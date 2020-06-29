Чоловік почав стріляти в особу, яка била його, у Львові, обох затримали, - речниця патрульної поліції Рибій
Поліція встановлює причини масової бійки і стрілянини у Львові.
Про це кореспонденту Укрінформ повідомила керівниця пресслужби патрульної поліції Львова Катерина Рибій, інформує Цензор.НЕТ.
"28 червня о 1:47 отримали виклик, що на вулиці Володимира Великого, 53, стрілянина. Негайно прибули за адресою та виявили групу осіб, близько 10 людей. Вони вказали на особу, котра, з їхніх слів, стріляла в них з предмета, схожого на пістолет, та показали одного пораненого чоловіка. У постраждалого, 25-річного чоловіка, виявили рану в області живота схожу на вогнепальну", - зазначили в пресслужбі патрульної поліції Львова.
Крім того, за інформацією поліції, ще один чоловік мав тілесні ушкодження голови, подряпані руки та ноги, його одяг був розірваний.
Біля житлового будинку правоохоронці виявили групу людей, між якими тривала суперечка. Як стало відомо, чоловік жорстоко побив хлопця, який під час конфлікту, захищаючись, розпочав стрілянину з вогнепальної зброї. Внаслідок цього хлопець поранив нападника.
Правоохоронці викликали "швидкі", і обох чоловіків негайно доправили до лікарні. Лікарі надали першу допомогу та переконалися, що життю і здоров’ю пацієнтів нічого не загрожує. Після цього обох винуватців правоохоронці супроводили до Франківського відділку поліції міста Львова для надання пояснень.
На цей момент обставини з'ясовуються. На місці події працювали ТОР, ДСО та патрульні поліцейські. Слідчі вилучили гільзи з пістолета та у всіх затриманих взяли аналізи на вміст алкоголю в крові.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/8LIAoqUWI2I ІГРАШКОВИЙ КАЦАП
зачем? как и на что это может повлиять?
А в Кривом Роге вообще рай, даже дтп нет.
По крайней мере, примерно это группа лиц и заявит - другой вариант потребовал бы гораздо большего количества патронов и более результативной стрельбы...
Один не выдержал и вышел сделать замечание, прихватив на всякий случай пистолет.
Ну а как дальше было, всем уже понятно.
Как по мне, стрелявший вполне вменяемо применил оружие и его надо не то, что выпустить, а и наградить, раз полиция авакова не желает оберегать покой граждан и за нее это делают обычные люди.