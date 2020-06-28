Через паводок на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях, - Шмигаль
Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу і надати житло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Цього тижня Західну Україну охопили масштабні повені. Внаслідок негоди постраждали більш ніж 250 населених пунктів у п’яти областях. Підтоплено 7,5 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.
Найбільше постраждала Івано-Франківська область. Саме туди в середу ми терміново вилетіли для координування дій органів влади. На власні очі побачив жахливі наслідки повеней і як героїчно рятувальники допомагають людям. Дякую їм за роботу.
Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло. У наших пріоритетах — врятувати життя людей, відновити інфраструктуру й запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні", - підсумував прем'єр-міністр.
Будь ласка, зачекайте...
,про кого ж це?)))))