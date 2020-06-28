УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10633 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 113 47
карантин (18171) МОЗ (5362) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Дотримуючись правил карантину, ми побачимо зовсім інші цифри, а такого зростання випадків COVID-19 в Україні не буде, - Степанов

Дотримуючись правил карантину, ми побачимо зовсім інші цифри, а такого зростання випадків COVID-19 в Україні не буде, - Степанов

В Україні в разі дотримання громадянами певних протиепідемічних правил припиниться зростання кількості випадків COVID-19.

"Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За його словами, у більшості європейських країн громадяни суворо дотримуються протиепідемічних правил.

"Виконання цих правил не є важким – вони дуже прості: ти заходиш в будь-яке приміщення, ресторан, в будь-яку будівлю, в ліфт і просто надягаєш маску. Якщо ти десь на вулиці, кудись йдеш, і заходиш в супермаркет, ти, окрім маски, ще дотримуєшся соціальної дистанції в 1,5 метри, користуєшся антисептиками.

Це неважко, але дотримання цих правил знижує ризик інфікування коронавірусною хворобою і знижує його суттєво", - заявив він.

Степанов також відзначив, що в європейських країнах достатньо суворо контролюється дотримання цих правил, як з боку власників закладів, так і зі боку відповідних контролюючих органів.

Він додав, що МОЗ теж звернулося до контролюючих органів з проханням встановити  суворіший контроль за дотриманням українцями карантинних обмежень. "Для нас це дуже важливо. Якщо ми будемо дотримуватись цих неважких, дуже простих правил, ми теж побачимо зовсім інші цифри, і у нас не буде такого зростання випадків коронавірусної хвороби", - підкреслив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в РФ зафіксували 6,7 тис. випадків COVID-19, усього 634,4 тис. інфікованих
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Набридли вже, блазні.
показати весь коментар
28.06.2020 12:42
+15
-= в большинстве европейских стран деньги из фонда борьбы с короновирусом на забирают на строительство дорог которые потом смывает паводком ......
показати весь коментар
28.06.2020 12:44
+14
Не знаю, як там в інших країнах, але тут в Польщі зараз магазинах багато людей без масок, дистанцію не дотримуються, транспорт ніколи не зупиняли, а захворюваність зменшується.
показати весь коментар
28.06.2020 12:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Соблюдая правила карантина мы увидим совсем другие цифры, а такого роста случаев COVID-19 в Украине не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 236 - уважаемые президенты, работавшие на благо своей страны, которых будут всегда любить и помнить и жалкие обоссанные клоуны ! Соблюдая правила карантина мы увидим совсем другие цифры, а такого роста случаев COVID-19 в Украине не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 6984
показати весь коментар
28.06.2020 12:42 Відповісти
Бот, твой хозяин - такое же вороватое посмешище, как и нынешний клоун.
показати весь коментар
28.06.2020 12:59 Відповісти
маску клоуна і паяца, яку він "одягав" років мабуть 20, за рік не знімеш
показати весь коментар
28.06.2020 13:43 Відповісти
Набридли вже, блазні.
показати весь коментар
28.06.2020 12:42 Відповісти
Особливо ті, які замість боротьби з пандемією: збільшення масштабів тестування, забезпечення медиків захисними костюмами тринькають гроші з Фонду боротьби з пандемією коронавірусу на так зване "велике будівництво доріг", бо саме там можна найбільше вкрасти.
показати весь коментар
28.06.2020 13:01 Відповісти
Не знаю, як там в інших країнах, але тут в Польщі зараз магазинах багато людей без масок, дистанцію не дотримуються, транспорт ніколи не зупиняли, а захворюваність зменшується.
показати весь коментар
28.06.2020 12:44 Відповісти
В Європі людей лікують, а в Україні над людьми знущаються. Тому результат протилежний.
показати весь коментар
28.06.2020 13:52 Відповісти
А яким чином на захворюванність вірусом впливає якість лікування? Що, вірус злякався того, що його будуть добре лікувати і тому меньше почав вражати людей? Мова йщла про те, що захворюванність знижується не дивлячись на те, що багато людей нехтують рекомендаціями ВОЗ відносно запобігання зараженню.
показати весь коментар
28.06.2020 18:03 Відповісти
-= в большинстве европейских стран деньги из фонда борьбы с короновирусом на забирают на строительство дорог которые потом смывает паводком ......
показати весь коментар
28.06.2020 12:44 Відповісти
замутить бабки по зеленому
показати весь коментар
28.06.2020 12:56 Відповісти
Ну положим те дороги что смыло были построены на замученные бабки по порошенковски. Они же при нем строились.
показати весь коментар
28.06.2020 18:05 Відповісти
Мозго2б.
показати весь коментар
28.06.2020 12:47 Відповісти
Верните деньги, выделенные на борьбу с ковидом обратно, зебилы.
Может быть нужно обеспечить группу риска защитой, а не пились бабло голодным гнидам на типа строительстве дорог?
показати весь коментар
28.06.2020 12:50 Відповісти
Кто то соблюдал карантин? Он же был незаконный, прямо нарушал Конституцию Украины.
показати весь коментар
28.06.2020 14:05 Відповісти
никто вам, брехунам, не верит. и никто вас, подонков, прощать не собирается. ответите за всё. сядете. если повезёт...
показати весь коментар
28.06.2020 12:51 Відповісти
такое впечатление, что этот ублюдок степашка вообще никогда намордник дольше 1 минуты не надевал.
показати весь коментар
28.06.2020 12:53 Відповісти
Это блеф. Общее число заболевших и умерших не изменится, только срок карантина растянется с месяца до года. Плюс один - в каждый момент уменьшится потребность в койкоместах.
показати весь коментар
28.06.2020 12:53 Відповісти
Вроде бы нет карантина, но нет и нормальной жизни. И это продолжает гробить экономику.
показати весь коментар
28.06.2020 13:04 Відповісти
Оо!...вот вам и ключевая ошибка. Не понимает ни природу происхождения вируса, ни сам механизм его распространения.
показати весь коментар
28.06.2020 13:04 Відповісти
Это не обязательно. Но он и этого не понимает.
показати весь коментар
28.06.2020 13:06 Відповісти

Исследования ученых Калифорнийского университета подтвердили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца.....как у глобстера!!! да....
Об этом сообщает The Financial Times, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
Именно эти отростки, по мнению исследователей, позволяют инфекции https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 быстро распространяться. Руководитель исследования профессор Неван Кроган утверждает, что «зловещие щупальца» пробивают оболочку клеток и таким образом инфекция передается от одной клетки к другой.
Помимо этого ученые выяснили, что после заражения клетки человеческого организма, как «зомби» выполняют все «инструкции» вируса, что отличает его от всех известных инфекций.
показати весь коментар
28.06.2020 13:14 Відповісти
Ну извините уж, вирусы сами по себе не размножаются. Только посредством зпрпженноц клетки.
показати весь коментар
28.06.2020 16:56 Відповісти
Прочитал как очередной сценарий к апокалиптическому фильму Стивена Спилберга.
показати весь коментар
28.06.2020 18:07 Відповісти
Тільки дурні могли прийняти рівшення про послаблення карантину при зростаючому захворюванні.Це навіть не йолка,а корабельна сосна а не влада.
показати весь коментар
28.06.2020 13:08 Відповісти
І на наступних ви борах влада буде обиратися з лайна бо обирати ні з чого.Поки не сядуть всі папіредники життя в Україні не покращиться.
показати весь коментар
28.06.2020 13:46 Відповісти
Зебилы напоминают тех мужиков с анекдота, - когда один яму копал, другой закапывал , а тот кто должен садить деревья не пришел.
Карантин помог бы если бы паралельно проводилось достаточное тестирование. А когда у вас результатов ждали и ждут по две недели, то до жопы был весь ваш каранти.
Сейчас дошло но уже поздно.
показати весь коментар
28.06.2020 13:10 Відповісти
Блазнів геть!
показати весь коментар
28.06.2020 13:10 Відповісти
Пусть этим ублюдкам читает правила!
Дотримуючись правил карантину ми побачимо зовсім інші цифри, а такого зростання випадків COVID-19 в Україні не буде, - Степанов - Цензор.НЕТ 570
показати весь коментар
28.06.2020 13:28 Відповісти
Не повезло нашому крутому міністру Степанову з народом. Якийсь не правильний, не достойний такого міністра, народ попався. Можливо варто Степанову підти покерувати швейцарським чи французьким народом. От тільки чи зможе там Степанов закупляти ЗІЗ за завищеними цінами? Зможе, але після цього прийдеться посидіти в комфортній європейській в'язниці.Досить поклацати перемикачем телевізора по різних закордонних каналах і поспілкуватися з родичами і знайомими "за бугром", щоб зрозуміти, що всі ці розповіді про "слухняних" європейців - здебільшого байки. Ще багато залежить від того, куди дивитись: якщо в ділових кварталах Лондона правил може і дотримуються, то в якомусь провінційному містечку Франції чи Австрії народ давно сидить по кав'ярнях і загорає на пляжах.
показати весь коментар
28.06.2020 13:11 Відповісти
"заходишь в ресторан и надеваешь маску" - э доктор, а как же я харчеваться буду через маску в ресторане ?
Соблюдая правила карантина мы увидим совсем другие цифры, а такого роста случаев COVID-19 в Украине не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 3993
показати весь коментар
28.06.2020 13:16 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2020 13:28 Відповісти
Ця банда щоденно накручує фальсифіковані показники, коли цей бардак вже закінчиться. Ця боротьба з вірусом перетворилась в боротьбу з своїм народом. У Польщі все нормалізувалось, люди спокійно пересуваються без цих шкідливих масок і показники стрімко падають.
показати весь коментар
28.06.2020 13:23 Відповісти
Да сколько раз повторять: НЕОБХОДИМО СРОЧНОЕ ЧИПИРОВАНИЕ СКОТОСТАДА ОТ КОРОНОВИРУСА В СРАКУ! Иначе ниче не поможет!
показати весь коментар
28.06.2020 13:31 Відповісти
Ну так. Правила були досить прості.
Не працювати Велюрам та Епіцентрам. Не лазити толпами без масок по зачиненим кафе на каву.
Але кому ж то цікаво то...
показати весь коментар
28.06.2020 13:32 Відповісти
Лжёт зелёная нечисть. Нигде в Европе людей силой не забирают в больницы. В Украине если сообщить семейному врачу о симптомах - посадят в инфекционную больницу. Поэтому люди убегают от врачей.
показати весь коментар
28.06.2020 13:50 Відповісти
Сьогодні по вагонам метрополітену ходили професійні жебраки, роздрібні офені, музиканти. А жандармам пофіг, чомусь зверху станції чмирить сільських хлопців, перевіряючи у них паспорти, і їм поліцаям глибоко начхати , хто там може заразити пів Києва. Мабуть дядько Білл і його корпорації СЕРІ і NIH попросив українську тупу владу організувати більше пекла для плебеїв. А ті замість того щоб вигнати жебраків подають їм милостиню. Нехай ідуть жебрати до КМУ, ВРУ, Контори Президента і Генпрокурора і там просять милостиню у Шмигаля, Зеленського, Третякової і інших ссавців. Країна де влада і 44 відсотки це просто дебіли приречена на знищення.
показати весь коментар
28.06.2020 13:50 Відповісти
У відставку це лайно.
показати весь коментар
28.06.2020 14:08 Відповісти
Степанов, ты разве министр по ковиду ? Это просто сезонный грипп.

В Украине нет других заболеваний ?

Может уступишь своё кресло профессионалу - Уляне Супрун ?
показати весь коментар
28.06.2020 14:18 Відповісти
Уберите это гавно Степпанова с Ляшком.
Тошнит от этих мразей...
Впрочем как и от остального зелёного гавна...
показати весь коментар
28.06.2020 15:30 Відповісти
 
 