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Рівне (562) меморіальна дошка (190) втрати (4283) операція Об’єднаних сил (6725)

У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 червня, на фасаді школи №18 у Рівному відкрито меморіальну дошку трьом її випускникам - героям АТО/ООС Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському, які загинули на Донбасі в 2017 і 2019 роках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському 01

На подвір'ї навчального закладу зібралися військові, волонтери, вчителі, представники місцевої влади, багато друзів і знайомих героїв, які склали голови, захищаючи Україну.

У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському 02
У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському 03

Дивіться також: Меморіальну дошку загиблому на Донбасі бійцю 36-ї ОБрМП Юрію Волку відкрили на фасаді школи Миколаївщини. ФОТОрепортаж

У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському 04

Окрім цього, сьогодні на алеї Слави Рівненського міського кладовища "Нове" відбулося покладання квітів до могили кожного з героїв АТО/ООС, які віддали своє життя за Україну.

У Рівному відкрили меморіальну дошку трьом загиблим учасникам АТО/ООС - Олександру Андріяшеву, Тарасу Белоцькому і Віктору Пруському 05

Дивіться також: У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+19
Слава Україні!
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28.06.2020 19:40
+13
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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28.06.2020 19:47
+10
Схиляю голову........
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28.06.2020 19:50
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Слава Україні!
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28.06.2020 19:40 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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28.06.2020 19:47 Відповісти
Схиляю голову........
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28.06.2020 19:50 Відповісти
Чому не називають війну - війною ?!
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28.06.2020 19:51 Відповісти
Чому кордон України із окупантом досі відкритий ?
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28.06.2020 19:52 Відповісти
Треба дітям пояснювати саме зараз про героїв, які захищають Україну. Тоді у сьогоднішніх проросійських сил не буде бажання і можливості оббріхувати наших захисників.
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28.06.2020 19:55 Відповісти
Буде , ще й як буде . Діти ворогів зараз мають пріоритет при вступі до вищих навчальних закладів, на відміну від решти українців , потім вони будуть нами керувати , визначати внутрішню і зовнішню політику . Можете подякувати за це і порошенку і зеленському .
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28.06.2020 19:58 Відповісти
У мене є добрі зв'язки з тими, хто працює у вишах. Нема особливих пріоритетів для вступу у серйозні виші. І цікаво чому я повинен дякувати Зе? Чекайте скоро вибори, бо слуги втрачають рейтинг.
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28.06.2020 20:04 Відповісти
Діти з окупованих територій приймаються до вищих навчальних закладів без зно. Кого ще приймають таким чином ? Чим діти колабораціоністів і заручників кращі за українських дітей ?
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28.06.2020 20:06 Відповісти
Не до всіх вишів, а до тих, де і так у багатьох нема бажання вчитися. До того ж після першої сесії багато таких студентів відраховують. Тому це досить слабенький бонус для цих дітей, які не повинні відповідати за своїх сепарських батьків.
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28.06.2020 20:10 Відповісти
Вічна слава Героям України!
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28.06.2020 20:04 Відповісти
Вже мабуть і немає ні міста, ні містечка, ні села..де не пішов на небо хтось..на тій війні..
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28.06.2020 20:22 Відповісти
**
Минає ніч, за нею й день спливає,
зливаючись в тривожні місяці.
Триває бій… Свинцевий дощ змиває
надії, як коштовні камінці.

Земля горить… В диму вже потопає
безмежне небо, тліє саду цвіт.
Та з попелища гордо виринає
самотня постать... й дивиться у світ.

Гарячий погляд розверзає небо -
її вмива біда потоком сліз.
Не окликайте постать цю! Не треба..
Душа чиясь це рине ввись.

Біль рани матерів і вдів нестерпний
холодний дощ її у глиб землі заб'є,
А бій в степу гібридний і вертепний
у пам'яті земній гніздо зів'є.

Поселить в нім дітей усіх загиблих,
збере докупи їхню всю рідню,
щоб крила янголів-мужів з Небес блакитних
синів закрили від пекельного вогню.

(пам"ятаємо)
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28.06.2020 20:30 Відповісти
Спасибо, Вам родители, за героев!
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28.06.2020 20:37 Відповісти
6 год войны, могилизация украинцев продолжается
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28.06.2020 21:37 Відповісти
А ***** вустами свого кума мертвечука називає війну ВНУТРІШНЬОУКРАЇНСЬКИМ КОНФЛІКТОМ. Дай Боже, їхнім дітям, онукам та ще й правнукам взнати такого пекельного "конфлікту" і таких самих втрат, яких зараз маємо ми.
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28.06.2020 22:17 Відповісти
 
 