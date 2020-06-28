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ВР (14824) законопроєкт (3552) опозиція (290) Стефанчук Руслан (739)

Законопроєкт про опозицію можуть внести на розгляд парламенту у вересні або жовтні, - Стефанчук

Законопроєкт про опозицію можуть внести на розгляд парламенту у вересні або жовтні, - Стефанчук

Перший варіант закону про опозицію, який готує нинішня влада, може бути внесено на розгляд парламенту у вересні або жовтні.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук (фракція "Слуга народу") в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Це перший варіант, який буде на обговорення. Бо ми теж хочемо його обговорити широко. І ми хочемо зробити, щоб цей законопроєкт був надзвичайно ґрунтовним і не міг бути підданий змінам. Адже ми чудово усвідомлюємо, що хтось сьогодні влада, а завтра - опозиція", – сказав він.

Стефанчук зауважив: "Для мене важливо, по-перше, закріплення каталогу прав опозиції, а по-друге, створення гарантій, щоб ці речі не змінилися, незалежно від того, яка буде влада".

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За його словами, у владній партії наразі розглядають як один із варіантів внесення до "тіла" Конституції положення, що закон про опозицію і зміни до нього ухвалюють 300 голосами.

"Один із таких варіантів зараз на робочій групі ми розглядаємо для того, щоб жодна подальша влада не мала наміру змінити цього положення - 300 голосами", - сказав він.

"Це один із варіантів, який ми обговорюємо. Я вважаю, що він міг би бути нормальним чинником для стабільності саме цього закону", - додав Руслан Стефанчук.

Законопроєкти про опозицію подавалися останніми роками до Верховної Ради України вже не раз, але жоден із них досі не був ухвалений.

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Нагадаємо, в травні перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент розробляє законопроєкт про опозицію. 15 травня відбулося перше засідання робочої групи, яка розробляє законопроєкт про опозицію і взаємини коаліції та опозиції. До червня вона сформувала "спільне бачення".
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Топ коментарі
+8
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7835
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28.06.2020 20:01
+4
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7433
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28.06.2020 20:04
+4
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7031

...
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28.06.2020 20:06
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Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7835
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28.06.2020 20:01 Відповісти
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7433
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28.06.2020 20:04 Відповісти
Так претензии и у правых и у левых. Выходит каждая сторона читает ее по-своему?
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29.06.2020 00:18 Відповісти
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1818
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28.06.2020 20:02 Відповісти
Ха!
Лет так 20 назад с и сам сочинял такой законопроект...
Главной проблемой было - как оценить привлекательность комитетов в одинаковых единицах (например баллах). Тогда каждая фракция в зависимости от численности получает определённое количество баллов, и на сумму своих баллов (по случайной очереди) набирает себе комитетов.
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28.06.2020 20:05 Відповісти
Тут причина більш прозаїчніша - Стефанчук готужться разом зі "слугами без роду" до переходу в опозицію. І багато що вказує нп це, що таке відбудеться саме восени.
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28.06.2020 22:15 Відповісти
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7031

...
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28.06.2020 20:06 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/politics/sluga-naroda-bragar-popal-v-skandal-v-facebook-mogu-i-poslat.htm "Слуга народа", который предлагал продать собаку, попал в новый скандал: могу и послать https://www.obozrevatel.com/politics/sluga-naroda-bragar-popal-v-skandal-v-facebook-mogu-i-poslat.htm Брагар "сцепился" с одной из пользовательниц сети
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28.06.2020 20:06 Відповісти
Потому что мы прекрасно понимаем, что кто-то сегодня власть, а завтра - оппозиция", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3204877
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Не завтра, але вам слугам дійсно недовго залишилося.
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28.06.2020 20:14 Відповісти
А до того оппозиция вне закона? Или снова велик изобретут?
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28.06.2020 20:26 Відповісти
Наверное, знают где упадут и солому стелят...
Беда в том - что янелохОвцы, с того момента как янелох обдолбался, а беня рассказал о прелестях президентства, так они и стали кацапооппозицией Украине! Бенядиктовна подсчитай в суме, сколько лет на нарах, уже заработал янелох, только честно - одна уголовщина без политики, потом посягательство на территориальную целостность Украины (сдача территорий *****)...
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29.06.2020 00:12 Відповісти
Хорошенько пишите закон. Вам он очень пригодится скоро!
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28.06.2020 20:28 Відповісти
Якісь навіжені. Вони ще сподіваються, що в них є «завтра»?
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28.06.2020 20:30 Відповісти
Закон об импичменте так написали, что выполнить невозможно, неприкосновенность с депутатов так "сняли", что все прикасаемые кроме избранных под защитный зонтик бенедиктовой.Проект Закона о референдуме так "широко " и главное "долго" с общественностью обсуждали что не понадобилось и месяца, а Закон об игорном бизнесе чуть ли как неотложный по значимости.Под кого закон пишите ?Под себя или для карманной оппозиции?Них.. а вам при следующих выборах в ВР не светит
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28.06.2020 20:51 Відповісти
Вердикт один - расстреялять
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28.06.2020 22:06 Відповісти
А якщо в країні немає закону про опозицію - значить будь-які дії сил, що не є владою (тобто опозицією) є незаконні і підлягають кримінальному переслідуванню?!
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29.06.2020 07:50 Відповісти
 
 