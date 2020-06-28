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Міноборони (7016) обстріл (27087) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Луганському напрямку, у період з 04.05 по 04.30, російські окупаційні війська випустили 9 мін 82-го калібру по оборонцях Миронівського.

А з 7.25 по 7.50 вели обстріл позицій українських захисників поблизу Старогнатівки, що на Донецькому напрямку.

На ворожі обстріли українські військові оперативно відповідали з наявних вогневих засобів.

За наявною інформацією, від початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає.

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28.06.2020 12:58 Відповісти
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28.06.2020 13:04 Відповісти
Хорошо, что потерь нет среди защитников Украины! Да, https://censor.net/ua/user/472328?
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28.06.2020 13:52 Відповісти
Втрати чомусь з"являються на другий і третій день а кожного дня потерь нет. ГАНЬБА БРЕХНІ.
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28.06.2020 13:02 Відповісти
Когда я уже прочитаю что ВСУ навалило наемникам по самое небалуйся и те сбежали в москву,а наших солдат с цветами и бабами встречает Гуково и Ростов
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28.06.2020 13:17 Відповісти
А де регулярна армія України? Чи тамв тій ООС загін з партизан-контрабандистів, коли не можуть перемогти навіть найманців, може не роздивидлись не найманці а окупанти РФ чи вороги, чи регулярні війська РФ, так було б точніше. Країна де влада, 44 відсотки її народу і журналісти це тупі валянки.
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28.06.2020 13:38 Відповісти
так там найманці військові по призову рф, а контрактники розбрелись по всьому світу.. часом і без пагонів ходять
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28.06.2020 13:46 Відповісти
 
 