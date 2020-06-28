Стефанчук прокоментував слова "слуги народу" Корнієнка про "робочу бабу": "Хто не без гріха - нехай кине камінь"

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає недоречним у публічному місці стиль обговорення жінок, до якого на пресконференції в Миколаєві вдалися голова владної партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко та голова найбільшої фракції в українському парламенті Давид Арахамія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Я не схвалюю цього. Я про це говорив і Олександру. Просто сталося так, що набуло розголосу, скажемо так, спілкування між хлопцями, яке не допустиме або допустиме десь у бані (Стефанчук мав на увазі місце, яке українською мовою називається "лазня." – Ред.), де можна переговорити, поспілкуватися про все", – заявив Стефанчук, який до обрання в парламент відповідав за ідеологічну складову виборчої кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

Стефанчук також назвав Корнієнка "дуже порядною людиною".

"Хто не без гріха – хай кине камінь. Але важливо не в тому, що ти не повинен робити помилок, ти маєш робити висновки зі своїх помилок. Я дуже глибоко переконаний, що і Давид, і Олександр зроблять висновки зі своїх помилок", – сказав один із керівників українського парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську. ВIДЕО

Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в розмові з главою фракції Давидом Арахамією в Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їхню колегу по фракції Ірину Аллахвердієву "взагалі кралею". Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко вибачився перед обома жінками.