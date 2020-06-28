Від початку червня на водоймах України загинуло вже понад 30 дітей, - ДСНС

Від початку червня вода вже забрала життя більш ніж тридцяти дітей. Служба порятунку закликає дорослих посилити контроль за тим, як юні українці проводять своє дозвілля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Трагічні випадки трапляються не лише тоді, коли діти самостійно відвідують ставки та річки. Навіть більше, переважна кількість надзвичайних подій стаються ледь не на очах у дорослих.

Загалом, з початку червня вода вже забрала життя більш ніж 30 юних громадян, віком до 18 років.

Тож, з метою попередження загибелі людей у літній період рятувальники наголошують на неухильному дотриманні правил безпечної поведінки на воді!

Пам'ятайте! Основними умовами для безпечного відпочинку є:

правильний вибір місця для купання;

суворе дотримання правил безпеки під час плавання;

постійний контроль за дітьми з боку дорослих;

категоричне "НІ" алкогольним напоям, адже у стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації.

Державна служба з надзвичайних ситуацій окремо звертається до батьків: у період літніх канікул, слідкуйте за дозвіллям дітей та не дозволяйте їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми!

Читайте: Паводки на Західній Україні затопили близько 5000 колодязів із питною водою, - Аваков