Україна намагається зберегти зв'язки зі своїми громадянами в окупованому Криму, - Кориневич

Українська влада працює над питанням деокупації Криму та забезпеченням збереження зв'язків з українцями на півострові.

Про це постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив в ефірі радіо "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, влада робить те, що може робити в тій ситуації, коли немає контролю над тимчасово окупованим півостровом.

"Україна намагається якомога краще забезпечити збереження зв'язків зі своїми громадянами в Криму, як можна частіше порушувати кримське питання на міжнародній арені та комплексно опрацьовувати санкції проти Росії ‒ як всередині країни, так і з різними міжнародними органами. Україна захищає права кримчан", - повідомив Кориневич.

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Він зазначив, що Україна веде зараз "дуже активну дипломатичну роботу на різних міжнародних майданчиках".

"Нею займається і Міністерство закордонних справ, і інші представництва нашої країни за кордоном, і наше представництво, яке сприяє дипломатам в їхній роботі. Ніхто не може зняти кримське питання з міжнародного порядку денного, тому що це обурливе порушення міжнародного права. Тому цивілізований світ ніколи не визнає зміну статусу Криму. Я впевнений, що зусилля України не дозволять цій темі згаснути", - пояснив Кориневич.