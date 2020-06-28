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Грози, град та шквали очікуються 29 червня на Лівобережжі та в західних областях, - ДСНС

Грози, град та шквали очікуються 29 червня на Лівобережжі та в західних областях, - ДСНС

У понеділок, 29 червня, в Україні зіпсується погода. Синоптики прогнозують грози, град і шквали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За інформацією "Укргідрометцентру", 29 червня на Лівобережжі вдень і в західних областях грози, під час гроз в окремих районах град, шквали 15-20 м/с", - наголошується в повідомленні.

Грози, град та шквали очікуються 29 червня на Лівобережжі та в західних областях, - ДСНС 01

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Тепер треба жахатися кожної грози у Карпатах))) мабуть це аномальні грози)) таких не було у моє дитинство...)))))))))))
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29.06.2020 00:38 Відповісти
А грози у Карпатах дійсно страшні. Я одну таку грозу у Буковелі ніколи не забуду.
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29.06.2020 01:16 Відповісти
Грози, град та шквали очікуються 29 червня на Лівобережжі та в західних областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6770
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29.06.2020 08:27 Відповісти
 
 