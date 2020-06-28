Україна увійшла до попереднього переліку країн, із якими ЄС відкриє кордони, - Euronews

За даними Euronews, Україна увійшла до попереднього переліку країн, громадянам яких із 1 липня буде дозволено в'їзд до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Обговорення переліку ще триває. До ранку п'ятниці, 26 червня, остаточної згоди між європейськими чиновниками не було досягнуто.

Загалом у переліку 54 країни, зокрема Канада, Японія, Південна Корея, Індія та Туреччина. З країн колишнього СРСР, крім України, до переліку потрапили Туркменістан, Грузія, Узбекистан і Казахстан.

Як і раніше, закритим в'їзд може залишитися для громадян США, Бразилії, Катару та Росії, оскільки в цих країнах спостерігається висока захворюваність на коронавірус.

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Джерела Euronews у Брюсселі зазначають, що досі триває суперечка про критерії, за якими буде дозволено в'їзд, і списки ще можуть змінюватися.