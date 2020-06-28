Проблема Бабиного Яру не в Хржановському. Яка різниця, хто керує проєктом, замовниками якого є Путін і Сурков? - Зісельс

Проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", більшу частину якого фінансують Михайло Фрідман, Павло Фукс і Герман Хан, має на меті дискредитувати Україну в інтересах Росії.

Про це радянський дисидент, правозахисник, співголова Асоціації єврейських громадських організацій та громад (Ваад) України Йосиф Зісельс сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Як відомо, у гібридній війні є інформаційний фронт. Сьогодні Росія прагне виставити українців перед усім світом фашистами, нацистами, антисемітами і ультранаціоналістами. Ми бачимо, що Росія проводить відповідну пропаганду, витрачаючи на це шалені гроші. І коли я доводжу, що і поточний проєкт у Бабиному Яру спрямований туди ж, то багато хто не хоче вірити. Бо це дуже болюче питання - Бабин Яр. Хочеться, щоб там був меморіал. І не зважають на те, що там стоїть вже 30 пам’ятників. Таке різноманіття пам’ятників цілком відповідає тому, якою є Україна. Вона розвивається дуже повільно й суперечливо. За останні два місяці ми побачили сотні публікацій через обурення, на жаль, не тим, що це російський проєкт, а тим, що арт-керівником став Ілля Хржановський. Та якраз це мене не обходить. Яка різниця, хто керує проєктом, замовниками якого є Путін і Сурков?" - сказав він.

На запитання, наскільки глибоке підґрунтя мають під собою підозри про те, що за проєктом стоїть РФ, Зісельс відповів:

"Я не СБУ і не маю оперативних можливостей довести, що Сурков є куратором цього проєкту. Знаю, що він є куратором російської війни проти України, яка має інформаційний фронт. Ба більше, вони з Фрідманом друзі. І оскільки я приблизно розумію, як побудована Росія, то не думаю, що таке важливе питання може оминути Путіна і Суркова. Чому Путін дозволяє підконтрольним йому бізнесменам вкласти 100 мільйонів доларів у культурний проєкт у країні, яку він хоче знищити? Треба мати дисидентський бекґраунд, щоб це розуміти. На жаль, чи на щастя, не в усіх він є".

Читайте також: Не можна дозволити приватизувати Бабин Яр, - провідний дослідник історії євреїв Петровський-Штерн звернувся до Зеленського

За його словами, корені нинішнього суспільного проєкту криються у Вадимі Рабіновичі.

"Ми у 2006-2007 роках воювали з його ідеєю побудувати на місці розстрілів і цвинтаря три храми і музей. Він якимось чином отримав від міста в оренду ділянки землі, збирав гроші з бізнесменів на будівництво, але так нічого і не побудував. Фукс себе називає учнем Рабіновича. Коли Фукс у лютому 2016 року зі мною розмовляв, то навіть не згадував про Кличка. Сказав, що звертається від імені Фрідмана і Хана, які хочуть за 100 мільйонів доларів побудувати щось грандіозне, чого нема ні в Ізраїлі, ні в США. Після тієї розмови вони одразу зрозуміли, що отримають опір. Тому вирішили створити іншу легенду початку проєкту і побудувати "захист" із весільних генералів. Тоді в проєкті з’явилися Пінчук, Кличко, Вакарчук, які прикривають російське нутро українським фасадом.

Тому сам Хржановський не заважає. Він до мене приходив у листопаді, ми розмовляли три з половиною години. Щодо Бабиного Яру я йому чітко сказав, що жодної моєї співпраці не буде, бо я вважаю цей проєкт частиною війни проти України.

По-друге, я ще два роки тому під час слухань у парламентському комітеті з прав людини запропонував компроміс. Сказав: "Я можу, але не хочу воювати щодо Бабиногоу Яру. Зробімо спільний проєкт. Об’єднаймо дві команди (російську та українську), обов’язково на паритетних умовах. Починаючи з фінансування і закінчуючи прибиральницями, все має бути навпіл. Але українська команда мусить мати право вето щодо питань, які становлять загрозу національній безпеці України". Це я сказав усій команді російського проєкту, зокрема голові наглядової ради Натану Щеранському. Однак вони це відкинули.

Хржановському я також висловив ідею компромісу. Він сказав, що має великі повноваження і може багато що об'єднати. Єдине, чого він не може, так це запропонувати Фрідману поєднати фінанси. Чому так, він не пояснив. Але я розумію: бо він виконавець, а музику замовляє той, хто платить".

Висловлену недавно Щеранським пропозицію про приєднання делегатів від держави до проєкту Зісельс назвав абсурдом:

"Держава має робити проєкт і пропонувати іноземцям входити туди, а не навпаки. Вони намагаються викрутитися, щоб залагодити цю велику проблему, яка виникла довкола Хржановського. Хоч він не заслуговує такої уваги в цьому плані. Він режисер, так бачить світ. До речі, його перший фільм "4" мені сподобався. Але це не має жодного стосунку до меморіалу в Бабиному Яру".

Читайте також: Державний проєкт меморіального комплексу "Бабин Яр" буде запроваджено в дію в 2021 році, - Ткаченко

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук. У 2019 арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік.

Повне інтерв'ю з Йосифом Зісельсом читайте тут.