Підтримка Авакова Єврейською конфедерацією - це позиція керівництва цієї організації, а не всієї єврейської громади, - Зісельс

Висловлена ​​Єврейською конфедерацією України підтримка міністру внутрішніх справ Арсену Авакову є позицією керівництва цієї організації, а не всієї єврейської громади.

Про це співголова Асоціації єврейських громадських організацій та громад (Ваад) України Йосип Зісельс сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я чітко розділяю, де я виступаю сам, а де представляю свою організацію – Ваад України. Єврейська конфедерація України – це одна з 600 єврейських організацій в Україні. У даному випадку ця заява репрезентує тільки керівництво цієї організації, а не всю єврейську громаду. Керівник цієї організації Борис Ложкін чомусь вирішив підтримати Авакова. Я вважаю, що меншини, і зокрема єврейська громада, не повинні таким чином входити у політичне життя України. Подібні формулювання – річ особиста. Громада – це об’єднання за національною ознакою, тут є люди з різними політичними поглядами. І робити такі заяви, - це робити певний розкол у громаді", - зазначив він.

Своє ставлення до Авакова Зісельс назвав складним:

"Як правозахисник я не можу спокійно ставитися до тортур у відділках поліції. Я не вважаю, що робиться багато для убезпечення від них. Ми дійсно намагаємося працювати з МВС щодо випадків антисемітизму. Вони ніби й не проти, але і не співпрацюють так, як нам того хотілося б. Ми хотіли б налагодити таку співпрацю, як в Німеччині, де поліція йде в авангарді засудження антисемітизму, а не чекає вимог громадських організацій.

Разом з тим, я віддаю належне тому, що Аваков – непересічний міністр. Я не знаю усієї внутрішньої кухні довкола президента. Я бачу там проросійських людей. Бачу тих, хто попросту вирішує свої економічні питання. І не бачу в оточенні президента проукраїнських людей. Але ми бачимо, як певними зусиллями нам вдається утримувати президента від переступання через червоні лінії (Йосиф Зісельс входить до Стратегічної ради Руху опору капітуляції.– Ред.). Тобто повзучий гібридний реванш є, але різких кроків Зеленський не робить. Я не знаю ролі Авакова в цьому. Коли ми робили виступи Руху опору капітуляції, то не зустрічали жодних проблем з поліцією. Однак я погоджуюся, що реформа поліції не відбулася так, як потрібно. З іншого боку, не пройшли й інші реформи. Проблема у нашому суспільстві, де не так легко проводити реформи. Бо реформа проходить тоді, коли суспільство до неї готово фактично, а не на словах".

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Нагадаємо під час обговорення питання можливої ​​відставки Авакова Єврейська конфедерація України висловила підтримку міністру. "Міністерство внутрішніх справ України допомагає Єврейській конфедерації України та провідним єврейським громадам та організаціям нашої держави здійснювати моніторинг проявів антисемітизму та оперативно реагує на правопорушення на підґрунті релігійної та національної нетерпимості. Співробітниками правоохоронних органів постійно проводиться контроль ситуації для виявлення інформації про радикальні настрої як окремих осіб, так і організацій. За кожним фактом було розпочато досудове розслідування. Також проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання місць концентрації радикально налаштованих угруповань. Міністр Аваков та команда міністерства професійно підходять окремо до кожного випадку проявів антисемітизму, інформуючи нас про хід та результати розслідувань", - зазначається в повідомленні.

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