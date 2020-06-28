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Бабин Яр (160) пам'ять (1176) Зісельс (18) Хржановський Ілля (13)

Проблема Бабиного Яру не в Хржановському. Яка різниця, хто керує проєктом, замовниками якого є Путін і Сурков? - Зісельс

Проблема Бабиного Яру не в Хржановському. Яка різниця, хто керує проєктом, замовниками якого є Путін і Сурков? - Зісельс

Проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", більшу частину якого фінансують Михайло Фрідман, Павло Фукс і Герман Хан, має на меті дискредитувати Україну в інтересах Росії.

Про це радянський дисидент, правозахисник, співголова Асоціації єврейських громадських організацій та громад (Ваад) України Йосиф Зісельс сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Як відомо, у гібридній війні є інформаційний фронт. Сьогодні Росія прагне виставити українців перед усім світом фашистами, нацистами, антисемітами і ультранаціоналістами. Ми бачимо, що Росія проводить відповідну пропаганду, витрачаючи на це шалені гроші. І коли я доводжу, що і поточний проєкт у Бабиному Яру спрямований туди ж, то багато хто не хоче вірити. Бо це дуже болюче питання - Бабин Яр. Хочеться, щоб там був меморіал. І не зважають на те, що там стоїть вже 30 пам’ятників. Таке різноманіття пам’ятників цілком відповідає тому, якою є Україна. Вона розвивається дуже повільно й суперечливо. За останні два місяці ми побачили сотні публікацій через обурення, на жаль, не тим, що це російський проєкт, а тим, що арт-керівником став Ілля Хржановський. Та якраз це мене не обходить. Яка різниця, хто керує проєктом, замовниками якого є Путін і Сурков?" - сказав він.

На запитання, наскільки глибоке підґрунтя мають під собою підозри про те, що за проєктом стоїть РФ, Зісельс відповів:

"Я не СБУ і не маю оперативних можливостей довести, що Сурков є куратором цього проєкту. Знаю, що він є куратором російської війни проти України, яка має інформаційний фронт. Ба більше, вони з Фрідманом друзі. І оскільки я приблизно розумію, як побудована Росія, то не думаю, що таке важливе питання може оминути Путіна і Суркова. Чому Путін дозволяє підконтрольним йому бізнесменам вкласти 100 мільйонів доларів у культурний проєкт у країні, яку він хоче знищити? Треба мати дисидентський бекґраунд, щоб це розуміти. На жаль, чи на щастя, не в усіх він є".

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За його словами, корені нинішнього суспільного проєкту криються у Вадимі Рабіновичі.

"Ми у 2006-2007 роках воювали з його ідеєю побудувати на місці розстрілів і цвинтаря три храми і музей. Він якимось чином отримав від міста в оренду ділянки землі, збирав гроші з бізнесменів на будівництво, але так нічого і не побудував. Фукс себе називає учнем Рабіновича. Коли Фукс у лютому 2016 року зі мною розмовляв, то навіть не згадував про Кличка. Сказав, що звертається від імені Фрідмана і Хана, які хочуть за 100 мільйонів доларів побудувати щось грандіозне, чого нема ні в Ізраїлі, ні в США. Після тієї розмови вони одразу зрозуміли, що отримають опір. Тому вирішили створити іншу легенду початку проєкту і побудувати "захист" із весільних генералів. Тоді в проєкті з’явилися Пінчук, Кличко, Вакарчук, які прикривають російське нутро українським фасадом.

Тому сам Хржановський не заважає. Він до мене приходив у листопаді, ми розмовляли три з половиною години. Щодо Бабиного Яру я йому чітко сказав, що жодної моєї співпраці не буде, бо я вважаю цей проєкт частиною війни проти України.

По-друге, я ще два роки тому під час слухань у парламентському комітеті з прав людини запропонував компроміс. Сказав: "Я можу, але не хочу воювати щодо Бабиногоу Яру. Зробімо спільний проєкт. Об’єднаймо дві команди (російську та українську), обов’язково на паритетних умовах. Починаючи з фінансування і закінчуючи прибиральницями, все має бути навпіл. Але українська команда мусить мати право вето щодо питань, які становлять загрозу національній безпеці України". Це я сказав усій команді російського проєкту, зокрема голові наглядової ради Натану Щеранському. Однак вони це відкинули.

Хржановському я також висловив ідею компромісу. Він сказав, що має великі повноваження і може багато що об'єднати. Єдине, чого він не може, так це запропонувати Фрідману поєднати фінанси. Чому так, він не пояснив. Але я розумію: бо він виконавець, а музику замовляє той, хто платить".

Висловлену недавно Щеранським пропозицію про приєднання делегатів від держави до проєкту Зісельс назвав абсурдом:

"Держава має робити проєкт і пропонувати іноземцям входити туди, а не навпаки. Вони намагаються викрутитися, щоб залагодити цю велику проблему, яка виникла довкола Хржановського. Хоч він не заслуговує такої уваги в цьому плані. Він режисер, так бачить світ. До речі, його перший фільм "4" мені сподобався. Але це не має жодного стосунку до меморіалу в Бабиному Яру".

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Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився  Віктор Пінчук. У 2019 арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік.

Повне інтерв'ю з Йосифом Зісельсом читайте тут.
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Топ коментарі
+30
Розумна і мудра людина.
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28.06.2020 23:18
+16
Сегодня Россия стремится выставить украинцев перед всем миром фашистами, нацистами, антисемитами и ультранационалистами. Источник: https://censor.net/n3204888то правда . Понимает ли это ЗЕ, окружённый фсбэшниками
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28.06.2020 23:25
+16
Чому поляки відмовились від російської участі та фінансуванні меморіалу у таборі смерті Собібор, а наші не можуть так зробити? У нас якісь проблеми з головою, совістю чи нам мало дісталось від північного ворога? Брати українці! Що з нами не так?
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28.06.2020 23:42
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Розумна і мудра людина.
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28.06.2020 23:18 Відповісти
Ще й патріот
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28.06.2020 23:32 Відповісти
Дядька вообще феномен, как по мне. Одновременно, по его собственным словам, сионист и Украинский националист(в политическом смысле).
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29.06.2020 00:15 Відповісти
Тобі відоме таке ім"я - Лев Ребет? Він був головним ідеологом УПА, в часи війни... Був убитий, пізніше, як і Бандера, НКВСівцями... Так от, Ребет - ЄВРЕЙ!!! У нас дуже часто плутають "євреїв", "жидів" і "маланців"... Євреї - патріоти своєї нації і своєї держави, що, переважно, живуть в Ізпаїлі... "Жиди" - люди без будь-якої національної ідеї в голові, живуть там, де вигідно... Ну, наче наші "хахли"... "Маланці" - це "професійні євреї", які живуть там, де вигідно, і користуються належністю до єврейства, в залежності від обстановки: якщо вигідно - одягають "ярмулку" і біжать в синагогу, а не вигідно - натягують "вишиванку" і їдять свиняче сало або одягають "косоворотку" і трублять про "русский мир"...
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29.06.2020 06:31 Відповісти
Сегодня Россия стремится выставить украинцев перед всем миром фашистами, нацистами, антисемитами и ультранационалистами. Источник: https://censor.net/n3204888то правда . Понимает ли это ЗЕ, окружённый фсбэшниками
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28.06.2020 23:25 Відповісти
https://censor.net/user/357550

Понимает ли это ЗЕ, окружённый фсбэшникамиПроблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс - Цензор.НЕТ 8310
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28.06.2020 23:32 Відповісти
Проблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс - Цензор.НЕТ 8066
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28.06.2020 23:35 Відповісти
Єврейська подяка.
Це така подяка президента єврея, країні, яка обрала його президентом.
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28.06.2020 23:34 Відповісти
"Мы в 2006-2007 годах воевали с его идеей построить на месте расстрелов и кладбища три храма и музей. Он каким-то образом получил от города в аренду участки земли, собирал деньги у бизнесменов на строительство, но так ничего и не построил. Фукс себя называет учеником Рабиновича. Когда Фукс в феврале 2016 со мной разговаривал, то даже не вспоминал о Кличко. Сказал, что обращается от имени Фридмана и Хана, которые хотят за 100 миллионов долларов построить что-то грандиозное, чего нет ни в Израиле, ни в США. После того разговора они сразу поняли, что получат сопротивление. Поэтому решили создать другую легенду начала проекта и построить "защиту" со свадебных генералов. Тогда в проект появились Пинчук, Кличко, Вакарчук, которые прикрывают российское нутро украинским фасадом.Источник: https://censor.net/n3204888
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29.06.2020 00:46 Відповісти
Сегодня Россия стремится выставить украинцев перед всем миром фашистами, нацистами, антисемитами и ультранационалистами
ага Германия была в этом статусе и что а ничего... чтобы мы на 25% так жили как живут немцы и кстати то что сегодня в Украине точно так было в германии до прихода Гитлера к власти так что... как знать как знать в чем значение явления еврейской власти в украине власти идиотов и мразей как знать....
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28.06.2020 23:36 Відповісти
Проблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс - Цензор.НЕТ 2713
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28.06.2020 23:35 Відповісти
Да дура Мендель с Ермаком текст писали 😀😀😀

Выбрали двоечников - вот они и городят чушь
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28.06.2020 23:55 Відповісти
Та то не нісенітниця.
То метод «вікна Овертона» у дії.
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29.06.2020 01:03 Відповісти
Чому поляки відмовились від російської участі та фінансуванні меморіалу у таборі смерті Собібор, а наші не можуть так зробити? У нас якісь проблеми з головою, совістю чи нам мало дісталось від північного ворога? Брати українці! Що з нами не так?
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28.06.2020 23:42 Відповісти
Почему Путин позволяет подконтрольным ему бизнесменам вложить 100 миллионов долларов в культурный проект в стране, которую он хочет уничтожить? Надо иметь диссидентское бэкграунд, чтобы это понимать. К сожалению, или к счастью, не у всех он есть".Источник: https://censor.net/n3204888

Вот ответ - не у всех есть . А у команды президента ещё и жены с российскими паспортами ( Баканов, Ермак ) - расслабились мальчики в отношении оккупанта
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28.06.2020 23:52 Відповісти
Цензор не молчит
Молчат лидеры партий ,
Украина 29 лет жила с фейковыми партиями . теперь это выяснилось
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28.06.2020 23:58 Відповісти
я против всех этих еврейских центров тут. памятник и севесвечник - этого достаточно! парк оставить, а весь лес можно отдать под силиконовую долину Украинскую! И кладбища тоже Лукьновское и военное нафиг отсюда перезахоронить за город! Такая земля нормальная под застройку, а там все эти трупы ненужные тут нафиг!
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28.06.2020 23:58 Відповісти
Наверно в этом и весь кацапский фокус - получат право на проект и начнут торговать землей - а на весь мир обхаят Украину
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29.06.2020 00:00 Відповісти
****** они тут получат только!
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29.06.2020 07:48 Відповісти
срать вообще, что кацапы гавкают!
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29.06.2020 07:49 Відповісти
на жаль залишилось мало таких розумних євреїв, як пан Йосиф,
бо розпалювання україно-єврейської ворожнечі "ікнекться" передусім євреям України

усілякі Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Хан, Зеленський, Коломойський та їже з ними не репрезентують інтереси українських євреїв, а свої бізнес-олігархічні
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29.06.2020 00:19 Відповісти
Meмориал должен быть в память о всех киевлянах, погибших в результате гитлеровской оккупации. Независимо от их этнической принадлежности.

Или там вообще не должно быть никакого мемориала.
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29.06.2020 01:00 Відповісти
Я жила не далеко від Бабиного Яру, і мені здається, там все вже є. І в пам'ять про загиблих євреїв, і українських націоналістів, і вйіськовополонених, і могили загиблих священиків.
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29.06.2020 01:11 Відповісти
Нехай хитрий Йоська подякуе Порошенкові-це він дозволив москалям увійти в проект.
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29.06.2020 04:32 Відповісти
Диверсанти Росії в зітцкоманді "Какаяразніца" при офісі ПУ знають що і як робити,вірніш кришувати,,що б інші диверсанти-виконавці продовжували втоптувати Україну в багно. Вадік Рабінович якось на "сборняці опожопи" мовив притихшим голосом: "...Украина в іопросе Холокоста не должна ничего решать.." Висновок робіть самі: хто,що, до чоо! Без коментарів!
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29.06.2020 06:16 Відповісти
Ви знаєте,я от не можу прийняти до свого невеличкого патріотичного консервативного ...мозку. Нардеп України від уже не вперше слово і поняття "Україна" подає від третьої особи і нікому з СБУ та ДБР,а тим більш президенту,гаранту безпеки, нічого це не нагадує. Зато до інших ,що прийшли на допомогу Украіні в лихий час агресії і поулали своє життя та статки на збереження держави і державності, зараз йде дійсна охота на ураження. Все до навпаки. Ті,хто щось робить для лержави - той злочинецт,а ті,що її хотять знищити- ті "маладци"!?
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29.06.2020 06:25 Відповісти
І це не звичайне інтерв'ю, а крик про допомогу - почуйте його. Нам немає що робити із завойовниками або іх грошима, бо це одне ціле
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29.06.2020 08:15 Відповісти
Та чому ні? А ні Барига,а ні Кловун не протидіють кацапському впливу на країну.
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29.06.2020 10:05 Відповісти
 
 