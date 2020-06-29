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Аваков (2187) євреї (124) Ложкін (136) Зісельс (18)

Підтримка Авакова Єврейською конфедерацією - це позиція керівництва цієї організації, а не всієї єврейської громади, - Зісельс

Підтримка Авакова Єврейською конфедерацією - це позиція керівництва цієї організації, а не всієї єврейської громади, - Зісельс

Висловлена ​​Єврейською конфедерацією України підтримка міністру внутрішніх справ Арсену Авакову є позицією керівництва цієї організації, а не всієї єврейської громади.

Про це співголова Асоціації єврейських громадських організацій та громад (Ваад) України Йосип Зісельс сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я чітко розділяю, де я виступаю сам, а де представляю свою організацію – Ваад України. Єврейська конфедерація України – це одна з 600 єврейських організацій в Україні. У даному випадку ця заява репрезентує тільки керівництво цієї організації, а не всю єврейську громаду. Керівник цієї організації Борис Ложкін чомусь вирішив підтримати Авакова. Я вважаю, що меншини, і зокрема єврейська громада, не повинні таким чином входити у політичне життя України. Подібні формулювання – річ особиста. Громада – це об’єднання за національною ознакою, тут є люди з різними політичними поглядами. І робити такі заяви, - це робити певний розкол у громаді", - зазначив він.

Своє ставлення до Авакова Зісельс назвав складним:

"Як правозахисник я не можу спокійно ставитися до тортур у відділках поліції. Я не вважаю, що робиться багато для убезпечення від них. Ми дійсно намагаємося працювати з МВС щодо випадків антисемітизму. Вони ніби й не проти, але і не співпрацюють так, як нам того хотілося б. Ми хотіли б налагодити таку співпрацю, як в Німеччині, де поліція йде в авангарді засудження антисемітизму, а не чекає вимог громадських організацій.

Разом з тим, я віддаю належне тому, що Аваков – непересічний міністр. Я не знаю усієї внутрішньої кухні довкола президента. Я бачу там проросійських людей. Бачу тих, хто попросту вирішує свої економічні питання. І не бачу в оточенні президента проукраїнських людей. Але ми бачимо, як певними зусиллями нам вдається утримувати президента від переступання через червоні лінії (Йосиф Зісельс входить до Стратегічної ради Руху опору капітуляції.– Ред.). Тобто повзучий гібридний реванш є, але різких кроків Зеленський не робить. Я не знаю ролі Авакова в цьому. Коли ми робили виступи Руху опору капітуляції, то не зустрічали жодних проблем з поліцією. Однак я погоджуюся, що реформа поліції не відбулася так, як потрібно. З іншого боку, не пройшли й інші реформи. Проблема у нашому суспільстві, де не так легко проводити реформи. Бо реформа проходить тоді, коли суспільство до неї готово фактично, а не на словах".

Також читайте: Єврейська конфедерація України виступила на підтримку міністра внутрішніх справ Авакова

Нагадаємо під час обговорення питання можливої ​​відставки Авакова Єврейська конфедерація України висловила підтримку міністру. "Міністерство внутрішніх справ України допомагає Єврейській конфедерації України та провідним єврейським громадам та організаціям нашої держави здійснювати моніторинг проявів антисемітизму та оперативно реагує на правопорушення на підґрунті релігійної та національної нетерпимості. Співробітниками правоохоронних органів постійно проводиться контроль ситуації для виявлення інформації про радикальні настрої як окремих осіб, так і організацій. За кожним фактом було розпочато досудове розслідування. Також проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання місць концентрації радикально налаштованих угруповань. Міністр Аваков та команда міністерства професійно підходять окремо до кожного випадку проявів антисемітизму, інформуючи нас про хід та результати розслідувань", - зазначається в повідомленні.

Повне інтерв'ю з Йосипом Зісельсом читайте тут.

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Топ коментарі
+19
"Министерство внутренних дел Украины помогает Еврейской конфедерации Украины, а также еврейским общинам и организациям нашего государства осуществлять мониторинг проявлений антисемитизма и оперативно реагирует на правонарушения на почве религиозной и национальной нетерпимости.

Вау ! А міністєрство внутрєнніх дєл захистом українців взагалі займається ?
Тю, про що це я ? Українців всі можуть ображати і принижувати, починаючи з прі-зі-дєнта і його кагалу.
Бо Україна не для українців. І зе-зграя з поплічниками казиться, що українці не хочуть з тим миритися.
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29.06.2020 00:57
+10
Пока видим суды над украинцами ( дело Шеремета дело Стерненко и т д )
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29.06.2020 01:39
+5
Ти ба,навіть світову карту антисемітизму сіоністи розробили,як рейх колись,як сталін карту комунізму.Напевно вважають,що час уже свою світову гегемонію встановлювати в Україні-хохли дурні і землю віддадуть,і надра,і трудові ресурси.От тільки,якби озброєних не було,бо прийдеться тікати на Ізраїль.
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29.06.2020 01:17
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"Министерство внутренних дел Украины помогает Еврейской конфедерации Украины, а также еврейским общинам и организациям нашего государства осуществлять мониторинг проявлений антисемитизма и оперативно реагирует на правонарушения на почве религиозной и национальной нетерпимости.

Вау ! А міністєрство внутрєнніх дєл захистом українців взагалі займається ?
Тю, про що це я ? Українців всі можуть ображати і принижувати, починаючи з прі-зі-дєнта і його кагалу.
Бо Україна не для українців. І зе-зграя з поплічниками казиться, що українці не хочуть з тим миритися.
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29.06.2020 00:57 Відповісти
Пока видим суды над украинцами ( дело Шеремета дело Стерненко и т д )
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29.06.2020 01:39 Відповісти
Ти ба,навіть світову карту антисемітизму сіоністи розробили,як рейх колись,як сталін карту комунізму.Напевно вважають,що час уже свою світову гегемонію встановлювати в Україні-хохли дурні і землю віддадуть,і надра,і трудові ресурси.От тільки,якби озброєних не було,бо прийдеться тікати на Ізраїль.
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29.06.2020 01:17 Відповісти
Аккуратнее, Иванке Трамп-Кушнер может не понравится
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29.06.2020 01:22 Відповісти
Так и двойное гражданство продавливают
В Украине земли больше чем в Израиле - есть чем торговать 😀😀😀
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29.06.2020 01:41 Відповісти
Поддержка Зеленского народом это позиция единого украинского народа,а не бегущей за выгодой меньшиной еврейской общины в Украине,которая к тому же считает Америку и Западную Европу антисемитами.Йоська хитро стелит,но есть украинская поговорка:"Когда украинец родился-семит заплакал"
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29.06.2020 06:45 Відповісти
Кремлєбот як завжди все вивернув навпаки
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29.06.2020 08:24 Відповісти
Мовчи,лахто тупа-цей Йоська знає,хто в проект "Бабьий Яр" кремлядь запустив,але гроші йому не пахнуть-проте у внутрішні справи української влади втручатися хоче,аж пищить-Авак йому пархатому має ще відчитуватися.А х-ка не огірка,нє?
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29.06.2020 08:49 Відповісти
Община - это объединение по национальному признаку - то есть, те кто стали евреями по вере, это отброс а как если одна евреика а второй полумонгол, то сировно еврей по национальности - интересная национальность, таки еврей.https://censor.net/n3204893
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29.06.2020 01:32 Відповісти
Как это еврей по вере? Гер? И с чем проблемы?
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29.06.2020 09:02 Відповісти
И нафига украм Медведьев,Жирик,Кириенко,Чубайс...?
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29.06.2020 09:43 Відповісти
" І не бачу в оточенні президента проукраїнських людей." Українці правда цікава фраза. Так на..уя нам такий неукраїнський президент.Джерело: https://censor.net/ua/n3204893
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29.06.2020 13:09 Відповісти
ХОТЬ АВАКОВУ, ХОТЬ КАДЫРОВУ ПОКА ОНИ ИХ ПЕЙСЫ БЕРЕГУТ !)
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29.06.2020 14:41 Відповісти
Рюкзакова в отставку.
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29.06.2020 17:30 Відповісти
 
 