Грози, град та шквали очікуються 29 червня на Лівобережжі та в західних областях, - ДСНС

У понеділок, 29 червня, в Україні зіпсується погода. Синоптики прогнозують грози, град і шквали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За інформацією "Укргідрометцентру", 29 червня на Лівобережжі вдень і в західних областях грози, під час гроз в окремих районах град, шквали 15-20 м/с", - наголошується в повідомленні.

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