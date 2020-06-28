Найманці РФ від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони
Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
На Луганському напрямку, у період з 04.05 по 04.30, російські окупаційні війська випустили 9 мін 82-го калібру по оборонцях Миронівського.
А з 7.25 по 7.50 вели обстріл позицій українських захисників поблизу Старогнатівки, що на Донецькому напрямку.
На ворожі обстріли українські військові оперативно відповідали з наявних вогневих засобів.
За наявною інформацією, від початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає.
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