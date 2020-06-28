На Харківщині чоловік спровокував вибух газу в літній кухні, його госпіталізовано, - Нацполіція
У Харківській області 34-річний чоловік спровокував вибух газу в літній кухні на території власного домоволодіння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
27 червня близько 23:40 у поліцію надійшло повідомлення про пожежу в селищі Есхар Чугуївського району Харківщини.
"Поліцейські попередньо встановили, що чоловік напустив газу, через деякий час підпалив сірник, через це стався вибух і почалася пожежа. Унаслідок надзвичайної події пошкоджено літню кухню і вікна. Чоловіка з опіками руки й обличчя доставлено в опікове відділення Харківської міської клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Будь ласка, зачекайте...
Всі хто бажає квартиру в Києві до того, як дзвонити 104 дзвоніть в Адмінстрацію президента з запитанням, дадуть чи ні.
я теж так вважаю
але ж Дарвінівський відбір тут є дочого
То він пропонував переселятися під поверхню Землі.
І грітись коло Земного ядра.
В смысле поворотом крана и зажиганием спички.