КПВВ "Мар'їнка" працює, хоча окупанти заявляють про закриття своїх пунктів пропуску, - глава Донецької ОДА Кириленко
Два пункти пропуску з підконтрольного уряду боку продовжують працювати, хоча окупаційна влада ОРДО заявляє, що закрила для перетину свої КПВВ.
Як повідомляє у фейсбуці голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко, "Мар'їнка" пропускає людей щодня з 11:00 до 14:00, а "Новотроїцьке" - з 7:00 до 18:00, передає Цензор.НЕТ.
"І ще упродовж двох годин - до 20:00 - українські прикордонники на цьому КПВВ готові приймати тих, хто їде з боку окупованої території", - зазначив Кириленко.
Водночас, за його інформацією, "окупаційна" влада "окремих районів Донецької області заявляє про те, що закрила для перетину свої пункти пропуску".
"Українські прикордонники попереджають громадян, які їдуть у бік окупованої території, про можливе блокування окупантами в'їзду на контрольовану ними територію. І у разі повернення на контрольовану територію такі громадяни обов'язково мають встановити додаток "Дій вдома" і дотримуватися режиму самоізоляції. Ті ж, хто не має можливості встановити додаток, за їхньої згоди будуть направлені у спеціально визначене місце обсервації. Транспорт для цього і необхідний медичний контроль організувала Донецька ОДА, харчування - за фінансової підтримки міжнародних організацій", - зазначив голова ОДА.
Нагадаємо, в Держприкордонслужбі заявили, що найманці РФ перешкоджають роботі КПВВ "Новотроїцьке", 28 червня жодна людина не прибула з тимчасово окупованої території.
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Какой-то театр абсурда........☹️
И все равно - театр абсурда.......
Проросійський блогер-пропагандист Анатолій Шарій, оприлюднив скріншот банківського переказу, з якого випливає, що на його підтримку переказав 1000 грн. нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар
Неподалік лінії розмежування волонтери, переселенці та військовослужбовці випустили 15-метровий прапор в бік окупованого Донецька.
Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news/?eid=ARDQAgl-iQ6Xds6KzEed9-************************************************-Nj5srQV2s пресцентр ООС
Деталі: Зазначається, що подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України.
Пресцентр ООС повідомляє, що вже за кілька годин у групах соцмереж мешканців окупованого Донецька з'явилися фото та відео з українським прапором, що пролітав над містом.