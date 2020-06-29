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вибори (6593) Польща (8257) екзитпол (96) Дуда (732) Тшасковський (6)

Дуда та Тшасковський пройшли до другого туру президентських виборів у Польщі, - екзит-пол

Дуда та Тшасковський пройшли до другого туру президентських виборів у Польщі, - екзит-пол

Згідно екзит-полу, в першому турі президентських виборів найбільше голосів отримав чинний президент Польщі Анджей Дуда.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, за чинного главу держави проголосували 41,8% виборців. До другого туру президентських виборів, який заплановано на 12 липня, пройшов також кандидат опозиційної "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський із результатом 30,4%.

На третьому місці - Шимон Головня, за якого проголосували 13,3% виборців. Решта кандидатів отримали набагато меншу кількість голосів: Кшиштоф Босак - 7,4%, Роберт Бєдронь - 2,9%, Влодзімєж Косіняк-Камиш - 2,6%, Марек Якубяк - 0,5%, Вальдемар Вітковський - 0,3%, Павел Танайо - 0,3%, Станіслав Жултек - 0,3%, Мірослав Пйотровський - 0,2%.

Явка становила 62,9%, це один із найвищих показників за всю історію виборів у Польщі. Під час першого туру останніх президентських виборів у 2015 році на виборчі дільниці прийшли 48,96% виборців, під час другого туру - 55,34%.

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Найвища явка була зафіксована у другому турі президентських виборів у 1995 році, коли свої голоси віддали 68,23% громадян. Тоді до другого туру пройшли Олександр Кваснєвський та Лех Валенса.

Екзит-пол було проведено компанією Ipsos. Статистична похибка таких опитувань зазвичай не перевищує 2,5%.

Нагадаємо, 28 червня на території всієї Польщі відбулись президентські вибори. Вперше в історії проводилося змішане голосування. Це означає, що виборці, які раніше виявили таке бажання, могли проголосувати поштою.
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Топ коментарі
+24
Анджей Дуда - политик твёрдых убеждений и настоящий патриот христианской Польши: он категорический противник имперской моцковской Орды.

В моральном плане А.Дуда без всякого лицемерия открыто и жёстко выступает против дегенератских тенденций "толерантности" типа разрешения усыновления детей гомосеками.
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29.06.2020 00:32
+17
Анджей Дуда серьёзный и ответственный политик: при всех исторических сложностях и трагедиях в польско-украинских отношениях он бескомпромиссно выступает за свободу и независимость Украины, а также настойчиво призывает старые страны ЕС к более жёсткой политике в отношении Моцковской Орды. Лыцарского склада человек.
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29.06.2020 01:19
+12
на часі Правиця.

україці вболівають за Дуду !
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29.06.2020 00:25
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Radio Lemberg

@RadioLemberg


Ми завершили публікацію повного перекладу українською Розділу 14 книги Болтона про Трампа - «Кімната, де це сталося» (Розділ 14 повністю присвячено Україні) Дуже дякуємо
https://twitter.com/ThisThornyRose @ThisThornyRose
за її допомогу у перекладіhttp://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/dzhon-bolton-kimnata-de-tse-stalosya-rozdil-14-kinets-idyliyi

Дуда и Тшасковский прошли во второй тур президентских выборов в Польше, - экзитпол - Цензор.НЕТ 8994
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28.06.2020 23:52 Відповісти
я тут прочитав: http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/dzhon-bolton-kimnata-de-tse-stalosya-rozdil-14-kinets-idyliyi?fbclid=IwAR3o9Jh7ogfsiv3GbFVgJTDXBqpPXex_5u4WiBYRITR1WdHZRyCJ_mLb3OQ
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29.06.2020 01:53 Відповісти
ааа, те ж саме...
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29.06.2020 01:55 Відповісти
стесняюсь спросить - а кто из них еврей - человек Мира?
по ходу они оба этнические поляки националисты...
дикий народ...
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28.06.2020 23:57 Відповісти
А должны быть?.. Этническими русссскими? Гордым народом без роду-племени?
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29.06.2020 00:00 Відповісти
Це Польща, а не Україна. Тому ваше запитання дещо дивне. 😁
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29.06.2020 09:51 Відповісти
РБК РАБссии : американские индейцы,это коренные жители Сибири.... Орда Золота типа....Крысы кремлевские,мышибраття долбанные.... с вас угораю...стадо баранов...
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29.06.2020 00:00 Відповісти
Карантинная Польша пришла на выборы 50%,Карантинная РАБсия за три дня обнуления Пуилера набрала 28% Не хотт Индецы РАБссии Путлера еще на 50 лет хоть Абнуленнага...
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29.06.2020 00:02 Відповісти
на часі Правиця.

україці вболівають за Дуду !
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29.06.2020 00:25 Відповісти
Українці уболівають за Україну. Це аксіома.
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29.06.2020 09:52 Відповісти
Анджей Дуда - политик твёрдых убеждений и настоящий патриот христианской Польши: он категорический противник имперской моцковской Орды.

В моральном плане А.Дуда без всякого лицемерия открыто и жёстко выступает против дегенератских тенденций "толерантности" типа разрешения усыновления детей гомосеками.
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29.06.2020 00:32 Відповісти
Треба буде значить підтримати Дуду у другому турі.
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29.06.2020 01:00 Відповісти
Дуда наш президент, у Польщі...)))
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29.06.2020 01:04 Відповісти
Анджей Дуда серьёзный и ответственный политик: при всех исторических сложностях и трагедиях в польско-украинских отношениях он бескомпромиссно выступает за свободу и независимость Украины, а также настойчиво призывает старые страны ЕС к более жёсткой политике в отношении Моцковской Орды. Лыцарского склада человек.
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29.06.2020 01:19 Відповісти
Не мав жодного сумніву що Дуда справжній президент свого народу, хоча і не впливаю на вибір)) шкода що українці зробили недолугий вибір, обравши слимака, мабуть така доля не дуже розумного народу...
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29.06.2020 01:41 Відповісти
Трамп Дуді зробив рекламу. Цікаво, хорошу чи погану? Час покаже.
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29.06.2020 01:10 Відповісти
Якщо такий розрив у першому турі,то Дуді гарантована перемога у другому за рахунок націоналістів Польщі,які голосували за свого кандидата Кшиштофа Босака(5-7%-ів голосів)
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29.06.2020 03:57 Відповісти
Результаты экзитполов в Польше даже не вызывают сомнения, то ли дело на мордоре - обнулянту приходится конституцию подменять под себя, с нарашки уже весь мир смеётся , так как при вечном путене они ещё и говорят, что у них 'сменяемость власти'
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29.06.2020 05:55 Відповісти
Так сами рашисты и прикалываются:"В US Конституция гарантирует регулярную смену власти-нарашке власть гарантирует регулярную смену Конституции."
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29.06.2020 06:16 Відповісти
Як чітко працюють польські екзитполи, лише учора вони зробили припущення відносно переможців і відсоток який отримають. Поздоровляємо переможців.
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29.06.2020 07:49 Відповісти
Что демократ Тшасковскй ,что правый Дуда симпатизируют Украине ,так ,что за тыл можем быть спокойны
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29.06.2020 08:15 Відповісти
 
 