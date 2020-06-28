Група п'яних молодих львів'ян напала на медиків, які приїхали на виклик, який виявився неправдивим, - поліція

Близько другої години ночі 28 червня в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги у Львові семеро молодих людей конфліктували з медиками, які приїхали на виклик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області, семеро львів'ян (чоловіки і жінки) віком від 18 до 29 років перебували в стані алкогольного сп'яніння, поводились неадекватно і нецензурно лаялися. Під час конфлікту з лікарями було пошкоджено ящик із медикаментами і розбито ємності з ліками.

Правоохоронці склали на правопорушників два адміністративні протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП, чотири - за ст.178 (розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП і ще один - за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.

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