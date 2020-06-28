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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27087) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Миронівського та Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Миронівського та Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 28 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Миронівського, ворог застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення 82-мм міномети.

А поблизу Старогнатівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", терористи використовували проти наших захисників гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

На дії противника, які становили загрозу життю і здоров'ю військовослужбовців, українські воїни відкривали вогонь. За поточну добу втрат серед українських бійців немає.

На трьох ділянках розведення сил режиму припинення вогню дотримувалися.

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Підсумки за минулу добу

27 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано поблизу 10 населених пунктів, зокрема біля Водяного, Авдіївки, Гранітного, Світлодарська, Мар’їнки, Широкиного, Новотошківського, Кримського, Оріхового та Верхньоторецького.

За минулу добу один український воїн загинув, ще троє військовослужбовців зазнали поранень.

27 червня представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкриті 16 злочинів. З них 2 крадіжки, 11 випадків незаконного поводження з наркотиками і два злочини у сфері службової діяльності. Також виявлено 75 адміністративних правопорушень.

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Через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" та "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало 1 076 осіб. У бік тимчасово окупованих територій лінію розмежування перетнуло 395 осіб. КПВВ "Мар'їнка" досі не функціонує з вини окупантів.
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Топ коментарі
+5
А чому ви постійно пишете "найомнікі"? Ви перевіряли їх договори найму? А раптом там був кадровий русскій військовий! Малоімовірно, канєшно. Але такі випадки бували. )))
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28.06.2020 18:09
+3
Якраз не малоймовірно. Малоймовірно, що ордловські мавпи без дозволу ******* шмаляють
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28.06.2020 18:15
+1
Хвантазія у вас аж страшно
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28.06.2020 18:26
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А чому ви постійно пишете "найомнікі"? Ви перевіряли їх договори найму? А раптом там був кадровий русскій військовий! Малоімовірно, канєшно. Але такі випадки бували. )))
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28.06.2020 18:09 Відповісти
Якраз не малоймовірно. Малоймовірно, що ордловські мавпи без дозволу ******* шмаляють
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28.06.2020 18:15 Відповісти
Я думаю, щр термін російські окупанти як мінімум краще відображає.
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28.06.2020 18:28 Відповісти
Треба робити бомби з хворобами біологічними і по окупантам ними валити! Можна ще щурів і бліх і клопів їм в окопи запустіть.Можно ще бомби з горючою сумішшю, щоб не тільки вибух був, а ще й пожежа велика. Можна ще газ випробовувати різний в бомбах. Можна отрути ще різні використовувати! Війна - це час для створення озброєнь і випробувань!!!
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28.06.2020 18:20 Відповісти
Хвантазія у вас аж страшно
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28.06.2020 18:26 Відповісти
Так це не фантазія, а це потрібно реалізовувати!
Щоб знищити паразитів - окупантів, то для цього всі засоби хороші! Загарбники повинні потрапити в справжнє Пекло наяву!
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28.06.2020 18:41 Відповісти
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Миронівського та Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5427

..
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28.06.2020 18:29 Відповісти
http://day.kyiv.ua/uk/news/280620-prokuratura-***********-nadala-novyy-dokaz-shcho-mh17-zbyly-rosiyany-z-buka Прокуратура Нідерландів надала новий доказ, що MH17 збили росіяни з "Бука" | Газета «День»
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28.06.2020 18:39 Відповісти
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Миронівського та Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5829
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28.06.2020 18:42 Відповісти
Якщо журналісти пишуть найманці, тоді пишіть українскі повстанці, чи зелені партизани . Бо регулярна армія розудушить будь-якого найманця як клопа на бемберезі. А от пратизани, ці будуть воювіати хоч цілу столітню війну з найманцями, оскільки вони є міліція, тобто не регулярні військові формування з аматорів, які взяли зброю.
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28.06.2020 20:26 Відповісти
 
 