У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 28 червня, на фасаді школи №18 у Рівному відкрито меморіальну дошку трьом її випускникам - героям АТО/ООС Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському, які загинули на Донбасі в 2017 і 2019 роках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
На подвір'ї навчального закладу зібралися військові, волонтери, вчителі, представники місцевої влади, багато друзів і знайомих героїв, які склали голови, захищаючи Україну.
Окрім цього, сьогодні на алеї Слави Рівненського міського кладовища "Нове" відбулося покладання квітів до могили кожного з героїв АТО/ООС, які віддали своє життя за Україну.
Топ коментарі
+19 Евген Стериовский
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+13 Чайка Київ
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+10 ingrid
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Минає ніч, за нею й день спливає,
зливаючись в тривожні місяці.
Триває бій… Свинцевий дощ змиває
надії, як коштовні камінці.
Земля горить… В диму вже потопає
безмежне небо, тліє саду цвіт.
Та з попелища гордо виринає
самотня постать... й дивиться у світ.
Гарячий погляд розверзає небо -
її вмива біда потоком сліз.
Не окликайте постать цю! Не треба..
Душа чиясь це рине ввись.
Біль рани матерів і вдів нестерпний
холодний дощ її у глиб землі заб'є,
А бій в степу гібридний і вертепний
у пам'яті земній гніздо зів'є.
Поселить в нім дітей усіх загиблих,
збере докупи їхню всю рідню,
щоб крила янголів-мужів з Небес блакитних
синів закрили від пекельного вогню.
(пам"ятаємо)