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Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники

Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники

Порівняно з березнем цього року ситуація з блокуванням українських сайтів в окупованому Криму погіршилася. Окупаційна влада повністю заблокувала ще щонайменше 4 сайти великих українських медіа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.

У Криму 8 провайдерів у 7 великих населених пунктах повністю блокують 30 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Крім того, щонайменше 4 українські інформаційні сайти у цих провайдерів доступні лише частково. Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи, який було проведено в червні 2020 року.

Станом на кінець червня ці провайдери не надають доступу принаймні до 30 сайтів, що вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.НЕТ, QHA, Радіо Хаят, След.net, Інформаційний спротив, UAinfo, 5 канал, Blackseanews, Фокус, Главком, Головне, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Лівий берег, Подробиці, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Оглядач, Українська правда, РБК Україна, Укрінформ, Дзеркало тижня, а також сайти соціальних мереж Лінкедін і Телеграм, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства реінтеграції ТОТ України й сайт організації "Хізб ут-Тахрір".

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Перевірку доступності сайтів монітори здійснили за допомогою мереж 8 різних провайдерів у 7 кримських населених пунктах  (Білогорськ, Севастополь, Сімферополь, Керч, Ялта, Красноперекопський район і Бахчисарай).
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Топ коментарі
+5
хто б сумнівався?
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28.06.2020 16:33
+3
Плохо блокируют... тут полно запутинских провокаторов-любителей.
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28.06.2020 16:41
+3
Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники - Цензор.НЕТ 955
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28.06.2020 18:44
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хто б сумнівався?
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28.06.2020 16:33 Відповісти
А Игорь л з крысму? Бо Толик Гриценко негодуе =)
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28.06.2020 16:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1**********
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28.06.2020 17:26 Відповісти
И не говори, горе то какое
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28.06.2020 17:34 Відповісти
Горе то в параші, бо витік радіації, знов щось наї....ль. А нас так собі, горенько
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28.06.2020 17:47 Відповісти
Збереження психологічної рівноваги кримовати
- перш за все
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28.06.2020 16:41 Відповісти
Плохо блокируют... тут полно запутинских провокаторов-любителей.
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28.06.2020 16:41 Відповісти
Петушарий - с порванным очком первый из них ! ))
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28.06.2020 19:17 Відповісти
А ви хіба американець?
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28.06.2020 16:53 Відповісти
А Украина отомстила, - в отместку https://fbc.net.ua/news/ekonomika/ukraina-snyala-sanktsii-s-predpriyatij-ordlo/ сняла санкции с с восьми компаний, которые три года были под санкциями в связи с агрессией против Украины...
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28.06.2020 16:53 Відповісти
Интересно, почему мой не блокируют, я там кацапоидных тварей полощу по полной, мне было бы приятно быть в одном списке с такими уважаемыми изданиями(за исключением парочки), не дорабатываю, будем исправляться
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28.06.2020 16:57 Відповісти
працює з Opera-mini
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28.06.2020 17:02 Відповісти
у них не будут подобные каналы существовать, которые против рефии и рефиянцев будут гнать.А в Украине 90% каналов сепарские и вражеские.
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28.06.2020 17:18 Відповісти
И что в этом удивительного,ведь мы тоже блокируем кацапские сайты.
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28.06.2020 17:39 Відповісти
Ватнік сказал што "односторонняя связь на русайтах не інтересноє гамно"
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28.06.2020 18:18 Відповісти
Мы, это кто? Зебильно-рыговская шобла?
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28.06.2020 19:47 Відповісти
я так зрозумів, що воно позбавлено можливості коментувати
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28.06.2020 18:20 Відповісти
Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1963
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28.06.2020 18:25 Відповісти
Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники - Цензор.НЕТ 955
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28.06.2020 18:44 Відповісти
Я как-то вчера прошел по вирусной ссылке на одну статью и оказалось что она висит на Рамблер ру.Похоже блокировку с этой помойки уже сняли по тихому или ее вообще не блокировали.ХЗ
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28.06.2020 19:02 Відповісти
Зато "наши" крысчане через границу как Фигаро рысачат.. Интересно по каким аусвайсам их ФСБ в Украину пускает?
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28.06.2020 19:44 Відповісти
Якщо готують завдати удар по Україні їм (окупантам) там лишні очі і вуха ні до чого, тому почнуть закручувати гайки поступово але сильно щоб привикали не їздити за Турецький вал і не дивитись скільки там зброї і військ у окупантів. Щоб рефлекс Павлова вироблявся, мовляв в Крим не можна. Це повинно бути дзвіночком для української розвідки і Генштабу.
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28.06.2020 20:32 Відповісти
Какой привет, такой и ответ!
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28.06.2020 21:21 Відповісти
какая программа есть для осуществления деокупации крыма? перекрыли всё? свет, газ? воду? закрыли пропускные пункты? зелень га?
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28.06.2020 22:27 Відповісти
И не только в Крыму И очень давно
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29.06.2020 01:24 Відповісти
 
 