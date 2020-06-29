Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб
28 червня збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 82-мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського ворог тричі обстрілював оборонні укріплення українських сил, застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По захисниках Миронівського противник вів вогонь із мінометів 82-мм калібру. Пізніше агресор активізувався біля Новозванівки, де задіяв ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники використали гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, Авдіївки та Водяного.
Крім того, минулої доби окупанти наразили на небезпеку цивільне населення, підступно обстрілявши населений пункт Північне, поблизу Торецька. Російсько-окупаційні війська випустили ракету з ПТУР, яка влучила на подвір’я житлового будинку. Також осколки пошкодили сусідні будівлі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.
"За минулу добу втрат серед українських захисників немає.
Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою активність. За даними розвідки, 28 червня наші захисники знищили двох та поранили одного загарбника", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Хутір Вільний.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.
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Европа залежна від Штатів так що ви собі не уявляєте насправді, а московія дотепер не розвалена тільки тому що це дійна корова по висмоктуванню грошей для всіх сильних країн. Це вигідно! Вигідно щоб параша була! Ніякої війни а тим більш ядерної не буде! Не треба лякати себе та дітей нісенітницями. Для війни - дуже нерівний потенціал. Критично нерівний. Все що є у кацапів або несправне або вже років як 10 без проблем зі 100%-вою вірогідністю ліквідуєтьсяз упередженням на старті ще а дещо - навіть до старту. Підводні атомоходи теж не дуже у тонусі до того ж вираховуються миттєво та топляться до пусків так само легко. Все це залізо старе та хламідне - не для оборони а за для показухи російському тупому бидлу щоб не бунтувало. І це знають і у московії і у Вашингтоні. Як тільки уявити собі таку війну - це параша буде знищена за години без жодної її ракети у ціль. ЖОДНОЇ ! Просто навіщо забруднювати землю як що та кацапія зовсім не потрібна кремлеві?? Набагато простіше та вигідніше її розвалити..Кремль повезе себе , свої виводки, та вкрадені гроші по капіталістичним банкам а бидло кацапське буде дохнути у гетто! Які проблеми? Але поки цю помийку доять і свої і чужі - треба витримати ситуацію як старе вино. Додоїти до краю..А потім поділять справедливо відносно між собою Китай, Японія, Україна, Грузія, Ічкерія, звісно США піде далі Аляски, Німеччина, Фінляндія..і залишиться гетто у кордонах старих карт (москва та область).
Поки у Штатах трамп ,якому "Україна заважає доїти кацапів", поки меркель і макрон - нічого не закінчиться. Але є один позитив - після них по всім законам Всесвіту прийдуть зміни яскраві та позитивні для України. По світ уже прагне змін по тому ж колу що й мільйони років тому.