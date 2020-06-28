Грози, град та шквали очікуються 29 червня на Лівобережжі та в західних областях, - ДСНС
У понеділок, 29 червня, в Україні зіпсується погода. Синоптики прогнозують грози, град і шквали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За інформацією "Укргідрометцентру", 29 червня на Лівобережжі вдень і в західних областях грози, під час гроз в окремих районах град, шквали 15-20 м/с", - наголошується в повідомленні.
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Saul Goodman
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