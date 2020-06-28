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Новини Агресія Росії проти України
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У Конгресі США пропонують виділити наступного року 3,8 млрд доларів на стримування Росії в Європі

У Конгресі США пропонують виділити наступного року 3,8 млрд доларів на стримування Росії в Європі

Конгреcc США може виділити 3,8 мільярда доларів на стримування Росії в Європі. Про це стало відомо в суботу, 27 червня, з проєкту оборонного бюджету США на наступний фінансовий рік.

Текст документа опублікований на офіційній сторінці комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Передбачається, що гроші підуть на здійснення стратегічних морських перевезень і супутниковий зв'язок, а також на підводні човни і протичовновий військовий потенціал.

У проєкті бюджету також пропонується заборонити фінансування будь-якої діяльності, що сприяє визнанню російського суверенітету над Кримом, а також і далі обмежувати військове співробітництво США з Росією за винятком тих випадків, коли йдеться про запобігання ризику конфліктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сенаті США схвалили виділення $10 млн на підготовку до проведення ядерних випробувань, - The Hill

Проєкт оборонного бюджету США буде обговорюватися комітетом на початку липня, після цього він буде направлений на розгляд Палати представників Конгресу. Минулого року на "стримування Росії" було виділено 6,3 мільярда доларів.
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Топ коментарі
+4
Скорее ***** твоё исчезнет, бункерное
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28.06.2020 15:38
+1
С одной стороны, это очень МАЛО...
А с другой стороны, сама Европа выделяет на эти цели ещё МЕНЬШЕ!
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28.06.2020 15:05
+1
Та зробіть на ці гроші армію в Україні по всім натівським канонам. Орки самі відстануть від Європи.
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28.06.2020 15:09
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С одной стороны, это очень МАЛО...
А с другой стороны, сама Европа выделяет на эти цели ещё МЕНЬШЕ!
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28.06.2020 15:05 Відповісти
Та зробіть на ці гроші армію в Україні по всім натівським канонам. Орки самі відстануть від Європи.
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28.06.2020 15:09 Відповісти
Напомню, что после развала СССР Украина имела одну из самых сильных армий мира, включая ядерный потенциал. А к 2014 году это все куда то исчезло. Как думаете через сколько исчезнет новосозданная армия по натовским канонам?
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28.06.2020 15:34 Відповісти
Скорее ***** твоё исчезнет, бункерное
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28.06.2020 15:38 Відповісти
1.Яка там одна із сильних? Одна із великих по кількості - так. Із зброєю 50-х років.
2.А щоб не зникла - зробити спільне управління, наприклад. Тут фантазії валом.
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28.06.2020 16:41 Відповісти
Ты за вечного фюрера проголосовал уже?
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28.06.2020 18:25 Відповісти
з таким говнокомандуючим орки не відстануть
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28.06.2020 16:12 Відповісти
Как же они постоянно опаздывают... Тормозят постоянно!
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28.06.2020 15:19 Відповісти
Вы, это хто? Набутылочные любители *****?
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28.06.2020 15:36 Відповісти
У Конгресі США пропонують виділити наступного року 3,8 млрд доларів на стримування Росії в Європі - Цензор.НЕТ 6276
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28.06.2020 15:21 Відповісти
"13-12-2019 Отечественной компании «Промобот» из Перми удалось серьезно увеличить поставки своих сервисных роботов на рынке. В 2018 году только иностранцы купили русских роботов на 138 млн, в 2019 году - продажи продолжили расти.
￼Менее чем за 5 лет из небольшого предприятия-стартапа «Промобот» стал одним из ведущих мировых разработчиков сервисных роботов, наладил их серийное производство и при определенной поддержке государства вышел на зарубежные рынки. Лидером продаж стала модель Promobot v.4"
У Конгресі США пропонують виділити наступного року 3,8 млрд доларів на стримування Росії в Європі - Цензор.НЕТ 8911
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28.06.2020 15:26 Відповісти
Кто поверит в эту дичь кроме полоумных репоедов?🤣
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28.06.2020 16:19 Відповісти
У Конгресі США пропонують виділити наступного року 3,8 млрд доларів на стримування Росії в Європі - Цензор.НЕТ 7453
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28.06.2020 16:41 Відповісти
Это тот робот, который пытался сбежать ?
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28.06.2020 18:27 Відповісти
А об это шо-то пишет нормальная пресса? Ну, вот, к примеру, тех самых иностранцев, которые якобы купили эти русские поделки?
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28.06.2020 18:28 Відповісти
Дешевле спалить её к е..ям.
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28.06.2020 15:33 Відповісти
Судя по количеству крестиков у кацапни опять бомбануло. Тяжёлый для их пуканов сегодня день выдался.)
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28.06.2020 16:18 Відповісти
Оце вже інша мова і інший підхід. Ворога треба стримувати. Без цих дій фашиська орда захапає все від нафтових родовищ на півночі до Прибалктики, Грузиї, України і Молдови . Чому цим виродкам щось дарувати ? Нехай тварини спочатку своє Нечерноземя окультурать.
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28.06.2020 16:34 Відповісти
Там ще тільки пропонують,а тут вже їх поділили...
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28.06.2020 16:54 Відповісти
Петро Подлтавець?Умора.Да твоим ником всё сказано.А то,что произошло, похоже на предсмертные конвульсии параши,когда со сливом в унитаз смываются ржавые болты и гайки и крушат всё на своем пути.Как, перед капутом совка(совицкая окупация 14-и республик в том числе и Украины)-чудовищная турбулентность в Афгане.Через дюжину лет и совок издох,как дряхлый шакал.Единственное,что сейчас удерживает мир от быстрого развала этой путлерасии-поглощение огромнейших территорий китайозами.Оттого и пнули в эту клоаку 452 млрд.долларов инвестиций,чтобы не засохла,но увы -параша с гранатой в сливном бачке не может сосуществовать даже с соседями-на 1/8 суши осталось 130 млн. стада-вместо 3.5 млрд. идентичной территории у соседей.Какие ещё нах претензии ...обнутому,как сказал Немцов?Буйного шакала только медленно усыпляют,для вида маня куском мяса в открытой железной клетке,чтобы там и захлопнуть,бешеного.Да,он нахлещется кровищи немцовых,грузин,молдаван,укров,но бешеный урод в итоге захлебнёт и уничтожит всю федерасцию-после попадёт в капкан.
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28.06.2020 18:25 Відповісти
 
 