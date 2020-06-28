У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 червня, на фасаді школи №18 у Рівному відкрито меморіальну дошку трьом її випускникам - героям АТО/ООС Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському, які загинули на Донбасі в 2017 і 2019 роках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На подвір'ї навчального закладу зібралися військові, волонтери, вчителі, представники місцевої влади, багато друзів і знайомих героїв, які склали голови, захищаючи Україну.





Дивіться також: Меморіальну дошку загиблому на Донбасі бійцю 36-ї ОБрМП Юрію Волку відкрили на фасаді школи Миколаївщини. ФОТОрепортаж

Окрім цього, сьогодні на алеї Слави Рівненського міського кладовища "Нове" відбулося покладання квітів до могили кожного з героїв АТО/ООС, які віддали своє життя за Україну.

Дивіться також: У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж