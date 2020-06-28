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Новини Коронавірус і карантин
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У Китаї через спалах CОVID-19 на жорсткий карантин закрили 500 тис. людей у провінції Хебей

У Китаї через спалах CОVID-19 на жорсткий карантин закрили 500 тис. людей у провінції Хебей

Влада КНР ввела режим суворої ізоляції в повіті Аньсінь провінції Хебей, де проживають близько 500 тис. осіб, в зв'язку з новими випадками коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Повіт, розташований за 150 км від Пекіна, був узятий під посилений контроль після виявлення тут 12 випадків коронавірусу, 11 з яких виявилися пов'язаними з Пекінським оптовим ринком "Сіньфаді", що став новим епіцентром поширення інфекції в регіоні.

До цього в повіті Аньсінь вже вводилися обмеження на поїздки, нагадують ЗМІ, проте тепер тільки одному члену сім'ї раз на день дозволено виходити з дому, щоб придбати продовольство і медикаменти. Громадяни також можуть залишати житла для отримання медичної допомоги.

Держком здоров’я КНР раніше повідомив, що за минулу добу в Китаї виявлено 24 нових випадки зараження коронавірусом, з них 17 хворих в активній формі і сім безсимптомних носіїв. 14 активних випадків зафіксовано в Пекіні. Летальних випадків немає.

Загалом з середини червня в Пекіні виявлено понад 300 випадків коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в РФ зафіксували 6,7 тис. випадків COVID-19, усього 634,4 тис. інфікованих

Напередодні представник столичної влади Сюй Хецзянь заявляв, що" розслаблятися " у зв'язку з епідеміологічною ситуацією ще рано.

18 червня четвер головний епідеміолог з центру з профілактики та контролю захворювань Китаю у Цзунью зазначав, що китайська влада вже зуміла взяти під контроль спалах коронавірусу в Пекіні.

"Коли я кажу, що він під контролем, це не означає, що кількість випадків завтра або післязавтра зрівняється з нулем", - уточнював він.
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Топ коментарі
+6
Дети в масках кросс на время на уроках физкультуры в китайских школах будут продолжать?
А то СМИ писали, что два ребенка в Китае умерли от гипоксии из-за масок на уроках физкультуры.
Вы понимаете, что такое "умереть от гипоксии"?
Это значит - задохнуться.
Не знаю, что сделали их родители, может, других нарожали.
А как то мне, то на директоров тех школ, где дети умерли, надо бы надеть противогаз, защемить прищепкой "хобот' и заставить бежать кросс.

Стесняюсь спрость Степанова: насколько свободно дышится пассажирам в масках в "переполненном общественном транспорте Украины"(С) ?
Степанов, у вас есть противогаз?
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28.06.2020 13:58
+5
Вот поразительно на ВИЧ не тестируют зараженных без симптомов еще, на гепатит носителей бессимптомных (не больных, а носителей) не тестируют, на дифтерию носителей бессмптомных не тестируют, но вот коронобесие - это иное дело.
Это же афера века, как из-за 104 умерших в Австралии заставить гос. долг страны вырасти по половины триллиона(!) долларов,.
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28.06.2020 14:02
+3
ПАРАД РЮССКАГА ГОВНА В СЕВАСТОПОЛЕ И МОСКВЕ ВИДЕЛИ?танк Т-34 дизельный,в Севастополе выхлопы Дизеля засрали все улицы Севаса...покажите то же на параде в МОСКВЕ**???где Т-34 срали дизелем... парад для БАРАНОВ нарисовали...видосик типа Зеля поссал...
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28.06.2020 13:56
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Знову прихильники ліберальної боротьби гніпитимуть, що китайці їх вчасно не папєрєділі та не надали усієї омріяної інформації ...

І поки наші любителі невпинних реформ та безперервного покращення економіки вишукують медоди збалансування смертності та прибутку, китайська економіка вперше за пів року показала зростання того прибутку на 6 відсотків - до 582,3 юанів (82+ мільярдів доларів) за місяць.
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28.06.2020 13:35 Відповісти
ваші зебіли
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28.06.2020 13:42 Відповісти
Так санепідсоужбу гідності ліквідували *******, а не зебіли. Просто дивно, як вони ще досі не затіяли якої небуть масової акції протесту проти коронавірусу ...
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28.06.2020 16:49 Відповісти
Раньше была Немецко-рюсскае говно.под названием Мировая революциыя МАРКСА ЭНГЕЛЬСА ЧЛЕНИНА,сегодня эту матню назвапли КОРОНА ипанутого рюсскага МИРА ВИРУСА....
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28.06.2020 13:40 Відповісти
В честь ЗЄ назвали провінцію в Китаї?
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28.06.2020 13:46 Відповісти
А тепер це чиє авно - кетайцко-рюсске, чи пєндосо-бразилійське?
Хто його поширює у наших найбільш петріотічєскіх регіонах?
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28.06.2020 16:54 Відповісти
ну так если цитировать коммунистов то гарантированно станешь лжецом)
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28.06.2020 13:51 Відповісти
пока не будет вакцины - это будет до бесконечности
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28.06.2020 13:44 Відповісти
Тут хтось казав шо Ізраіловка вже створила вакцину.
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28.06.2020 13:56 Відповісти
второе условие - она должна быть массово доступной
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28.06.2020 14:11 Відповісти
это для тех кто ругает нас простых вместе со Степановым мол мы не послушные а европа соблюдает и там не повторяется заражение :В Чехии самое большое ежедневное число новых случаев коронавируса с 8 апреля
В Чехии зафиксировано 260 новых случаев коронавируса за последние сутки. Это самый ежедневный прирост с 8 апреля.
Об этом сообщает https://www.novinky.cz/ Novinky.
По данным Министерства здравоохранения, в субботу число новых случаев заболевания было почти на 100 выше, чем в пятницу.
В субботу доля новых случаев коронавирусной инфекции в количестве тестов по сравнению с пятницей утроилась до 13,96 процента.
Количество тестов, проведенных в субботу, сократилось примерно вдвое по сравнению с более чем 4300 тестами в пятницу - до 1862.
Всего в стране подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 347 человек.
Напомним, 25 июня в Чехии зафиксировано https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/25/7111508/ 127 новых случаев коронавируса за сутки , что является самым большим ежедневным количеством за последние два месяца.https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/on-line-v-cesku-pribylo-260-nakazenych-koronavirem-nejvic-od-zacatku-dubna-40329008
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28.06.2020 13:45 Відповісти
Вот поразительно на ВИЧ не тестируют зараженных без симптомов еще, на гепатит носителей бессимптомных (не больных, а носителей) не тестируют, на дифтерию носителей бессмптомных не тестируют, но вот коронобесие - это иное дело.
Это же афера века, как из-за 104 умерших в Австралии заставить гос. долг страны вырасти по половины триллиона(!) долларов,.
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28.06.2020 14:02 Відповісти
На відміну від ковіду перелічені захворювання не несуть загрози колапсу медицини. Решта вірусних захворювань не поширюється так влітку. "Панікери" і "аферисти" просто екстраполюють наявну картину на наступний холодний період. А свідкам "коронабєсія" до цих фактів байдуже.
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28.06.2020 14:37 Відповісти
чтоб не было коллапса медицины нужно новые больницы готовить, а не старые закрывать...
а если честно, то лично для меня этот коллапс давно произошёл...
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28.06.2020 15:26 Відповісти
пофиг сколько - главное сколько тестов тогда и седня делали
зачем манипулировать?
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28.06.2020 13:49 Відповісти
нельзя шоб знало сотни тыс. и все молчали.
ну а то что немного подманипулировывают, так это не грех и не доказательство
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28.06.2020 14:46 Відповісти
ВАКЦИНА ЕСТЬ...новый президент США ДЖО БАЙДЕН...рюсска падаль сдохет от СУЛТАНА ЭРДОГАНА...ЗА 5 ДНЕЙ...
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28.06.2020 13:47 Відповісти
ПАРАД РЮССКАГА ГОВНА В СЕВАСТОПОЛЕ И МОСКВЕ ВИДЕЛИ?танк Т-34 дизельный,в Севастополе выхлопы Дизеля засрали все улицы Севаса...покажите то же на параде в МОСКВЕ**???где Т-34 срали дизелем... парад для БАРАНОВ нарисовали...видосик типа Зеля поссал...
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28.06.2020 13:56 Відповісти
Дети в масках кросс на время на уроках физкультуры в китайских школах будут продолжать?
А то СМИ писали, что два ребенка в Китае умерли от гипоксии из-за масок на уроках физкультуры.
Вы понимаете, что такое "умереть от гипоксии"?
Это значит - задохнуться.
Не знаю, что сделали их родители, может, других нарожали.
А как то мне, то на директоров тех школ, где дети умерли, надо бы надеть противогаз, защемить прищепкой "хобот' и заставить бежать кросс.

Стесняюсь спрость Степанова: насколько свободно дышится пассажирам в масках в "переполненном общественном транспорте Украины"(С) ?
Степанов, у вас есть противогаз?
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28.06.2020 13:58 Відповісти
Маразм косить людство з усіх боків. Адекватність його полишила.
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28.06.2020 14:40 Відповісти
с 4 июля для всех британских супругов закончится запрет на секс. ради справедливости следует отметить, что этот запрет затронул не так уж много людей... зато с 23 марта...
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28.06.2020 15:22 Відповісти
👆👆👆кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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28.06.2020 15:28 Відповісти
главное не оставить без масочной защиты детей. особенно до 2 лет. особенно при температуре воздуха выше 30.
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28.06.2020 16:03 Відповісти
Нужно придумать название тем, кто коронавирус считает шуткой и дурантином. И принципиально не носит маски. Объеденить в одно слово зебил, кретин, идиот, кацап, и шоб ты здох.
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28.06.2020 16:23 Відповісти
І шо?знову півтора померлих китайця як зимою? Ізза 6 хворих вони закрили якесь там село на пів мілійона
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28.06.2020 18:13 Відповісти
очередная сказка для дебилоидов - это сделать физически не возможно
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28.06.2020 18:54 Відповісти
Просто перекрити подачу газу на будинок і хай собі далі погрожує...
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28.06.2020 23:07 Відповісти
 
 