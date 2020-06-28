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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Донбас (22348) Донецька область (7571) Мар'їнка (622) КПВВ (330) Кириленко Павло (904)

КПВВ "Мар'їнка" працює, хоча окупанти заявляють про закриття своїх пунктів пропуску, - глава Донецької ОДА Кириленко

КПВВ

Два пункти пропуску з підконтрольного уряду боку продовжують працювати, хоча окупаційна влада ОРДО заявляє, що закрила для перетину свої КПВВ.

Як повідомляє у фейсбуці голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко, "Мар'їнка" пропускає людей щодня з 11:00 до 14:00, а "Новотроїцьке" - з 7:00 до 18:00, передає Цензор.НЕТ.

"І ще упродовж двох годин - до 20:00 - українські прикордонники на цьому КПВВ готові приймати тих, хто їде з боку окупованої території", - зазначив Кириленко.

Водночас, за його інформацією, "окупаційна" влада "окремих районів Донецької області заявляє про те, що закрила для перетину свої пункти пропуску".

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"Українські прикордонники попереджають громадян, які їдуть у бік окупованої території, про можливе блокування окупантами в'їзду на контрольовану ними територію. І у разі повернення на контрольовану територію такі громадяни обов'язково мають встановити додаток "Дій вдома" і дотримуватися режиму самоізоляції. Ті ж, хто не має можливості встановити додаток, за їхньої згоди будуть направлені у спеціально визначене місце обсервації. Транспорт для цього і необхідний медичний контроль організувала Донецька ОДА, харчування - за фінансової підтримки міжнародних організацій", - зазначив голова ОДА.

КПВВ Марїнка працює, хоча окупанти заявляють про закриття своїх пунктів пропуску, - глава Донецької ОДА Кириленко 01

Нагадаємо, в Держприкордонслужбі заявили, що найманці РФ перешкоджають роботі КПВВ "Новотроїцьке", 28 червня жодна людина не прибула з тимчасово окупованої території.

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Топ коментарі
+3
Терористи зробили те, що повинна була зробити зевлада.
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28.06.2020 18:31
+3
А до короновируса привида не було.Пять рокив.Була влада украинцив-патриотив.
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28.06.2020 18:59
+2
«.......украинские пограничники на этом КПВВ готовы принимать тех, кто едет со стороны оккупированной территории»(с)
----------------
Какой-то театр абсурда........☹️
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28.06.2020 18:39
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Терористи зробили те, що повинна була зробити зевлада.
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28.06.2020 18:31 Відповісти
КПВВ "Марьинка" работает, хотя оккупанты заявляют о закрытии своих пунктов пропуска, - глава Донецкой ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 5865
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28.06.2020 18:39 Відповісти
«.......украинские пограничники на этом КПВВ готовы принимать тех, кто едет со стороны оккупированной территории»(с)
----------------
Какой-то театр абсурда........☹️
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28.06.2020 18:39 Відповісти
С 14-го года продолжается.
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28.06.2020 18:43 Відповісти
Я в курсе........
И все равно - театр абсурда.......
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28.06.2020 18:46 Відповісти
Нет там никакого абсурда.Есть договорняки.Высших сторон.Я по работе объездил весь подконтрольный Донбасс с 16-го по 18-ый.Торецк-вообще не стреляем.(Хотя там расстояние минимальное)Широкино-палим вовсю.Павлополь/Гнутово-КПВВ-днём мир.И так далее...Высокие договаривающиеся стороны.
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28.06.2020 19:09 Відповісти
Цензор , було вже? Продав собаку підтримав петушарія
Проросійський блогер-пропагандист Анатолій Шарій, оприлюднив скріншот банківського переказу, з якого випливає, що на його підтримку переказав 1000 грн. нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар
КПВВ "Мар'їнка" працює, хоча окупанти заявляють про закриття своїх пунктів пропуску, - глава Донецької ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 1846
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28.06.2020 18:48 Відповісти
КПВВ "Мар'їнка" працює, хоча окупанти заявляють про закриття своїх пунктів пропуску, - глава Донецької ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 8768
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28.06.2020 18:49 Відповісти
Замість того щоб перекрити доступ, та ще і привід є - короновірус, так вони плачуться що бач терористи не пропускають ! Тьху ! Влада малоросів - сцикунів.
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28.06.2020 18:51 Відповісти
А до короновируса привида не було.Пять рокив.Була влада украинцив-патриотив.
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28.06.2020 18:59 Відповісти
Так прийшли ж новиє ліца і правільниє посони. Чому вони не закриють КПВВ?
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28.06.2020 19:15 Відповісти
Ну такие же,видимо...Тут всё зависит от симпатий.Те открыли-патриоты.Эти не закрывают-вата.Всё субъективно.
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28.06.2020 19:19 Відповісти
У бік окупованого Донецька запустили 15-метровий прапор України

Неподалік лінії розмежування волонтери, переселенці та військовослужбовці випустили 15-метровий прапор в бік окупованого Донецька.
Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news/?eid=ARDQAgl-iQ6Xds6KzEed9-************************************************-Nj5srQV2s пресцентр ООС
Деталі: Зазначається, що подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України.
Пресцентр ООС повідомляє, що вже за кілька годин у групах соцмереж мешканців окупованого Донецька з'явилися фото та відео з українським прапором, що пролітав над містом.
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28.06.2020 19:54 Відповісти
Треба закрити усі КПВВ років на двадцять.
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28.06.2020 20:12 Відповісти
Поставте там чергових юристів і оформляйте позови від імені громадян в міжнародні суди.Поставте росіян перед фактом що закриваєм на ремонт всі кордони між нами крім тих які контролюють орки ОРДЛО.Обрубуйте звязок з зараженими.
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28.06.2020 21:40 Відповісти
 
 