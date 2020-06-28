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Новини Паводки на Західній Україні
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паводок (233) Денис Шмигаль (4398)

Через паводок на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях, - Шмигаль

Через паводок на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях, - Шмигаль

Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу і надати житло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього тижня Західну Україну охопили масштабні повені. Внаслідок негоди постраждали більш ніж 250 населених пунктів у п’яти областях. Підтоплено 7,5 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Найбільше постраждала Івано-Франківська область. Саме туди в середу ми терміново вилетіли для координування дій органів влади. На власні очі побачив жахливі наслідки повеней і як героїчно рятувальники допомагають людям. Дякую їм за роботу.

Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло. У наших пріоритетах — врятувати життя людей, відновити інфраструктуру й запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні", - підсумував прем'єр-міністр.

Також читайте: 11 населених пунктів на Західній Україні знеструмлені через негоду, - ДСНС
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Топ коментарі
+5
В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9144Хмельниччина.Полонне.

,про кого ж це?)))))
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28.06.2020 15:34
+2
І ці "грандіозні" плани уряд шмиги планує втиснути в 700 млн.грн.??? Це мені нагадало "300% доплат для медиків"...
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28.06.2020 15:31
+2
хоспаді! Ці Зє!льоні ідійоти вже накромсали Україну на шматки - маємо тепер "Западну Україну"!!!! От хіба це не сєпаратізьм в самом худшем відє???
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28.06.2020 18:13
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І ці "грандіозні" плани уряд шмиги планує втиснути в 700 млн.грн.??? Це мені нагадало "300% доплат для медиків"...
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28.06.2020 15:31 Відповісти
В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9144Хмельниччина.Полонне.

,про кого ж це?)))))
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28.06.2020 15:34 Відповісти
Доречніше було би - "Брехуну від лохторату".)))
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28.06.2020 17:43 Відповісти
хоспаді! Ці Зє!льоні ідійоти вже накромсали Україну на шматки - маємо тепер "Западну Україну"!!!! От хіба це не сєпаратізьм в самом худшем відє???
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28.06.2020 18:13 Відповісти
скоро будут писать - западенцы...
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28.06.2020 18:48 Відповісти
вырубленные карпаты будут мстить долго, экосистема западной украины разрушена
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28.06.2020 22:33 Відповісти
Еще вчера читал, что ущерб - 120 лямов гривень. Очень удивлялся, но как можно не верить-то??? Сегодня уже выделили 700 лямов. Те 580 лямов собираются украсть? Или вчера врали?
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29.06.2020 01:32 Відповісти
 
 