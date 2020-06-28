Дотримуючись правил карантину, ми побачимо зовсім інші цифри, а такого зростання випадків COVID-19 в Україні не буде, - Степанов
В Україні в разі дотримання громадянами певних протиепідемічних правил припиниться зростання кількості випадків COVID-19.
"Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
За його словами, у більшості європейських країн громадяни суворо дотримуються протиепідемічних правил.
"Виконання цих правил не є важким – вони дуже прості: ти заходиш в будь-яке приміщення, ресторан, в будь-яку будівлю, в ліфт і просто надягаєш маску. Якщо ти десь на вулиці, кудись йдеш, і заходиш в супермаркет, ти, окрім маски, ще дотримуєшся соціальної дистанції в 1,5 метри, користуєшся антисептиками.
Це неважко, але дотримання цих правил знижує ризик інфікування коронавірусною хворобою і знижує його суттєво", - заявив він.
Степанов також відзначив, що в європейських країнах достатньо суворо контролюється дотримання цих правил, як з боку власників закладів, так і зі боку відповідних контролюючих органів.
Він додав, що МОЗ теж звернулося до контролюючих органів з проханням встановити суворіший контроль за дотриманням українцями карантинних обмежень. "Для нас це дуже важливо. Якщо ми будемо дотримуватись цих неважких, дуже простих правил, ми теж побачимо зовсім інші цифри, і у нас не буде такого зростання випадків коронавірусної хвороби", - підкреслив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Может быть нужно обеспечить группу риска защитой, а не пились бабло голодным гнидам на типа строительстве дорог?
Исследования ученых Калифорнийского университета подтвердили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца.....как у глобстера!!! да....
Об этом сообщает The Financial Times, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
Именно эти отростки, по мнению исследователей, позволяют инфекции https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 быстро распространяться. Руководитель исследования профессор Неван Кроган утверждает, что «зловещие щупальца» пробивают оболочку клеток и таким образом инфекция передается от одной клетки к другой.
Помимо этого ученые выяснили, что после заражения клетки человеческого организма, как «зомби» выполняют все «инструкции» вируса, что отличает его от всех известных инфекций.
Карантин помог бы если бы паралельно проводилось достаточное тестирование. А когда у вас результатов ждали и ждут по две недели, то до жопы был весь ваш каранти.
Сейчас дошло но уже поздно.
Не працювати Велюрам та Епіцентрам. Не лазити толпами без масок по зачиненим кафе на каву.
Але кому ж то цікаво то...
В Украине нет других заболеваний ?
Может уступишь своё кресло профессионалу - Уляне Супрун ?
Тошнит от этих мразей...
Впрочем как и от остального зелёного гавна...