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Група п'яних молодих львів'ян напала на медиків, які приїхали на виклик, який виявився неправдивим, - поліція

Група п'яних молодих львів'ян напала на медиків, які приїхали на виклик, який виявився неправдивим, - поліція

Близько другої години ночі 28 червня в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги у Львові семеро молодих людей конфліктували з медиками, які приїхали на виклик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області, семеро львів'ян (чоловіки і жінки) віком від 18 до 29 років перебували в стані алкогольного сп'яніння, поводились неадекватно і нецензурно лаялися. Під час конфлікту з лікарями було пошкоджено ящик із медикаментами і розбито ємності з ліками.

Правоохоронці склали на правопорушників два адміністративні протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП, чотири - за ст.178 (розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП і ще один - за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.

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Топ коментарі
+32
Там епічне бидло попалось...
Группа пьяных молодых львовян напала на медиков, приехавших на вызов, оказавшийся ложным, - полиция - Цензор.НЕТ 6219
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28.06.2020 22:35
+20
Так может эти "львовяне" с бомбаса.
О месте их рождения не сообщается.
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28.06.2020 22:45
+19
Так давно пора разрешить водилам скорой травматы, право применять, носить. Сдавать сменщику в конце смены. Либо тревожную связь с ментами постоянно. Маячёк места нахождения итд. Шваль надо глушить с первого раза и судить быстро. И если не было телесных и а задержки и прочая борзота---штрафы в 5 нолей в цифре штрафа и без права пересмотра судом. И по газовикам, пожарным, технадзору и тд.
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28.06.2020 22:36
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А де ж була поліція? Чому не арештували нападників на лікарів? Дві доби в буцегарні з подальшим двохмісячним перебуванням на СІЗО воно дуже допомагає знизити рівень бикуватості в крові малолітніх алкоголиків. Зараз піст, християни не вживають спиртних напоїв, отже це були не українці і не християни, а москалі. А москалям тюрма - дом родной!
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28.06.2020 22:51 Відповісти
Там епічне бидло попалось...
Группа пьяных молодых львовян напала на медиков, приехавших на вызов, оказавшийся ложным, - полиция - Цензор.НЕТ 6219
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28.06.2020 22:35 Відповісти
типові зебіли.
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28.06.2020 22:58 Відповісти
Посталкогольний синдром буде важким не тільки в тих бовдурів але й у їхніх батьків
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28.06.2020 23:35 Відповісти
Неужто? Львов же повально за пепу голосовал, так что вот он, электорат пятраляксеича в полной красе!
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29.06.2020 08:06 Відповісти
Це вже точно шанувальники "какая разніца" та ще й "орли рюкзакова" того ж поля ягоди...
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28.06.2020 23:07 Відповісти
Одно непонятно - зачем гонять машину по такой ерунде...
Очнется, проблюется, проспится...
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28.06.2020 23:26 Відповісти
Але якщо ґиґнеться,-тюрма.
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28.06.2020 23:42 Відповісти
На Закарпатті.... https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2685309485086935?__tn__=K-R
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29.06.2020 10:51 Відповісти
28 сегодня и два часа ночи еще не ненаступило
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28.06.2020 22:35 Відповісти
проснись
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28.06.2020 22:45 Відповісти
Где-то 20 часов 49 минут назад
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28.06.2020 22:50 Відповісти
Зебил?)
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28.06.2020 22:54 Відповісти
Це ж він спеціально, мабуть, зареєструвався 28 числа (номер реєстрації 472324 від 28.06.2020), щоб ось таке написати.
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29.06.2020 06:07 Відповісти
Так давно пора разрешить водилам скорой травматы, право применять, носить. Сдавать сменщику в конце смены. Либо тревожную связь с ментами постоянно. Маячёк места нахождения итд. Шваль надо глушить с первого раза и судить быстро. И если не было телесных и а задержки и прочая борзота---штрафы в 5 нолей в цифре штрафа и без права пересмотра судом. И по газовикам, пожарным, технадзору и тд.
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28.06.2020 22:36 Відповісти
газовикам надо не травматы, а мишени на спине
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28.06.2020 23:13 Відповісти
Я имел в виду аварийщиков---04 по старому.
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29.06.2020 01:09 Відповісти
Угадайте за кого они голосовали...
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28.06.2020 22:37 Відповісти
львовяни - элита украинства. Спросите у Дроздова
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28.06.2020 22:42 Відповісти
Так может эти "львовяне" с бомбаса.
О месте их рождения не сообщается.
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28.06.2020 22:45 Відповісти
Где сдают жилье, там и живут.
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28.06.2020 22:48 Відповісти
Все может быть... Они даже могут быть американскими неграми. Но наиболее вероятно, что это коренные львовяне.
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28.06.2020 22:51 Відповісти
Судя по поведению, наиболее вероятно,что нет.
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28.06.2020 22:54 Відповісти
живу в Ивано-Франковске, вы считаете что тут на западе быдла нет? Полным полно
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28.06.2020 22:57 Відповісти
Есть, но оно, как и по всей Украине, голосовало за Зе.
А по тюрьмам и СИЗО почти поголовно за него.
Была статистика после выборов.
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28.06.2020 23:01 Відповісти
У вас противоречия. Сначала вы утверждаете, что преступники вообще не львовяне, а потом пишете, что они могут быть львовяне, но голосовали за Зеленского. Даже если они сами признаются, что голосовали за Порошенко, вы в стиле рашеваты будете настаивать: "Явамниверю! Вывсеврети!"
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28.06.2020 23:06 Відповісти
Это не противоречие, а рассмотрение разных, возможных вариантов.
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28.06.2020 23:07 Відповісти
Ваши варианты показывают вашу предубежденность. Потому, что вы упрямо не можете принять реальность.
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28.06.2020 23:10 Відповісти
А те, кто категорически уверен без единого факта-подтверждения, что они коренные львовяне, не предубеждены?
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28.06.2020 23:12 Відповісти
Значит трое были львовяне, трое - домбасяне, а один был -американский негр.
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28.06.2020 23:34 Відповісти
Может вы и правы. Фото хулиганья нет.
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28.06.2020 23:36 Відповісти
Алла, откуда у вас убеждение, что во Львове исключительно культурные и воспитанные люди? Отбросьте иллюзии. Во Львовской области такая же деградирующая часть молодежи, как и во всей стране, если раньше они могли работать где то во Вроцлавах и Познанях на заводах (при наличии трудолюбия), в Кракове и Варшаве в кафе и барах (при наличии "рожи" и вменяемости), или на фермах и уборке голубики (при отсутствии оных качеств), то теперь это безработное стадо выползло на улицы и потихоньку (не хуже кацапов) спивается. И пусть вас не обманывает молодежь во Львовских вузах: там много приезжих со всей Украины (меньше взятки за обучение). Я жил два года во Львове и знаю область не понаслышке. Такие же рагули и ура-патриоты в вышиванках.
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29.06.2020 10:12 Відповісти
В моем комментарии есть слово МОЖЕТ, что означает предположение, а не категорическое утверждение.
Вариант с местным быдлом я тоже рассмотрела.
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29.06.2020 10:20 Відповісти
Я читал полный текст этой истории, так там пострадавшая медик жаловалась, что полицейские отказались применять меры воздействия против преступников. Уж полицейские точно не приезжие.
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28.06.2020 23:02 Відповісти
Пусть лучший министр аваков и его санчо панса геращенко объяснят почему не были задержаны хулиганы.
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28.06.2020 23:14 Відповісти
Во львовской области рагуль остается рагулем и в форме полицейского. Одна сущность с быдлом из Донбасса.
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29.06.2020 10:13 Відповісти
Все песенки о нем поют,
Скажите, как его зовут?
По! Ро! Шен! Ко!
Буратино!
Порошенко!
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28.06.2020 22:47 Відповісти
Во Львове большинство голосовало за Порошенко...
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28.06.2020 22:48 Відповісти
Большинство и не нападает врачей.
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28.06.2020 22:50 Відповісти
Большинство ярых сторонников Порошенко нападают на всех, в том числе и на врачей.
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28.06.2020 23:08 Відповісти
Приведите конкретный пример.
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28.06.2020 23:10 Відповісти
А примеров нет...
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28.06.2020 23:50 Відповісти
Какие примеры? Зебилоид (или кацап) прокакался. Этого вполне достаточно,как оно считает.
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28.06.2020 23:56 Відповісти
Це свіженький кацапотроль. Зареєструвався 28.06.2020 в 18:27 (номер реєстрації 472336).
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29.06.2020 06:12 Відповісти
Форум Цензора. Пепики здесь самые агрессивные, кидаются как бешеные ПЕСы на всех без разбора. Уверен, что и в жизни они точно также себя ведут, как бычье
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29.06.2020 08:11 Відповісти
По сравнению с бешеными антипорохоботами, которые еще 5 лет назад даже здесь на форуме бить и вешать "порохоботов", "порохоботы" святые.
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29.06.2020 10:14 Відповісти
* здесь на форуме призывали бить и вешать
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29.06.2020 12:28 Відповісти
Толпы молодежи вечерами бухають курють всякую дрянь,а птом ищут приключений на свое дупло...,рано или поздно появится маньяк-убийца из фильма про простого архитектора....в роли Чарльза Бронсона...
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28.06.2020 22:40 Відповісти
Синька - зло.......
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28.06.2020 22:41 Відповісти
Соседи из соседнего дома тоже недавно переехали из Донбасса и называют себя киевлянами. Регулярно бухАют во дворе на капоте машины с донецкими номерами...Как вы думаете , выражаются ли они нецензурно ?
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28.06.2020 22:42 Відповісти
думаю , что посылают они вас на куй, потому как вы такие же "киевляне" как и они...
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28.06.2020 23:18 Відповісти
Надеюсь, что хотя бы в масках?
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28.06.2020 23:22 Відповісти
Стараются испугать вирус алкогольным выхлопом , да и без семок никак низзя...
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28.06.2020 23:32 Відповісти
Сергей Стерненко три раза нападал на быдло, а судят за то что жив осталс и сумел защитить себя....
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28.06.2020 22:45 Відповісти
Обычно, это быдло нападает. Но у безумных порохоботов своя реальность...
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28.06.2020 23:13 Відповісти
А порохоботство здесь при чем? Или безумным зебилам лишь бы куда-то тулить эту тему?
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28.06.2020 23:52 Відповісти
не сколько шушера эта беспокоит как менты оставившие женщин один на один с нарушителями....а мордочки веселых ребят хотелось бы засветить
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28.06.2020 22:46 Відповісти
Это не львовяне, это заезжее быдло, которое за 6 лет войны спряталось по разным городам Украины, что бы не воевать с оккупантом.
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28.06.2020 22:48 Відповісти
да,да,да каждый раз когда появляется новость о том что во Львове кто то себя плохо повёл сразу отмазки на дамбасян,а львовянке святые
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28.06.2020 22:56 Відповісти
не все святые, только те кто не от кацапов.
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28.06.2020 22:58 Відповісти
Руцкий Мир дополз даже до США быдло краснопузое Шариковы Швондеры и Шмарии ползут во все дыры...не зря же чЛенин пел песню про Мировую революцию быдла тупорылого...
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28.06.2020 23:02 Відповісти
Треба було списати на ту бидлоту цілу скриньку морфію і напад з цим пов'язати, але ж вони не були військовими або волонтерами з АТО і тому не цікаві аваківцям...
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28.06.2020 23:02 Відповісти
Якісь даумбаські біженці вирішили скомпрометувати культурну столицю.
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28.06.2020 23:05 Відповісти
Галичина что и Эстония Латвия и Литва стали советскими аж в 1939-40 годах,до этого кремлевскими Мудаками там и не пахло и не воняло...
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28.06.2020 23:11 Відповісти
А они точно из Львова?
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28.06.2020 23:13 Відповісти
Конечно, нет... Это кацапская ДРГ, на худой конец - группа туристов-зебилов...
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28.06.2020 23:24 Відповісти
Львовяне обычно святые - с ними такого позора случиться не могло. Это явная рука или нога Москвы, или фсб, или каких-то ватников, шубников, рубашечников и тд., но только не львовское быдло.
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28.06.2020 23:28 Відповісти
Они были выпимши. Понять, простить...
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28.06.2020 23:38 Відповісти
но главное, почему отпустить - они ж львовяне!
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28.06.2020 23:40 Відповісти
Группа дебилов.
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28.06.2020 23:48 Відповісти
Дебіл залишається дебілом, незалежно від його політичних уподобань.
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29.06.2020 08:56 Відповісти
Закидать этих уродов в автозаки и выбросить на свалку в нечистоты.
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29.06.2020 00:08 Відповісти
семеро львовян (мужчины и женщины) в возрасте от 18 до 29 лет находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и нецензурно ругались. Во время конфликта с врачами был поврежден ящик с медикаментами и разбиты емкости с лекарствами.

Молодые, настоящие европейцы...
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29.06.2020 00:09 Відповісти
То зараз вони львів'яни, а раніше були данєцкіє.
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29.06.2020 10:05 Відповісти
какой дурак выезжает к пьяным?
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29.06.2020 08:44 Відповісти
Неоказание мед.помощи, даже пьяным - подсудное дело.
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29.06.2020 12:06 Відповісти
Тре стріляти,бо сенсу в державі ніколи не буде.
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29.06.2020 09:58 Відповісти
Тимчасово переміщені особи?
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29.06.2020 10:04 Відповісти
 
 