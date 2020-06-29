Американські війська перекинуть із Німеччини до Східної Європи як однозначне попередження Путіну, - AFP
Міністр оборони Марк Еспер у понеділок представить президенту Дональду Трампу низку варіантів виведення тисяч американських військовослужбовців із Німеччини, багато з яких будуть перекинуті в Східну Європу.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Міністр Еспер зустрівся з президентом Трампом у середу, щоб обговорити нашу присутність в Європі, - заявив офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман. - У понеділок міністр поінформує президента в Білому домі про варіанти розміщення наших сил у Німеччині".
За словами двох високопоставлених представників Пентагону, план передбачає скорочення постійної присутності американських військ у Німеччині на 9500 осіб до 25 000 військовослужбовців. За словами співрозмовників AFP, деякі з цих 9500 військових повернуться в США, а інші будуть переведені в країни колишнього Східного блоку. Джерела розповіли про це на умовах анонімності.
Ці зміни, за словами представників Пентагону, слугуватимуть однозначним попередженням російському президенту Володимиру Путіну, чиї військові амбіції вчергове були підтверджені анексією українського Криму в 2014 році.
Співрозмовники агентства не уточнили, в яку саме з європейських країн можуть бути перекинуті військові, які зараз перебувають у Німеччині, однак президент Дональд Трамп, зустрічаючись у середу з президентом Польщі Анджеєм Дудою, заявив, що американські військовослужбовці будуть переведені саме в Польщу.
За словами джерел, частина військових постійно перебуватиме на базах, проте більшість військовослужбовців будуть переміщатися територією країни.
У 1997 році блок НАТО пообіцяв Росії не створювати постійні військові бази в колишньому Східному блоці. Досі в моменти зростання напруги у відносинах з Москвою Північноатлантичний альянс перекидав війська в країни, географічно близькі до Росії, тільки на тимчасовій основі. Однак тепер США вбачають в анексії Криму і триваючому конфлікті на сході України можливість звільнитися від колишніх зобов'язань.
Більше того, одне із джерел у Пентагоні заявило, що перекидання військовослужбовців буде проводитися на основі двосторонніх угод між США і зацікавленими країнами, а не під егідою НАТО.
За словами одного зі співрозмовників AFP, система ротації забезпечує більшу гнучкість і більш високий рівень непередбачуваності, що робить її більш дестабілізуючою для Росії. Однак графік пересування військ поки неясний: до президентських виборів у США залишилося трохи більше чотирьох місяць.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про часткове виведення військ з Німеччини на початку червня.
Будь ласка, зачекайте...
Это будет холодным душем Шарко для кремлёвского маньяка.
...
Це ви занадто м'яко... Я б краще сказав - клізьмою Есмарха (десь на три відра)
Потрібна петиція Президенту. Це буде перевірка на "вошивість" .
28 июня 2020. Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России.
https://lenta.ru/auth/
Он заявил об этом в ходе встречи с представителями Минской области в пятницу, сюжет с мероприятия транслировался в https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/ эфире телеканала «Беларусь-1».
...часть военных будут постоянно находиться на базах, однако большинство военнослужащих будут перемещаться по территории страны....
А я вот верю, что таки Путя испугался кочующих перемешенцев
З таким формулюванням ці війська могли б запросто на території України появитися. Але не з нашим
щастямбубенчиком.
Харьков, Мариуполь, Одесса и Сумы с радостью примут базы НАТО, можно с ядерным оружием.