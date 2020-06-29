УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12421 відвідувач онлайн
Новини Силовики
10 630 27
бійка (733) Львів (3025) Правоохоронні органи (2698) силовики (2512) стрілянина (1757) патрульна поліція (1431)

Чоловік почав стріляти в особу, яка била його, у Львові, обох затримали, - речниця патрульної поліції Рибій

Чоловік почав стріляти в особу, яка била його, у Львові, обох затримали, - речниця патрульної поліції Рибій

Поліція встановлює причини масової бійки і стрілянини у Львові.

Про це кореспонденту Укрінформ повідомила керівниця пресслужби патрульної поліції Львова Катерина Рибій, інформує Цензор.НЕТ.

"28 червня о 1:47 отримали виклик, що на вулиці Володимира Великого, 53, стрілянина. Негайно прибули за адресою та виявили групу осіб, близько 10 людей. Вони вказали на особу, котра, з їхніх слів, стріляла в них з предмета, схожого на пістолет, та показали одного пораненого чоловіка. У постраждалого, 25-річного чоловіка, виявили рану в області живота схожу на вогнепальну", - зазначили в пресслужбі патрульної поліції Львова.

Крім того, за інформацією поліції, ще один чоловік мав тілесні ушкодження голови, подряпані руки та ноги, його одяг був розірваний.

Біля житлового будинку правоохоронці виявили групу людей, між якими тривала суперечка. Як стало відомо, чоловік жорстоко побив хлопця, який під час конфлікту, захищаючись, розпочав стрілянину з вогнепальної зброї. Внаслідок цього хлопець поранив нападника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група п'яних молодих львів'ян напала на медиків, які приїхали на виклик, який виявився неправдивим, - поліція

Правоохоронці викликали "швидкі", і обох чоловіків негайно доправили до лікарні. Лікарі надали першу допомогу та переконалися, що життю і здоров’ю пацієнтів нічого не загрожує. Після цього обох винуватців правоохоронці супроводили до Франківського відділку поліції міста Львова для надання пояснень.

На цей момент обставини з'ясовуються. На місці події працювали ТОР, ДСО та патрульні поліцейські. Слідчі вилучили гільзи з пістолета та у всіх затриманих взяли аналізи на вміст алкоголю в крові.

Читайте також: Чоловік стріляв у компанію відпочивальників із дітьми на Харківщині, постраждали дві людини, одна з них померла, - Нацполіція

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Немедленно прибыли на локацию, похожую на адрес, и обнаружили группу существ, похожих на людей, в количестве около 10. У пострадавшего существа, похожего на 25-летнего мужчину, обнаружили отверстие, похожее на рану, в области, напоминающей живот. Еще одно существо получило повреждения сферического образования, похожего на голову.
показати весь коментар
29.06.2020 00:58
+17
у существа, похожего на человека...
показати весь коментар
29.06.2020 00:50
+9
Предмет похожий на пистолет , рану похожую на огнестрельную , чувствуется какая то не уверенность .
показати весь коментар
29.06.2020 00:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Предмет похожий на пистолет , рану похожую на огнестрельную , чувствуется какая то не уверенность .
показати весь коментар
29.06.2020 00:49 Відповісти
у существа, похожего на человека...
показати весь коментар
29.06.2020 00:50 Відповісти
Немедленно прибыли на локацию, похожую на адрес, и обнаружили группу существ, похожих на людей, в количестве около 10. У пострадавшего существа, похожего на 25-летнего мужчину, обнаружили отверстие, похожее на рану, в области, напоминающей живот. Еще одно существо получило повреждения сферического образования, похожего на голову.
показати весь коментар
29.06.2020 00:58 Відповісти
В результате происшествия люди не пострадали. У местных копов есть такое неофициальное определение NHI (no humans involved), когда в происшествии замешаны представители определенной части человечества.
показати весь коментар
29.06.2020 01:14 Відповісти
))) згадалося оце відео: "Девочка принесла с новогоднего утренника подарок - плюшевого козла, который к тому же еще и поет. В игрушку были вставлены батарейки и животное заголосило".
https://youtu.be/8LIAoqUWI2I ІГРАШКОВИЙ КАЦАП
показати весь коментар
29.06.2020 01:20 Відповісти
Та я после "Мурки" в исполнении попа рпц кгб уже ничему не удивляюсь....
показати весь коментар
29.06.2020 01:25 Відповісти
То ще таке... https://youtu.be/MvG3GHn_nqc Осьо дно! (не фейк, це дійсно дитячий хір)
показати весь коментар
29.06.2020 01:31 Відповісти
Господи, спаси і відведи!...
показати весь коментар
29.06.2020 07:09 Відповісти
..мати чесна.... жахххх... та й не годи...((((((((((
показати весь коментар
29.06.2020 15:15 Відповісти
С возможным нарушением целостности межушного ганглия...
показати весь коментар
29.06.2020 07:40 Відповісти
Им "локация" - прям как "субординация" и "выслуга лет". Да и журналюги-дэбилы её *********
показати весь коментар
29.06.2020 08:17 Відповісти
в городе, похожем на Львов...
показати весь коментар
29.06.2020 00:52 Відповісти
В нп, похожем на европейский город.
показати весь коментар
29.06.2020 01:27 Відповісти
Ну вообще так и выглядят официальные бюрократические документы... Ведь пока экспертиза на сделает заключение, все выглядит "похожим".
показати весь коментар
29.06.2020 01:01 Відповісти
Формулировки обтекаемые, чтобы потом сделать нужные выводы в пользу того, кто ментам забашляет.
показати весь коментар
29.06.2020 08:45 Відповісти
28 числа месяца, чем-то отдаленно напоминающего июнь.
показати весь коментар
29.06.2020 17:25 Відповісти
Відсвяткували....
показати весь коментар
29.06.2020 00:49 Відповісти
у всех задержанных взяли анализы на содержание этанола в крови.

зачем? как и на что это может повлиять?
показати весь коментар
29.06.2020 00:52 Відповісти
на назначенное наказание влияет во всех моментах жизни, а скоро за езду в пьяном виде только уголовная ответственность , с 1 июля,
показати весь коментар
29.06.2020 01:15 Відповісти
Сводки по бытовухам из Львова. Что по другим городам?
показати весь коментар
29.06.2020 00:55 Відповісти
Благоденствие и процветание.
А в Кривом Роге вообще рай, даже дтп нет.
показати весь коментар
29.06.2020 01:01 Відповісти
а почему задержали стрелка?
показати весь коментар
29.06.2020 03:10 Відповісти
Возможно ствол нелегальный, вот легализуют и отпустят
показати весь коментар
29.06.2020 05:58 Відповісти
Аваков нагородить персонально новеньким.
показати весь коментар
29.06.2020 07:10 Відповісти
Потому что он совершил преступление - не позволил группе лиц отправить его в реанимацию и/или на кладбище...
показати весь коментар
29.06.2020 07:03 Відповісти
Понятно, что группа лиц в полвторого ночи мирно и никого не трогая, обсуждала некоторые аспекты перевода малой прозы Кафки, что вызвало нападение на них мужика с огнестрелом на почве личной неприязни (и возможно, даже расового превосходства)...
По крайней мере, примерно это группа лиц и заявит - другой вариант потребовал бы гораздо большего количества патронов и более результативной стрельбы...
показати весь коментар
29.06.2020 06:59 Відповісти
Видимо пьяное кодла почти в 2 часа ночи нарушала общественный порядок.
Один не выдержал и вышел сделать замечание, прихватив на всякий случай пистолет.
Ну а как дальше было, всем уже понятно.
Как по мне, стрелявший вполне вменяемо применил оружие и его надо не то, что выпустить, а и наградить, раз полиция авакова не желает оберегать покой граждан и за нее это делают обычные люди.
показати весь коментар
29.06.2020 10:59 Відповісти
 
 