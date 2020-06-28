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Стефанчук прокоментував слова "слуги народу" Корнієнка про "робочу бабу": "Хто не без гріха - нехай кине камінь"

Стефанчук прокоментував слова

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає недоречним у публічному місці стиль обговорення жінок, до якого на пресконференції в Миколаєві вдалися голова владної партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко та голова найбільшої фракції в українському парламенті Давид Арахамія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Я не схвалюю цього. Я про це говорив і Олександру. Просто сталося так, що набуло розголосу, скажемо так, спілкування між хлопцями, яке не допустиме або допустиме десь у бані (Стефанчук мав на увазі місце, яке українською мовою називається "лазня." – Ред.), де можна переговорити, поспілкуватися про все", – заявив Стефанчук, який до обрання в парламент відповідав за ідеологічну складову виборчої кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

Стефанчук також назвав Корнієнка "дуже порядною людиною".

"Хто не без гріха – хай кине камінь. Але важливо не в тому, що ти не повинен робити помилок, ти маєш робити висновки зі своїх помилок. Я дуже глибоко переконаний, що і Давид, і Олександр зроблять висновки зі своїх помилок", – сказав один із керівників українського парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську. ВIДЕО

Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в розмові з главою фракції Давидом Арахамією в Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їхню колегу по фракції Ірину Аллахвердієву "взагалі кралею". Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко вибачився перед обома жінками.
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Топ коментарі
+67
Стефанчук прокоментував слова "слуги народу" Корнієнка про "робочу бабу": "Хто не без гріха - нехай кине камінь" - Цензор.НЕТ 1780
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28.06.2020 16:32
+62
Он баран. Потому что даже процитировать правильно не смог.
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28.06.2020 16:25
+60
Стефанчук прокомментировал слова "слуги народа" Корниенко о "рабочей бабе": "Кто не без греха - пусть бросит камень" - Цензор.НЕТ 6629
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28.06.2020 16:21
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Камни не трожь! Их и так для крымчан не хватает.
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28.06.2020 19:20 Відповісти
Голосования за президентов граждан Украины проживающих на юго-востоке:
1. Кучма ( первые выборы, красный директор )
2. Симоненко (ком. партия, вторые выборы Кучмы)
3. Янукович ( вор с двумя ходками, зав.гар.)
4. Зеленский ( актёр, клоун)
И после этого они ещё смеют кого то в чём то обвинять!
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28.06.2020 19:23 Відповісти
За Осла Оманского голосовала вся Украина , кроме Львовской области . Даже мой родной Киев голосовал по приколу , другое дело , что теперь хер кто признается в том выборе и все поголовно просто стыдятся признать , что год назад думали жопой , а все мозги телевизор заменил.
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29.06.2020 17:32 Відповісти
Расскажи про тёщину квартиру.
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28.06.2020 19:27 Відповісти
От навіщо провокувати......"камінь кинути....камінь кинути".
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28.06.2020 19:37 Відповісти
Очень порядочный человек и тем более государственный деятель не позволит себе так фривольно говорить о женщине.
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28.06.2020 19:41 Відповісти
Це російське хамство було і в радянській Україні, в горисполкоме на планерках и совещаниях гнули матом вовсю. Секретарша мабуть в протокол матюків не заносила.
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29.06.2020 19:07 Відповісти
ну, я без гріха. Давайте камінь і стефанчука
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28.06.2020 20:03 Відповісти
Та отож бо що він лише триндіти вміє. А стати перед людьми біля купи каменів в нього кишка тонка. Я б також залюбки йому зарядив каменюкою межи очі.
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29.06.2020 12:46 Відповісти
те шо зараз відбувається з моєю Україною схоже на якийсь жахливий сон! Нам треба НЕГАЙНО повертати Пороха, інакше вже скоро Україна знову стане ватною колонією!
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28.06.2020 20:04 Відповісти
при их подвигах---надо бросать ГАВНОМ в их сторону
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29.06.2020 11:06 Відповісти
И к чему эти извинения? ВСЕ при обсуждении рабочих вопросов баб называют "бабами", а мужиков "мужиками" (если не козлами).
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28.06.2020 20:07 Відповісти
Може у вас в кацапстані чи малоросії і називаю так жінок, а у нас в Україні, баба це мама матері, чи батька, відповідно, батько батька чи матері називають дідом а не "козлом".
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29.06.2020 09:01 Відповісти
Ну и к чему это?
Украиноязычные не ругаются матом? На улицу выйди!
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29.06.2020 10:12 Відповісти
"Ну и к чему это?" - До чого що? Ви не розумієте чому чоловіки повинні проявляти повагу до жінок? Чи чому політики повинні показувати приклад гарних манер?
Це питання не україномовних і російськомовних, це питання гарних манер, виховання і поваги.
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29.06.2020 10:37 Відповісти
Господи! При чём тут хорошие манеры? Я например при женщинах и незнакомых матом не ругаюсь, но в своей компании выражаюсь по другому.
Речь же не идёт о том, что спикер с трибуны назвал свою коллегу "бабой"!
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29.06.2020 10:44 Відповісти
Интересный сленг, широко распространенный в среде бандосов и сутенеров. Ты из каких будешь?
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29.06.2020 10:46 Відповісти
Ты кто, марсианин или рептилоид?
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29.06.2020 11:23 Відповісти
Рептилоид, рептилоид. Ты не отвлекайся, в какой такой "среде", при обсуждении РАБОЧИХ ВОПРОСОВ, женщин называют "бабами", а мужчин - "козлами"? Мне, как рептилоиду, очень интересно.
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29.06.2020 11:31 Відповісти
Например во внутриминистерской среде, если твой документ застрял у бухгалтерских баб.
А сам, браточек, кем будешь? Учителем младших классов?
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29.06.2020 12:23 Відповісти
До чего упал профессиональный и моральный уровень министерских клерков! В мою бытность работы в министерствах, а я работал в трех, Минприроды, Минугля и Минрегионстрой, на должности начальник отдела (пятый ранг), ни один клерк, не позволял себе, назвать женщину - бабой, или кого нибудь "браточком". Да что там клерки, даже в среде строителей, а как известно они матом не ругаются, а разговаривают, женщин, бабами, не называют. единственные кто называют женщин бабами (кроме тех, кого я упоминал выше), это кацапы и имбицилы. Так кто же ты?
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29.06.2020 12:46 Відповісти
Ой! Да наверно не только трижды министр, но и имеешь четыре красных диплома об окончании разнообобразных ВУЗов?
Это когда пиво соседке будешь подливать в чашку, ей расскажешь про свои куртуазные подвиги - как ты толстозадых бухгалтерш с химической завивкой очаровывал, обрызгавшись шипром и галантно поднося коробочку конфет "Мишка в дупле".
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29.06.2020 13:03 Відповісти
Ну, как я и предполагал, ты имбицыл, к Гос службе не имеющий ни какого отношения. Типичное быдло, избиратель зеленого быдла.
А что, иметь высшее образование, или не дай Бог несколько, для вас, зеленых быдляков, признак классового врага?
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29.06.2020 13:15 Відповісти
Ой, абаразаваниея, ай-ай-ай....
А каких ВУЗОВ и тибя дипломчики имеются, о ведущий специалист трёх министерств?
Не стесняйся, скажы, мы поймём!
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29.06.2020 13:37 Відповісти
Дибил, нач.отдела не всегда является ведущим специалистом министерства, в министерстве нет бухгалтерии, ты не поймешь, тебе нечем.
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29.06.2020 16:42 Відповісти
Идиот. Это самые маленькие должности = ведучий специалист и головный спецыалист.
О мой трижды министр!
ПС: А каких ВУЗОВ и тибя дипломчики имеются, о ведущий специалист трёх министерств?
Не стесняйся, скажы, мы поймём!
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29.06.2020 19:31 Відповісти
Я же тебе говорил, ты - не поймешь, нечем. Самая маленькая должность - специалист. Должности "ведущий специалист" не существует априори, за то есть не формальное название - ведущий специалист по направлению. Ведущий и главный - это две большие разницы. Господи! на какой помойке нашли такого дауна.
ПС: Писать без ошибок научись, или хотя бы (научись) включать автокорректор.
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29.06.2020 19:47 Відповісти
И атчиво эти властелины четырёх дипломов и трёх министерств так упрямы в сваих задлуэждениях? Читай дыбилятко:

Головний спеціаліст державного органу 2,27 1,45 1,39 Адміністратор 1,45 1,45 Провідний спеціаліст державного органу 8 1,79 1,33 1,08 Спеціаліст державного органу 9 1,65 1,08 1

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-dolzhnostnye-oklady-v-gosorganax-2019

Ты в сваих министерствах дворником или сантехником на пол ставки?
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30.06.2020 09:19 Відповісти
Два немитих і небритих дебіла -- енто сила. Гордость подворотни.
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29.06.2020 18:50 Відповісти
Козел це і є КО-***** ЗЕЛ-енського!!!
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29.06.2020 11:20 Відповісти
Стефанчук прокоментував слова "слуги народу" Корнієнка про "робочу бабу": "Хто не без гріха - нехай кине камінь" - Цензор.НЕТ 9121

...
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28.06.2020 20:11 Відповісти
Ой ***** ліл! (с) Welt Schmerz.
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28.06.2020 23:24 Відповісти
да правильно все))) вам место в бане))) в прямом и преносном смысле...
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28.06.2020 21:12 Відповісти
В какой, там ещё бане? Ихнее место на свалке! "зЕбилы бл**ь" - так бы прокашляла лаврошадь!
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28.06.2020 22:47 Відповісти
Партия тупых грешников !!! 🤮
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28.06.2020 21:28 Відповісти
с охотой брошу камень в Стефанчука при его публичной казне через забивание камнями.
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28.06.2020 21:36 Відповісти
Ну а мне, помощники нужны, что бы поднять тот камень! Тоже мне стефанчук, новый бадюковощь нашёлся! "кто по молодости не сидел..." так же мендель .., тьфу ты, хервам хрюкала?
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28.06.2020 22:56 Відповісти
Стефанчук? Це не той, хто орендував у тещі квартиру в Києві, і відшкодовував з держави гроші за оренду?
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28.06.2020 21:45 Відповісти
Ні! Не той! Той, від сорому повісився! =)))))
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28.06.2020 23:01 Відповісти


Ще один зе-мачо !
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28.06.2020 22:18 Відповісти
на тебе грехов столько что тебя могут в ад не пустить
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28.06.2020 22:29 Відповісти
"Кто не без греха?!!!..." у чувака реально IQ на нуле
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28.06.2020 22:49 Відповісти
кто НЕ без греха?!! вобщето должно быть: "кто без греха"
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28.06.2020 22:51 Відповісти
Быстрее кацапня поймёт, чем зЕбильные!
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28.06.2020 23:04 Відповісти
Блин и здесь зебилы кацапофильные свинособак отмывают...
Думал имбицильнее лишнехромосомов не бывает, а нет! Есть зЕбилы...
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28.06.2020 23:14 Відповісти
Партія слуга наріда - це партія секасно-стурбованих мегатрахарів та ватниць-розпусниць. Ганьба!!!
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28.06.2020 23:29 Відповісти
Где занять очередь, шоб бросить в Стефанчука камень?
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29.06.2020 02:44 Відповісти
Майже як у Віллі Токарєва.

Танька - смелая и умелая
В воровских делах и в любви,
Аккуратная и развратная,
Но душою с ней не криви.

Как красавица Танька нравится
И писателям, и слугам,
Композиторам, инквизиторам,
Музыкантам и докторам.
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29.06.2020 07:44 Відповісти
Пішов шукати гарний камінь, а ти пес грішний скажи, де тебе знайти. Цю цинічну фразу завжди використовують ті хто хоче сховати за нею свої гріхи, а ще вони ******* говорити всі ми люди грішні. Та ні! Хтось грішний зовсім трохи, а хтось має давно горіти в пеклі. Різниця є.
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29.06.2020 09:50 Відповісти
прочитайте внимательно фразу. "кто НЕ без греха - пусть бросит камень". Тоесть камни в него должны кидать грешники. А их на территории Украины вполне достаточно, чтоб этот идиот окочурился под грудой камней.
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29.06.2020 17:13 Відповісти
Сложно сказать что это партия "молодых и прогресивных", скорее с задержкой умственного развития.
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29.06.2020 10:28 Відповісти
Молодых и прогрессивных?!!! Как упоротый совок может быть "прогрессивным"?
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29.06.2020 10:50 Відповісти
Скорее с отсуттвием умственного развития.
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29.06.2020 15:50 Відповісти
слуги хеленского становятся Библейскими хероями. Только что бы харант понимал надо цитаты не из Библии - у него другая вера.
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29.06.2020 11:07 Відповісти
Якщо воно дійсно сказало"хто Не без гріха", то воно дебіл в квадраті, бо навіть всім відомі слова Христа не змогло вірно передати...
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29.06.2020 11:26 Відповісти
Ой *********..... "Кто без греха...."
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29.06.2020 12:05 Відповісти
Що не слуга,то дебіл. Ви їх вирощуєте десь на фермі,чи як?
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29.06.2020 14:11 Відповісти
Они размножаются почкованием, как дрожжи.
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29.06.2020 17:11 Відповісти
Этот колыван ппро грехи расскажет.
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29.06.2020 15:04 Відповісти
Цензов вслед за зедебилами переврал суть разговора двох *********, приняв их версию. Стыдно, господа.
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29.06.2020 15:48 Відповісти
Вот интересно , какого хера эта кацапская подстилка в ЕС делает . Оно ж Мордор любит , вот пусть туда и валит. Хотя у кацапов это в крови , живя где то в Испании сцать кипятком от ***** , Мордора и величия.
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29.06.2020 17:35 Відповісти
А кто не без мозгов - пусть бросит помидор в Стефанчука.
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29.06.2020 18:52 Відповісти
Краще яйцем.
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29.06.2020 19:16 Відповісти
Хуже когда без головы.
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29.06.2020 20:19 Відповісти
Я без греха-можно брать кирпич?
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29.06.2020 20:45 Відповісти
представляю их стиль общения в бане)))........
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29.06.2020 22:23 Відповісти
Ну слабі на голову. Навіть по жаргону видно. Карабас і Барабас - два хлопця під одною сосною заблукали.
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30.06.2020 03:53 Відповісти
"Александр сразу нашел в себе мужество выйти и сразу извиниться" " не *издіть пане Стефанчук, спочатку була заява про нарізку, про монтаж... Источник: https://censor.net/n3204864
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30.06.2020 04:52 Відповісти
партия "соснов нарота" жжёт
разве кто то обижен, что эти клованы членограя просят прощения ?
наоборот, Лохи хотелти увидеть, как членограй
подпрыгнет, выкурит все айкосы и будет восклицать
"БАБАДАБАБАДАБАБАДА"
это будет улётный нумер кварталл95
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30.06.2020 07:36 Відповісти
три ублюдка курнули айкосов с Бабадой и разглагольствуют про достоинства
Карабельной Сосны
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30.06.2020 07:39 Відповісти
Кожен з нас- презедент выкуритвсеайкосы!
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30.06.2020 08:02 Відповісти
ну а чем не краля для ******* на фото к статье - ?
Стефанчук прокоментував слова "слуги народу" Корнієнка про "робочу бабу": "Хто не без гріха - нехай кине камінь" - Цензор.НЕТ 1306
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30.06.2020 08:16 Відповісти
это корабельная сасна ?
бабада бабада
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30.06.2020 08:36 Відповісти
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