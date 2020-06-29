Американські війська перекинуть із Німеччини до Східної Європи як однозначне попередження Путіну, - AFP

Міністр оборони Марк Еспер у понеділок представить президенту Дональду Трампу низку варіантів виведення тисяч американських військовослужбовців із Німеччини, багато з яких будуть перекинуті в Східну Європу.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Міністр Еспер зустрівся з президентом Трампом у середу, щоб обговорити нашу присутність в Європі, - заявив офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман. - У понеділок міністр поінформує президента в Білому домі про варіанти розміщення наших сил у Німеччині".

За словами двох високопоставлених представників Пентагону, план передбачає скорочення постійної присутності американських військ у Німеччині на 9500 осіб до 25 000 військовослужбовців. За словами співрозмовників AFP, деякі з цих 9500 військових повернуться в США, а інші будуть переведені в країни колишнього Східного блоку. Джерела розповіли про це на умовах анонімності.

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Ці зміни, за словами представників Пентагону, слугуватимуть однозначним попередженням російському президенту Володимиру Путіну, чиї військові амбіції вчергове були підтверджені анексією українського Криму в 2014 році.

Співрозмовники агентства не уточнили, в яку саме з європейських країн можуть бути перекинуті військові, які зараз перебувають у Німеччині, однак президент Дональд Трамп, зустрічаючись у середу з президентом Польщі Анджеєм Дудою, заявив, що американські військовослужбовці будуть переведені саме в Польщу.

За словами джерел, частина військових постійно перебуватиме на базах, проте більшість військовослужбовців будуть переміщатися територією країни.

У 1997 році блок НАТО пообіцяв Росії не створювати постійні військові бази в колишньому Східному блоці. Досі в моменти зростання напруги у відносинах з Москвою Північноатлантичний альянс перекидав війська в країни, географічно близькі до Росії, тільки на тимчасовій основі. Однак тепер США вбачають в анексії Криму і триваючому конфлікті на сході України можливість звільнитися від колишніх зобов'язань.

Більше того, одне із джерел у Пентагоні заявило, що перекидання військовослужбовців буде проводитися на основі двосторонніх угод між США і зацікавленими країнами, а не під егідою НАТО.

За словами одного зі співрозмовників AFP, система ротації забезпечує більшу гнучкість і більш високий рівень непередбачуваності, що робить її більш дестабілізуючою для Росії. Однак графік пересування військ поки неясний: до президентських виборів у США залишилося трохи більше чотирьох місяць.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про часткове виведення військ з Німеччини на початку червня.