50 тис нових хворих і 5 тис трупів від ковід.
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28.06.2020 12:48 Відповісти
За добу в РФ зафіксували 6,7 тис. випадків COVID-19, усього 634,4 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 4231там кацапы, в который раз, радиацию разлили на севере...обгадив пол скандинавского полуострова...а вы у них ковид считаете https://twitter.com/disclosetv/status/1276866881308307459/photo/1
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28.06.2020 13:00 Відповісти
Датчики в Швеції виявили збільшення ядерних частинок десь поблизу Балтійського моря або поблизу. Стокгольмська станція моніторингу виявила 3 ​​ізотопи; Cs-134, Cs-137 та Ru-103 пов'язані з ядерним поділом на більш високих, ніж зазвичай, рівнях.
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28.06.2020 17:31 Відповісти
навіщо нам інформація про це лайно?
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28.06.2020 13:06 Відповісти
підтримую
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28.06.2020 13:51 Відповісти
и что? нам предлагают "порадоваться"? с какой целью подается информация? тогда уж сообщайте сводки ДТП в россии за сутки.
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28.06.2020 13:33 Відповісти
или когда следующий он-лайно парад
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28.06.2020 13:52 Відповісти
Хтось бачив ***** в масці і рукавичках ?
А суслика.....?
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28.06.2020 16:07 Відповісти
 
 