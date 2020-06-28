Україна увійшла до попереднього переліку країн, із якими ЄС відкриє кордони, - Euronews
За даними Euronews, Україна увійшла до попереднього переліку країн, громадянам яких із 1 липня буде дозволено в'їзд до Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Обговорення переліку ще триває. До ранку п'ятниці, 26 червня, остаточної згоди між європейськими чиновниками не було досягнуто.
Загалом у переліку 54 країни, зокрема Канада, Японія, Південна Корея, Індія та Туреччина. З країн колишнього СРСР, крім України, до переліку потрапили Туркменістан, Грузія, Узбекистан і Казахстан.
Як і раніше, закритим в'їзд може залишитися для громадян США, Бразилії, Катару та Росії, оскільки в цих країнах спостерігається висока захворюваність на коронавірус.
Джерела Euronews у Брюсселі зазначають, що досі триває суперечка про критерії, за якими буде дозволено в'їзд, і списки ще можуть змінюватися.
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а уже не пустили. Зато тут на заводах Ахметки и Бабломойского рабы вкалывают за ещё большие копейки...а 73% ЗЕбилов ждут конца эпохи бедности от ЗЕкловуна и его Тупика 95. А ну да... ещё 73% ЗЕбильё ждёт конца эпохи олигархата..просто надо дать кловуну ещё 100 дней.
Кстати, при въезде в Германию(кроме двух федеральных земель) с Украины надо уйти на самоизоляцию нв 14 дней, либо сделать ПЦР-тест, который покажет негативный результат. Так что так просто тоже не приедешь
А вообще готовятся к войне с нами.
що пройшли 14- ти денний карантин в Польщі,
от там реальні дані про стан з цією заразою у нас. Але хіба у них стане на це мізків....
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/27/7111567/