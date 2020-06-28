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Від початку червня на водоймах України загинуло вже понад 30 дітей, - ДСНС

Від початку червня на водоймах України загинуло вже понад 30 дітей, - ДСНС

Від початку червня вода вже забрала життя більш ніж тридцяти дітей. Служба порятунку закликає дорослих посилити контроль за тим, як юні українці проводять своє дозвілля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Трагічні випадки трапляються не лише тоді, коли діти самостійно відвідують ставки та річки.  Навіть більше, переважна кількість надзвичайних подій стаються ледь не на очах у дорослих.

Загалом, з початку червня вода вже забрала життя більш ніж 30 юних громадян, віком до 18 років.

Тож, з метою попередження загибелі людей у літній період рятувальники наголошують на неухильному дотриманні правил безпечної поведінки на воді!

Пам'ятайте! Основними умовами для безпечного відпочинку є:

правильний вибір місця для купання;
суворе дотримання правил безпеки під час плавання;
постійний контроль за дітьми з боку дорослих;
категоричне "НІ" алкогольним напоям, адже у стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації.
Державна служба з надзвичайних ситуацій окремо звертається до батьків: у період літніх канікул, слідкуйте за дозвіллям дітей та не дозволяйте їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми!

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Просто надо перестать лезть в воду(с)
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28.06.2020 15:15 Відповісти
Страшные цифры....
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28.06.2020 15:34 Відповісти
що за тупізм "болєє 30"? ДСНСНДСН????
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28.06.2020 18:27 Відповісти
Так че? Будем закрывать водоемы или ограничивать скорость плаванья?
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29.06.2020 01:30 Відповісти
Учите ребенка плавать! Это первое. Купайте ребенка и сами купайтесь в спасательных жилетах. Это как шлем для байкера, как страховка для альпиниста, как ремень для водителя, парашут для летчика. Это неудобно для ныряния и плавания, но зато при панике и судороге всегда позволит быть на плаву. Это спасет 80% жизней. Остальные 20 % это ныряние, и попадания под катера.
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29.06.2020 15:22 Відповісти
 
 