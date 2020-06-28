Стефанчук прокоментував слова "слуги народу" Корнієнка про "робочу бабу": "Хто не без гріха - нехай кине камінь"
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає недоречним у публічному місці стиль обговорення жінок, до якого на пресконференції в Миколаєві вдалися голова владної партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко та голова найбільшої фракції в українському парламенті Давид Арахамія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Я не схвалюю цього. Я про це говорив і Олександру. Просто сталося так, що набуло розголосу, скажемо так, спілкування між хлопцями, яке не допустиме або допустиме десь у бані (Стефанчук мав на увазі місце, яке українською мовою називається "лазня." – Ред.), де можна переговорити, поспілкуватися про все", – заявив Стефанчук, який до обрання в парламент відповідав за ідеологічну складову виборчої кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".
Стефанчук також назвав Корнієнка "дуже порядною людиною".
"Хто не без гріха – хай кине камінь. Але важливо не в тому, що ти не повинен робити помилок, ти маєш робити висновки зі своїх помилок. Я дуже глибоко переконаний, що і Давид, і Олександр зроблять висновки зі своїх помилок", – сказав один із керівників українського парламенту.
Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в розмові з главою фракції Давидом Арахамією в Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їхню колегу по фракції Ірину Аллахвердієву "взагалі кралею". Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко вибачився перед обома жінками.
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1. Кучма ( первые выборы, красный директор )
2. Симоненко (ком. партия, вторые выборы Кучмы)
3. Янукович ( вор с двумя ходками, зав.гар.)
4. Зеленский ( актёр, клоун)
И после этого они ещё смеют кого то в чём то обвинять!
Украиноязычные не ругаются матом? На улицу выйди!
Це питання не україномовних і російськомовних, це питання гарних манер, виховання і поваги.
Речь же не идёт о том, что спикер с трибуны назвал свою коллегу "бабой"!
А сам, браточек, кем будешь? Учителем младших классов?
Это когда пиво соседке будешь подливать в чашку, ей расскажешь про свои куртуазные подвиги - как ты толстозадых бухгалтерш с химической завивкой очаровывал, обрызгавшись шипром и галантно поднося коробочку конфет "Мишка в дупле".
А что, иметь высшее образование, или не дай Бог несколько, для вас, зеленых быдляков, признак классового врага?
А каких ВУЗОВ и тибя дипломчики имеются, о ведущий специалист трёх министерств?
Не стесняйся, скажы, мы поймём!
О мой трижды министр!
ПС: А каких ВУЗОВ и тибя дипломчики имеются, о ведущий специалист трёх министерств?
Не стесняйся, скажы, мы поймём!
ПС: Писать без ошибок научись, или хотя бы (научись) включать автокорректор.
Головний спеціаліст державного органу 2,27 1,45 1,39 Адміністратор 1,45 1,45 Провідний спеціаліст державного органу 8 1,79 1,33 1,08 Спеціаліст державного органу 9 1,65 1,08 1
Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-dolzhnostnye-oklady-v-gosorganax-2019
Ты в сваих министерствах дворником или сантехником на пол ставки?
...
Ще один зе-мачо !
Думал имбицильнее лишнехромосомов не бывает, а нет! Есть зЕбилы...
Танька - смелая и умелая
В воровских делах и в любви,
Аккуратная и развратная,
Но душою с ней не криви.
Как красавица Танька нравится
И писателям, и слугам,
Композиторам, инквизиторам,
Музыкантам и докторам.
разве кто то обижен, что эти клованы членограя просят прощения ?
наоборот, Лохи хотелти увидеть, как членограй
подпрыгнет, выкурит все айкосы и будет восклицать
"БАБАДАБАБАДАБАБАДА"
это будет улётный нумер кварталл95
Карабельной Сосны
презедентвыкуритвсеайкосы!
бабада бабада