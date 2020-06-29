Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

28 червня збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 82-мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського ворог тричі обстрілював оборонні укріплення українських сил, застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По захисниках Миронівського противник вів вогонь із мінометів 82-мм калібру. Пізніше агресор активізувався біля Новозванівки, де задіяв ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники використали гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, Авдіївки та Водяного.



Крім того, минулої доби окупанти наразили на небезпеку цивільне населення, підступно обстрілявши населений пункт Північне, поблизу Торецька. Російсько-окупаційні війська випустили ракету з ПТУР, яка влучила на подвір’я житлового будинку. Також осколки пошкодили сусідні будівлі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

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"За минулу добу втрат серед українських захисників немає.



Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою активність. За даними розвідки, 28 червня наші захисники знищили двох та поранили одного загарбника", - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.



"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Хутір Вільний.



За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.



