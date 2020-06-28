Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Миронівського та Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 28 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Миронівського, ворог застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення 82-мм міномети.

А поблизу Старогнатівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", терористи використовували проти наших захисників гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

На дії противника, які становили загрозу життю і здоров'ю військовослужбовців, українські воїни відкривали вогонь. За поточну добу втрат серед українських бійців немає.

На трьох ділянках розведення сил режиму припинення вогню дотримувалися.

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Підсумки за минулу добу

27 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано поблизу 10 населених пунктів, зокрема біля Водяного, Авдіївки, Гранітного, Світлодарська, Мар’їнки, Широкиного, Новотошківського, Кримського, Оріхового та Верхньоторецького.

За минулу добу один український воїн загинув, ще троє військовослужбовців зазнали поранень.

27 червня представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкриті 16 злочинів. З них 2 крадіжки, 11 випадків незаконного поводження з наркотиками і два злочини у сфері службової діяльності. Також виявлено 75 адміністративних правопорушень.

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Через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" та "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало 1 076 осіб. У бік тимчасово окупованих територій лінію розмежування перетнуло 395 осіб. КПВВ "Мар'їнка" досі не функціонує з вини окупантів.