У Китаї через спалах CОVID-19 на жорсткий карантин закрили 500 тис. людей у провінції Хебей
Влада КНР ввела режим суворої ізоляції в повіті Аньсінь провінції Хебей, де проживають близько 500 тис. осіб, в зв'язку з новими випадками коронавірусу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Повіт, розташований за 150 км від Пекіна, був узятий під посилений контроль після виявлення тут 12 випадків коронавірусу, 11 з яких виявилися пов'язаними з Пекінським оптовим ринком "Сіньфаді", що став новим епіцентром поширення інфекції в регіоні.
До цього в повіті Аньсінь вже вводилися обмеження на поїздки, нагадують ЗМІ, проте тепер тільки одному члену сім'ї раз на день дозволено виходити з дому, щоб придбати продовольство і медикаменти. Громадяни також можуть залишати житла для отримання медичної допомоги.
Держком здоров’я КНР раніше повідомив, що за минулу добу в Китаї виявлено 24 нових випадки зараження коронавірусом, з них 17 хворих в активній формі і сім безсимптомних носіїв. 14 активних випадків зафіксовано в Пекіні. Летальних випадків немає.
Загалом з середини червня в Пекіні виявлено понад 300 випадків коронавірусу.
Напередодні представник столичної влади Сюй Хецзянь заявляв, що" розслаблятися " у зв'язку з епідеміологічною ситуацією ще рано.
18 червня четвер головний епідеміолог з центру з профілактики та контролю захворювань Китаю у Цзунью зазначав, що китайська влада вже зуміла взяти під контроль спалах коронавірусу в Пекіні.
"Коли я кажу, що він під контролем, це не означає, що кількість випадків завтра або післязавтра зрівняється з нулем", - уточнював він.
Будь ласка, зачекайте...
І поки наші любителі невпинних реформ та безперервного покращення економіки вишукують медоди збалансування смертності та прибутку, китайська економіка вперше за пів року показала зростання того прибутку на 6 відсотків - до 582,3 юанів (82+ мільярдів доларів) за місяць.
Хто його поширює у наших найбільш петріотічєскіх регіонах?
В Чехии зафиксировано 260 новых случаев коронавируса за последние сутки. Это самый ежедневный прирост с 8 апреля.
Об этом сообщает https://www.novinky.cz/ Novinky.
По данным Министерства здравоохранения, в субботу число новых случаев заболевания было почти на 100 выше, чем в пятницу.
В субботу доля новых случаев коронавирусной инфекции в количестве тестов по сравнению с пятницей утроилась до 13,96 процента.
Количество тестов, проведенных в субботу, сократилось примерно вдвое по сравнению с более чем 4300 тестами в пятницу - до 1862.
Всего в стране подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 347 человек.
Напомним, 25 июня в Чехии зафиксировано https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/25/7111508/ 127 новых случаев коронавируса за сутки , что является самым большим ежедневным количеством за последние два месяца.https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/on-line-v-cesku-pribylo-260-nakazenych-koronavirem-nejvic-od-zacatku-dubna-40329008
Это же афера века, как из-за 104 умерших в Австралии заставить гос. долг страны вырасти по половины триллиона(!) долларов,.
а если честно, то лично для меня этот коллапс давно произошёл...
зачем манипулировать?
ну а то что немного подманипулировывают, так это не грех и не доказательство
А то СМИ писали, что два ребенка в Китае умерли от гипоксии из-за масок на уроках физкультуры.
Вы понимаете, что такое "умереть от гипоксии"?
Это значит - задохнуться.
Не знаю, что сделали их родители, может, других нарожали.
А как то мне, то на директоров тех школ, где дети умерли, надо бы надеть противогаз, защемить прищепкой "хобот' и заставить бежать кросс.
Стесняюсь спрость Степанова: насколько свободно дышится пассажирам в масках в "переполненном общественном транспорте Украины"(С) ?
Степанов, у вас есть противогаз?