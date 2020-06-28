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Україна увійшла до попереднього переліку країн, із якими ЄС відкриє кордони, - Euronews

Україна увійшла до попереднього переліку країн, із якими ЄС відкриє кордони, - Euronews

За даними Euronews, Україна увійшла до попереднього переліку країн, громадянам яких із 1 липня буде дозволено в'їзд до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Обговорення переліку ще триває. До ранку п'ятниці, 26 червня, остаточної згоди між європейськими чиновниками не було досягнуто.

Загалом у переліку 54 країни, зокрема Канада, Японія, Південна Корея, Індія та Туреччина. З країн колишнього СРСР, крім України, до переліку потрапили Туркменістан, Грузія, Узбекистан і Казахстан.

Як і раніше, закритим в'їзд може залишитися для громадян США, Бразилії, Катару та Росії, оскільки в цих країнах спостерігається висока захворюваність на коронавірус.

Дивіться також: Європейський союз і ВООЗ передали Україні засоби захисту для більш ніж 50 лікарень. ФОТО

Джерела Euronews у Брюсселі зазначають, що досі триває суперечка про критерії, за якими буде дозволено в'їзд, і списки ще можуть змінюватися.
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Топ коментарі
+8
Еще бы ведь скоро сбор урожая.
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28.06.2020 15:57
+4
Не показывайте на людях свой идиотизм,я уже скоро прадедушкой буду и обеспечиваю себя из школьного возраста и не только себя.Видимо судишь по себе.
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28.06.2020 18:18
+3
Заробітчани і так їздять
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28.06.2020 16:02
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Еще бы ведь скоро сбор урожая.
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28.06.2020 15:57 Відповісти
Заробітчани і так їздять
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28.06.2020 16:02 Відповісти
Едут те у кого рабочие визы,а ЕС нужны сезонники,наши ,,туристы 90 денники,, из биопаспортами.
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28.06.2020 16:04 Відповісти
пусть едут, тебе какое дело? их же мамка не кормит как тебя)))
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28.06.2020 17:49 Відповісти
Не показывайте на людях свой идиотизм,я уже скоро прадедушкой буду и обеспечиваю себя из школьного возраста и не только себя.Видимо судишь по себе.
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28.06.2020 18:18 Відповісти
а в чем мойидиотизм? то что ты дурная малолетка видно даже олухам))) прадедушка, у тебя сцикун еще лысый)))
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28.06.2020 18:38 Відповісти
По твоим постам видно, что ты тупень и мозги у тебя из соломы
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28.06.2020 19:28 Відповісти
опа, юный ольгинец, заблудился? чебурнет в другом месте
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28.06.2020 21:24 Відповісти
Соответственно повышенный спрос на украинцев.
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28.06.2020 16:36 Відповісти
Ну мордва сраная не нужна нигде, алкаши и лентяи
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28.06.2020 16:46 Відповісти
И именно на сезонных 90 дневых.Получить постоянную работу с рабочей визой очень тяжело да и то на строительство и на предприятия а в сельском хозяйстве работодателю нужны только сезонники.
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28.06.2020 17:31 Відповісти
Сьогодні читала, що нам не дозволили в'їзд в ЄС з 1 липня. Кожні два тижні будуть переглядати ситуацію і приймати рішення.
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28.06.2020 16:03 Відповісти
До кінця липня дозволять як дозволили при зборі полуниці та ранніх овочів не дивлячись на епідемію.
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28.06.2020 16:07 Відповісти
Гастеры гнущие горба в толерастичной Ывропке растрояца если не пустят
а уже не пустили. Зато тут на заводах Ахметки и Бабломойского рабы вкалывают за ещё большие копейки...а 73% ЗЕбилов ждут конца эпохи бедности от ЗЕкловуна и его Тупика 95. А ну да... ещё 73% ЗЕбильё ждёт конца эпохи олигархата..просто надо дать кловуну ещё 100 дней.
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28.06.2020 16:08 Відповісти
Ну вот когда разрешат- тогда и будет предметный разговор. Пока это слухи.
Кстати, при въезде в Германию(кроме двух федеральных земель) с Украины надо уйти на самоизоляцию нв 14 дней, либо сделать ПЦР-тест, который покажет негативный результат. Так что так просто тоже не приедешь
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28.06.2020 16:09 Відповісти
Які землі? Головне, не Берлін...
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28.06.2020 19:39 Відповісти
Как раз Берлин и Северный Рейн-Вестфалия.
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28.06.2020 21:46 Відповісти
Результат ПЦР-теста сообщают через 2е суток. А где люди будут ждать результата теста?
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29.06.2020 04:52 Відповісти
открываю лаптеевые СМИ , а они все на нашего клоуна гонят ,чем он им не угодил ?
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28.06.2020 16:15 Відповісти
Не достаточно клоун.
А вообще готовятся к войне с нами.
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28.06.2020 18:09 Відповісти
Здобулыперемога!
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28.06.2020 16:16 Відповісти
Ура, набутылочная страна!
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28.06.2020 16:48 Відповісти
Відповідь України повинна бути сіметричної.
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28.06.2020 16:16 Відповісти
это какая то оголтелая русофобия !
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28.06.2020 16:19 Відповісти
Потушить пожар на территории военной части в Каменке рассчитывают к вечеру.
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28.06.2020 16:24 Відповісти
Пожар предваряли учения артиллеристов. По предварительной информации, снаряд угодил в сухую траву.
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28.06.2020 16:25 Відповісти
А я то думаю, чому степашка так старається з рекордною кількістю хворих, а воно он, що на кону, уроди, дайте статистику по українцям,
що пройшли 14- ти денний карантин в Польщі,
от там реальні дані про стан з цією заразою у нас. Але хіба у них стане на це мізків....
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28.06.2020 16:42 Відповісти
новина застаріла, остання що бачив на правді - менше 20 країн і України там немає.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/27/7111567/
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28.06.2020 16:45 Відповісти
Дивна новина, незрозуміло кому вірити. Оскільки вчора була інформація на УП з посиланням на європейский ресурс, в якому ЕС вирішив не відкривати кордон для українців з 1.07.
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28.06.2020 18:01 Відповісти
так что, можно заказывать билеты и искать жилье через букинг? хочу в Черногорию или Хорватию.
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28.06.2020 19:16 Відповісти
На цензоре ты можешь мечтать и о мальдивах
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28.06.2020 19:31 Відповісти
а для тебя мальдивы предел мечтаний? 700 баксов 7 дней и ночей вместе с перелетом. много?
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28.06.2020 19:32 Відповісти
гастербайтеры нужны в первую очередь, зачем свою страну строить, надо европу поддерживать на плаву
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28.06.2020 22:30 Відповісти
 
 