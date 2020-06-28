УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11074 відвідувача онлайн
Новини
7 017 37
Нацполіція (14880) Рівне (562) наїзд (14)

Співробітниця поліції Рівного, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, наїхала на двох пішоходів

Співробітниця поліції Рівного, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, наїхала на двох пішоходів

Співробітниця поліції, яка перебувала в нетверезому стані, здійснила наїзд на пішоходів у Рівному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці 16-го Липня обласного центру водійка автомобіля "Nissan", яка, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння, допустила наїзд на двох пішоходів.

Патрульні поліцейські встановили, що за кермом авто перебуває працівниця поліції. Відтак на місце події прибули слідчі, працівники інспекції з особового складу та керівництво поліції.

Встановлено, що 31-річна жителька Рівного, старший слідчий слідчого управління поліції області, виїжджаючи автомобілем заднім ходом, допустила наїзд на двох пішоходів, які йшли вулицею 16-го Липня.

Також читайте: Розгляд справи про вимагання в італійського бізнесмена в Рівному понад $100 тисяч відкладався судом п'ять разів, - Марчук

У 33-річної рівнянки медики діагностували забої колін, у 28-річної жительки Рівного — забій спини. Обох після надання допомоги відпустили та не госпіталізовували.

31-річна поліцейська за зовнішніми ознаками перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження освідування відмовилася. На неї поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Також читайте: Мікроавтобус зіткнувся із легковиком на трасі Одеса-Рені, загинув чоловік, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Крім того, працівники інспекції з особового складу за цим фактом проводять службове розслідування. За результатами перевірки працівницю поліції буде звільнено з органів Національної поліції. Також її безпосереднього керівника звільнено з посади, а керівника відділу, де працювала поліцейська, притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
она была явно "под прикрытием"
ну , или "под мухой", так точнее
показати весь коментар
28.06.2020 15:49
+10
Корабельная сосна наверное чья-нибудь? Соснула лишнего и за руль. Полное чувство безнаказанности сделало своё дело. Хорошо, что без смертей обошлось.
показати весь коментар
28.06.2020 16:04
+9
Сначала подчинись, потом обжалуй (с)
показати весь коментар
28.06.2020 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
она была явно "под прикрытием"
ну , или "под мухой", так точнее
показати весь коментар
28.06.2020 15:49 Відповісти
Недореформированная министром Аваковым Сотрудница полиции Ривного, находясь за рулем в нетрезвом виде, наехала на двух пешеходов

================
так правильнее будет
показати весь коментар
28.06.2020 16:22 Відповісти
это не отменяет того, шо она была явно "под прикрытием"......
её спецом там оставили
неужели не понятно?
показати весь коментар
28.06.2020 16:37 Відповісти
Сначала подчинись, потом обжалуй (с)
показати весь коментар
28.06.2020 15:53 Відповісти
сначала сдохни...
показати весь коментар
28.06.2020 15:59 Відповісти
Да им все позволено ведь стражи закона выше закона.
показати весь коментар
28.06.2020 15:55 Відповісти
Так у нее же есть исключительное право на насилие по словам Авакава. Так что пускай пешеходы подчиняются а потом обжалуют в портновских судах
показати весь коментар
28.06.2020 15:56 Відповісти
А спорим ей за ето ничего серьезного не будет?
показати весь коментар
28.06.2020 15:58 Відповісти
да может и так если
1 пешеходы было масса
2 если она чья то соска дочка подстилка жона...
3 либо у нее на кое кого из сильных мира сего есть компромат и они ей просто сделают вольную в суде...
показати весь коментар
28.06.2020 16:01 Відповісти
ну это смотря корабельная сосна или абрикос дичка
показати весь коментар
28.06.2020 16:13 Відповісти
Правильно .Вместе бухали , вместе и пинок под зад получили .))
показати весь коментар
28.06.2020 16:02 Відповісти
Корабельная сосна наверное чья-нибудь? Соснула лишнего и за руль. Полное чувство безнаказанности сделало своё дело. Хорошо, что без смертей обошлось.
показати весь коментар
28.06.2020 16:04 Відповісти
Рюкзаков, ку-ку
показати весь коментар
28.06.2020 16:09 Відповісти
Украинская полиция воистину народная - какое население, такая и полиция. Культурный срез общества - пэрэсичный украинец... Откуда нам иметь другую полицию. Вот бы немцев нанять, или японцев...
показати весь коментар
28.06.2020 16:13 Відповісти
все чтобы не сказал - мало...
ненавижу пянь за рулем (какого бы роду-племени оно не было)
показати весь коментар
28.06.2020 16:14 Відповісти
І Аваков "здесьнипричем"... Він з нею не пив.
показати весь коментар
28.06.2020 16:49 Відповісти
Колись казали так - як побачиш на одній стороні вулиці двох бандитів,а на другій двох ментів - то краще перейти туди де бандити...Менше шансів що появляться проблеми...Потім була реформа,"чисті очі","чисті руки"...і все вернулось на круги своя...Мусор лишився мусором,і як казав колись теперішній главний мусор - "мусора нє люді"...
показати весь коментар
28.06.2020 16:53 Відповісти
Надеюсь потерпевшие это слуги народа?
показати весь коментар
28.06.2020 17:00 Відповісти
а по ментовским сериалам они не пьющие,не дающие.....просто ангелы чистые....ничего не берущие в руки...
показати весь коментар
28.06.2020 17:08 Відповісти
а де селфі з поліціянткою?
не так давно .так гордились?
показати весь коментар
28.06.2020 17:19 Відповісти
Что может быть хуже пьяной женщины за рулем- только пьяная женщина- полицейский
показати весь коментар
28.06.2020 17:27 Відповісти
а кацапка Татьяна Флай , як і всі кацапки
показати весь коментар
28.06.2020 21:59 Відповісти
От баба не, баба не.
показати весь коментар
28.06.2020 17:32 Відповісти
І чому я не здивований...
показати весь коментар
28.06.2020 18:04 Відповісти
как говорится: пути ГОСПОДНИ неисповедимы.... никто не знает когда конец земной придёт к каждому из нас, где, и как, и от кого...!?
показати весь коментар
28.06.2020 18:09 Відповісти
а на якій підставі вона відмовилась від експертизи, та шо їй за це буде???
показати весь коментар
28.06.2020 18:22 Відповісти
Пороки всех прошлых лет, а именно- безнаказанность милиции-полиции, сегодня уже не проходят. И это явный позитив!
показати весь коментар
28.06.2020 18:37 Відповісти
Уверен?
показати весь коментар
28.06.2020 18:52 Відповісти
Уже давно не удивляюсь! Один раз - это случайность, но много раз подряд - уже закономерность! Да, кстати, "повода" для отставки верного пса сАбакова так "и не будет"!
Ментам можно похищать людей, пытать и насиловать, убивать детей "в тире", заниматься рекитом и бандитизмом, давить в пьяном виде людей и сАбаков тут "нипричем"!
показати весь коментар
28.06.2020 20:19 Відповісти
Хиба тут нэ запьеш.
показати весь коментар
28.06.2020 20:33 Відповісти
не нужно там ходить ,где пьяные Аваковцы ездят. Задрали эти пешеходы,негде и с будуна полицаю проехать.
показати весь коментар
28.06.2020 21:56 Відповісти
Корова немытая.
показати весь коментар
29.06.2020 01:17 Відповісти
"от прохождения освидетельствования отказалась"- типово для мусорів. Багато ви чули новин де мусора після ДТП вимагали проходження експертизи для себе?
І повертаючись до лібералізації обігу зброї: нормальній людині отримати навіть гумостріл не реально, а ось таким мусорам без проблем. Вони у нас взірець законослухняності і самоконтролю.
показати весь коментар
29.06.2020 08:51 Відповісти
 
 