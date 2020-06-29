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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14082) деокупація (947) Кориневич Антон (91)

Україна намагається зберегти зв'язки зі своїми громадянами в окупованому Криму, - Кориневич

Україна намагається зберегти зв'язки зі своїми громадянами в окупованому Криму, - Кориневич

Українська влада працює над питанням деокупації Криму та забезпеченням збереження зв'язків з українцями на півострові.

Про це постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив в ефірі радіо "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, влада робить те, що може робити в тій ситуації, коли немає контролю над тимчасово окупованим півостровом.

"Україна намагається якомога краще забезпечити збереження зв'язків зі своїми громадянами в Криму, як можна частіше порушувати кримське питання на міжнародній арені та комплексно опрацьовувати санкції проти Росії ‒ як всередині країни, так і з різними міжнародними органами. Україна захищає права кримчан", - повідомив Кориневич.

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Він зазначив, що Україна веде зараз "дуже активну дипломатичну роботу на різних міжнародних майданчиках".

"Нею займається і Міністерство закордонних справ, і інші представництва нашої країни за кордоном, і наше представництво, яке сприяє дипломатам в їхній роботі. Ніхто не може зняти кримське питання з міжнародного порядку денного, тому що це обурливе порушення міжнародного права. Тому цивілізований світ ніколи не визнає зміну статусу Криму. Я впевнений, що зусилля України не дозволять цій темі згаснути", - пояснив Кориневич.

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Топ коментарі
+5
Тех,кто считает себя гражданами Украины на Крыму кот наплакал. Основная масса-коллаборанты да предатели вперемешку с теми кому просто пох. Хоть Япония Крымом владей.
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29.06.2020 01:58
+4
Сначала крымчане сдали украинские паспорта на российские
ПОТОМ ОПА - БЕЗВИЗ

Стали возвращать украинские паспорта , как утерянные
Интресно - кто-то статистику этому беспределу и прохладности ведёт ? Хоть бы напечатали - сколько паспортов восстановили крымчане
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29.06.2020 01:45
+2
Сорри - продажности
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29.06.2020 01:46
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Сначала крымчане сдали украинские паспорта на российские
ПОТОМ ОПА - БЕЗВИЗ

Стали возвращать украинские паспорта , как утерянные
Интресно - кто-то статистику этому беспределу и прохладности ведёт ? Хоть бы напечатали - сколько паспортов восстановили крымчане
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29.06.2020 01:45 Відповісти
Сорри - продажности
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29.06.2020 01:46 Відповісти
Ничего они не сдавали... От них этого не требовали... У них просто стало два паспорта... Восстанавливали те кто на радостях порвал)))
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29.06.2020 03:27 Відповісти
потрібно боротись за молоде покоління і їх дітей.
Покоління совкодрочерів послати на сидіння на прутню.
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29.06.2020 11:08 Відповісти
МЗС УКРАЇНИ , міністр Закордонних справ Кулеба , уповноважений віцепрезидентом Єрамком заявити : "У той час коли Президент вбиває свій рейтинг серед свого ж засраного електорату на теренах доріг , яких так й не будує , попри свої ж обіцянки , МЗС заявляє про порушення міжнародного права Російською Федарацією, її вищою владою, яка, фальсифікуючи народне волевиявлення ватного електорату на теренах рашистської імперії, вносить у свою Конституцію та узаконює власним рішенням анексію української території- півострів Крим. Україна закликає міжнародну спільноту не визнавати сфальсифіковані воявявлення рашистської імперії й підтримати Україну та міжнародне право прийняттям нових санкцій проти РФ. "
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29.06.2020 01:46 Відповісти
Тех,кто считает себя гражданами Украины на Крыму кот наплакал. Основная масса-коллаборанты да предатели вперемешку с теми кому просто пох. Хоть Япония Крымом владей.
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29.06.2020 01:58 Відповісти
І в таких умовах в Україні повно таких, які розпалюють ненависть до єдиних союзників українців в Криму - кримських татар.
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29.06.2020 02:40 Відповісти
це скрепні обмоскалені прихожани РПЦ
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29.06.2020 11:10 Відповісти
Колабораціоністи . Колаборанти - це ті , хто за нас .Це протилежні поняття . Словник тлумачить .
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29.06.2020 05:44 Відповісти
Дивний словник ви читали.)
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29.06.2020 07:15 Відповісти
вода камінь точить
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29.06.2020 11:09 Відповісти
Те, кто хотели их не прерывать, не прерывают, а остальное быдло украинцев не интересует. Вопрос Крыма очень просто КРЫМ - УКРАИНА, но быдло, которое обрабатывала пропаганда очень много лет, не только поддерживает оккупацию, оно потом нам еще и зеленое чмо в президенты выбирает. Кстати, если кому интересно, то из классиков оккупацию Крыма точно поддержали бы Есенин и Достоевский, и точно не поддержали бы ее Чехов и Мандельштам.
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29.06.2020 03:35 Відповісти
єто московия
вот тут особо не подкопаешься, женщина вроде как поддерживает плешивого и віступает за его пожизненній срок на посту президента имеется в виду
даже мусора в ступоре что делать, паковать или нет...
Украина старается сохранить связи со своими гражданами в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2508
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29.06.2020 06:36 Відповісти
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29.06.2020 11:11 Відповісти
крымчане в основном поддержали московию потому что сами такие же менталитетом

Украина старается сохранить связи со своими гражданами в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5914
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29.06.2020 06:42 Відповісти
дурдом
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29.06.2020 11:12 Відповісти
Украина старается сохранить связи со своими гражданами в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4096
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29.06.2020 06:49 Відповісти
Смотрю на его фотку и думаю, кого же он мне напоминает ? Вспомнил ! Он ?
Украина старается сохранить связи со своими гражданами в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3568
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29.06.2020 09:48 Відповісти
Да нічого президент і влада не думає--крим для них російський. Просто сказати в голос баяться. президент нічого не робить згідно з своїми обовязками,а "працює" як на 95 кварталі і рівень нач жека.
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29.06.2020 10:35 Відповісти
Только крымчане об этом не знают.
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01.07.2020 14:21 Відповісти
 
 