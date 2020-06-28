До евакуації танкера Delfi від берегів Одеси будь-якої миті готовий безкоштовно долучитися приватний флот, - бізнесмен Ставніцер

Місто затонулих на пляжі кораблів і повалених будинків - точно не той імідж, який потрібен Одесі.

Таке переконання висловив у фейсбуці бізнесмен Андрій Ставніцер, передає Цензор.НЕТ.

"Танкер Delfi, який все ще лежить на боці, перетворюється в класичну одеську пам'ятку, а пляма палива, що витекло з нього, поширилася вже на 400 квадратних метрів. Купатися заборонено, але на заборони люди реагують так собі. Цей танкер - жива ілюстрація горезвісної теорії розбитих вікон. Місто затонулих на пляжі кораблів і повалених будинків - точно не той імідж, який потрібен Одесі", - зазначив він.

За словами Ставніцера, його компанія пропонувала допомогу владі.

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"Я знаю, що прибрати Delfi з пляжу - дорога і досить складна операція, ще й із безліччю юридичних нюансів, але її потрібно нарешті реалізувати. Ми, в особі P&O Maritime Ukraine, вже декілька разів пропонували і ще раз пропонуємо свою допомогу з евакуацією танкера, абсолютно безкоштовно. Наш флот потрібен буде на декількох етапах евакуації, ми все це вміємо і готові долучитися будь-якої миті", - наголосив бізнесмен.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

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Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.