Дуда та Тшасковський пройшли до другого туру президентських виборів у Польщі, - екзит-пол

Згідно екзит-полу, в першому турі президентських виборів найбільше голосів отримав чинний президент Польщі Анджей Дуда.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, за чинного главу держави проголосували 41,8% виборців. До другого туру президентських виборів, який заплановано на 12 липня, пройшов також кандидат опозиційної "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський із результатом 30,4%.

На третьому місці - Шимон Головня, за якого проголосували 13,3% виборців. Решта кандидатів отримали набагато меншу кількість голосів: Кшиштоф Босак - 7,4%, Роберт Бєдронь - 2,9%, Влодзімєж Косіняк-Камиш - 2,6%, Марек Якубяк - 0,5%, Вальдемар Вітковський - 0,3%, Павел Танайо - 0,3%, Станіслав Жултек - 0,3%, Мірослав Пйотровський - 0,2%.

Явка становила 62,9%, це один із найвищих показників за всю історію виборів у Польщі. Під час першого туру останніх президентських виборів у 2015 році на виборчі дільниці прийшли 48,96% виборців, під час другого туру - 55,34%.

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Найвища явка була зафіксована у другому турі президентських виборів у 1995 році, коли свої голоси віддали 68,23% громадян. Тоді до другого туру пройшли Олександр Кваснєвський та Лех Валенса.

Екзит-пол було проведено компанією Ipsos. Статистична похибка таких опитувань зазвичай не перевищує 2,5%.

Нагадаємо, 28 червня на території всієї Польщі відбулись президентські вибори. Вперше в історії проводилося змішане голосування. Це означає, що виборці, які раніше виявили таке бажання, могли проголосувати поштою.