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Американські війська перекинуть із Німеччини до Східної Європи як однозначне попередження Путіну, - AFP

Американські війська перекинуть із Німеччини до Східної Європи як однозначне попередження Путіну, - AFP

Міністр оборони Марк Еспер у понеділок представить президенту Дональду Трампу низку варіантів виведення тисяч американських військовослужбовців із Німеччини, багато з яких будуть перекинуті в Східну Європу.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Міністр Еспер зустрівся з президентом Трампом у середу, щоб обговорити нашу присутність в Європі, - заявив офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман. - У понеділок міністр поінформує президента в Білому домі про варіанти розміщення наших сил у Німеччині".

За словами двох високопоставлених представників Пентагону, план передбачає скорочення постійної присутності американських військ у Німеччині на 9500 осіб до 25 000 військовослужбовців. За словами співрозмовників AFP, деякі з цих 9500 військових повернуться в США, а інші будуть переведені в країни колишнього Східного блоку. Джерела розповіли про це на умовах анонімності.

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Ці зміни, за словами представників Пентагону, слугуватимуть однозначним попередженням російському президенту Володимиру Путіну, чиї військові амбіції вчергове були підтверджені анексією українського Криму в 2014 році.

Співрозмовники агентства не уточнили, в яку саме з європейських країн можуть бути перекинуті військові, які зараз перебувають у Німеччині, однак президент Дональд Трамп, зустрічаючись у середу з президентом Польщі Анджеєм Дудою, заявив, що американські військовослужбовці будуть переведені саме в Польщу.

За словами джерел, частина військових постійно перебуватиме на базах, проте більшість військовослужбовців будуть переміщатися територією країни.

У 1997 році блок НАТО пообіцяв Росії не створювати постійні військові бази в колишньому Східному блоці. Досі в моменти зростання напруги у відносинах з Москвою Північноатлантичний альянс перекидав війська в країни, географічно близькі до Росії, тільки на тимчасовій основі. Однак тепер США вбачають в анексії Криму і триваючому конфлікті на сході України можливість звільнитися від колишніх зобов'язань.

Більше того, одне із джерел у Пентагоні заявило, що перекидання військовослужбовців буде проводитися на основі двосторонніх угод між США і зацікавленими країнами, а не під егідою НАТО.

За словами одного зі співрозмовників AFP, система ротації забезпечує більшу гнучкість і більш високий рівень непередбачуваності, що робить її більш дестабілізуючою для Росії. Однак графік пересування військ поки неясний: до президентських виборів у США залишилося трохи більше чотирьох місяць.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про часткове виведення військ з Німеччини на початку червня.

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Топ коментарі
+26
Зачем держать Германии 35 тысяч американских военных ? Лучше перевести по 10 тысяч американских солдат на постоянные базы в Эстонии, Латвии и в Польше.

Это будет холодным душем Шарко для кремлёвского маньяка.
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29.06.2020 01:29
+16
Я бы предложил организовать базы в Харькове, Днепре, Геническе....
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29.06.2020 02:30
+12
Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP - Цензор.НЕТ 7114
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29.06.2020 05:56
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Зачем держать Германии 35 тысяч американских военных ? Лучше перевести по 10 тысяч американских солдат на постоянные базы в Эстонии, Латвии и в Польше.

Это будет холодным душем Шарко для кремлёвского маньяка.
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29.06.2020 01:29 Відповісти
а экономика и греен пеас?!, ведь от подгоревших ватников потеплеет - раcтает ледники и вода, полрашки затопит, не будет сибири.
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29.06.2020 01:41 Відповісти
холодным душем Шарко

...
Це ви занадто м'яко... Я б краще сказав - клізьмою Есмарха (десь на три відра) Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP - Цензор.НЕТ 4825
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29.06.2020 01:49 Відповісти
Как более эффективный метод лечения моцковских буйнопомешаных и страдающих имперскими запорами, принимается ваше предложение о трёхведерной клизме Эсмарха...
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29.06.2020 02:06 Відповісти
Лише не кружка , а не клізма .
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29.06.2020 05:46 Відповісти
В курсі. Але "клізьма Есмарха" кумедніше звучить
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29.06.2020 13:49 Відповісти
Однако это предупреждение для Меркель и иже с ней... вывод войск США из германии - это предупреждение для всех стран западной европы за попытки(со стороны германии) создать давление на США из-за возможного начала введения ОЧЕНЬ серьезных санкций против северного потока...
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29.06.2020 10:33 Відповісти
і в Україну
Потрібна петиція Президенту. Це буде перевірка на "вошивість" .
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29.06.2020 10:47 Відповісти
О, це діло. Хай Путін, окрім Кенигсберской області, освободіт єщьо парочку ісконно крємльовскіх зємель.
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29.06.2020 01:30 Відповісти
Свинорусов к ногтю.
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29.06.2020 01:35 Відповісти
Для фанатів Луки, і дружествєнной Бєлоруссіі:
28 июня 2020. Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России.

https://lenta.ru/auth/

Он заявил об этом в ходе встречи с представителями Минской области в пятницу, сюжет с мероприятия транслировался в https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/ эфире телеканала «Беларусь-1».
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29.06.2020 01:37 Відповісти
Казать можна все, а ось робити своє. Сербія мабуть справжній союзник, Казахстан також чомусь постійно тулиться до Росії.
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29.06.2020 07:23 Відповісти
Dear friends, don't hesitate - можете розташувати частину військових у нас. Nuke armed Tomahawk missiles are welcome.
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29.06.2020 01:55 Відповісти
...предупреждения российскому президенту Владимиру Путину...

...часть военных будут постоянно находиться на базах, однако большинство военнослужащих будут перемещаться по территории страны....

А я вот верю, что таки Путя испугался кочующих перемешенцев
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29.06.2020 02:15 Відповісти
Нам - мало значуще.
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29.06.2020 02:24 Відповісти
Я бы предложил организовать базы в Харькове, Днепре, Геническе....
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29.06.2020 02:30 Відповісти
Американцы были бы к месту на Буковине и в Закарпатье. Сразу решились бы ряд вопросов. К прямому назначению добавилось бы помощь в случае стихийных явлений как дожди и подтопления. И ...всё ближе к козломордым и их вожаком стаи - Путиным.
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29.06.2020 05:26 Відповісти
То , о чем вы написали, есть истина. Американцы в 16 году в перерывах между учениями си бриз успели отремонтировать госпиталь инвалидов и детский противотуберкулёзный санаторий в Одессе. Морские пехотинцы принимали личное участие в ремонте и финансировали его. Касаемо военного глазного госпиталя, это был вообще позор для местной власти, когда результатом постоянных финансирований и всевозможных ремонтов были руины, а люди просто пришли и за пару месяцев сделали все за свои деньги.
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29.06.2020 06:15 Відповісти
Якби політична воля Пороха, то тоді й американська база була б біля Одеси.
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29.06.2020 07:30 Відповісти
Головна допомога в стихійних лихах - заборона вирубки лісів.
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29.06.2020 07:03 Відповісти
в Чинандієво, біля дачі медведчука
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29.06.2020 10:49 Відповісти
Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP - Цензор.НЕТ 7114
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29.06.2020 05:56 Відповісти
Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP - Цензор.НЕТ 2385
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29.06.2020 09:20 Відповісти
Американские войска, их присутствие - этот синоним стабильности и безопасности, сдерживающий фактор для путена. Никогда бы рашка не осмелилась поглотить наш полуостров, если бы у нас были расположены американские военные базы. К сожалению,это можно констатировать лишь пост фактум.
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29.06.2020 06:05 Відповісти
"переброска военнослужащих будет проводиться на основе двусторонних соглашений между США и заинтересованными странами, а не под эгидой НАТОИсточник:https://censor.net/n3204897"

З таким формулюванням ці війська могли б запросто на території України появитися. Але не з нашим щастям бубенчиком.
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29.06.2020 07:01 Відповісти
Якщо бубєнчик схибить в бік Росії і розсвариться з НАТО, то задзвенить в Ростові, а бази самі прийдуть в Україну.
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29.06.2020 07:39 Відповісти
Давайте сразу в Украину! 4х баз будет вполне достаточно.
Харьков, Мариуполь, Одесса и Сумы с радостью примут базы НАТО, можно с ядерным оружием.
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29.06.2020 10:52 Відповісти
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ РОССИИ КОТЕЛ ИЗ СТРАН !!!
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29.06.2020 14:33 Відповісти
Когда выберут Байдена - он всех солдат из Польши выведет, он как бубочка = главное перестать мтрелять = поэтому демократы не дали Украине оружие
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30.06.2020 20:31 Відповісти
 
 