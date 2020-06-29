Перший віцеспікер ВР Стефанчук про відставку Ситника: Зараз це питання не стоїть
Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук (фракція "Слуга народу") розповів про перспективи того, що Верховна Рада так чи інакше відправить у відставку директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Стефанчук зазначив, що "пропозиції" звільнити Ситника вносяться в Раду як партією "Слуга народу", так і опозиційними партіями.
"Є деякі законопроєкти, вони вносяться, в тому числі, партією "Слуга народу" й іншими опозиційними партіями, які стосуються взагалі перезавантаження такого органу, як НАБУ. Але перед тим, як робити такі кроки, треба чітко зрозуміти концепцію і що буде після цього. Бо якщо це просто тільки для того, щоб збити одну людину, треба міняти систему, то це абсолютно неправильний підхід. Ми мамо зрозуміти, що пропонується натомість, до яких наслідків воно призведе. І тільки після цього ми можемо моделювати систему законодавства", – сказав Стефанчук.
На запитання, чи на сьогодні принаймні у Верховній Раді не йдеться про "персональну справу Артема Ситника" чи його можливу відставку, віцеспікер відповів: "Я знаю, що принаймні станом на зараз це питання не стоїть".
Раніше посли G7 в Україні заявили, що законопроєкт, який дозволяє звільнити Ситника, "загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти".
Як повідомлялося, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності минулого тижня рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах", що дозволяє звільнити Ситника. Його автори пропонують внести зміни до законів "Про держохорону органів держвлади України і посадових осіб", "Про прокуратуру", "Про НАБУ", "Про Держбюро розслідувань", а також привести поняття, використовувані в цих законах, у відповідність до положень закону "Про запобігання корупції".
Пропонується, зокрема, доповнити закон "Про НАБУ" положенням про те, що однією з підстав звільнення директора НАБУ (з моменту заснування - Артем Ситник) з посади є набуття чинності рішення суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією.
Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.
13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.
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Судові процеси проти опозиції та активістів стали «червоною зоною», в яку зайшла влада Зеленського - видання
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Судові процеси проти опозиції та активістів стали «червоною зоною», в яку зайшла влада Зеленського - видання
29 червня 2020, 06:00
https://www.radiosvoboda.org/author/%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B0/vimpy Ірина Біла
Під час акції на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка біля будівлі Печерського районного суду. Київ, 18 червня 2020 року
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Щоденна статистика COVID-19 уже наблизилась до чотиризначних чисел, але ставити країну на паузу ніхто не квапиться, зазначає «Український тиждень». Хоча Україна вже опинилася в так званій червоній зоні, коли показник захворюваності перевищує 40 випадків на 100 тисяч населення.
Чиновники епохи кінця бідності традиційно суперечать одне одному: хтось твердить, що час повертатися до жорсткого карантину, а хтось, навпаки, бачить підстави його послабити. «Але хоч би що казали, зрозуміло всім: ще однієї масштабної паузи економіка країни просто не витримає, і тоді на неї чекає те, що можна буде без перебільшення назвати добою небачених досі злиднів», - зазначає автор статті Дмитро Крапивенко.
Продовжуючи окреслювати червоні зони чинної влади, дописувач зазначає, що велике розчарування має спіткати тих, хто сподівався, що війна закінчиться, щойно зміниться ім'я та прізвище чинного президента України. Не судилося, констатує автор. Путін відкрито заявляє про «подаровані Росією землі» й анітрохи не приховує своїх реваншистських намірів.
«Судові процеси проти опозиції та активістів - ще одна червона зона, у яку влада зайшла, можливо, навіть більше, ніж сама того хотіла», - вважає автор. Переслідування Петра Порошенка, Сергія Стерненка, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь - це випробування активної частини суспільства на міцність і спроба реваншу водночас, наголошує дописувач.
У всіх цих справах є різні дрібні бенефіціари, однак якщо взяти ширше, то по-справжньому в повномасштабній дестабілізації в Україні зацікавлена лише одна сторона - Росія, яка скористається з будь-якого послаблення України, щоб установити «історичну справедливість» так, як її бачать у Кремлі. На Банковій цього не помічають чи воліють не помічати: воювати з мерами, далекобійниками, волонтерсько-ветеранською спільнотою - це те, що легше й не вимагає надзусиль. Докладніше йдеться в статті https://tyzhden.ua/Politics/245033 «У червоній зоні» .
Повноцінного літнього перепочинку від політичних баталій не матимуть ані політики, ані громадяни, зазначає «Український тиждень». Автор статті Андрій Голуб нагадує, що на початку червня українська влада підписала текст чергового меморандуму з МВФ. Документ передбачає чіткі зобов'язання України для продовження співпраці з фондом. І вони далеко не завжди всім до вподоби. Надто олігархам. Тож дописувач прогнозує, що найближчим часом на олігархічних телеканалах активізуються ті, хто голосно звинувачує Україну у здачі суверенітету Заходу. До останніх можуть приєднати й уряд разом із президентом, зазначає автор.
А це тема, яка хоч і непрямо, але пов'язана з боротьбою за вулицю. Влітку вона навряд чи зійде нанівець, зазначає дописувач. Є лише тенденції до загострення. Завдяки Анатолію Шарію та його вірним фанатам на вуличних акціях знову присутня боротьба між проросійським і прозахідним векторами розвитку країни.
«Завдяки правоохоронцям, які ініціювали процеси щодо Сергія Стерненка й Петра Порошенка, йдеться і про стан самої правоохоронної системи», - пише далі автор. Він вважає, що не слід забувати також справи про вбивство Павла Шеремета, Катерини Гандзюк і нещодавно розкручену про підпал офісу Партії регіонів у 2014-му. Усі судові засідання у цих справах супроводжуватимуть акції, зокрема з політичними вимогами. Однією з основних поки що є вимога відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, дедалі гучнішими стають також претензії до генпрокурора Ірини Венедіктової.
«Оскільки президент Зеленський зараз не виявляє ознак того, що пристане на вимоги протестувальників, можна очікувати тільки на загострення протистоянь», - зазначає автор. Що радикальнішими ставатимуть акції, то більше уваги суспільства вони матимуть. Восени це таки може спричинити зміни в кадровій політиці влади, переконаний дописувач.
Зміни можуть стосуватися всього уряду, а не лише міністра внутрішніх справ і генпрокурора. Кабмін і далі діятиме під знаменом боротьби проти COVID-19. Перспективи перемоги сумнівні, як і перспективи збереження чинного складу міністрів восени. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Жвавий сезон».
В Україні склалася унікальна ситуація: парламент країни, який має відігравати головну роль в її житті, продовжує втрачати свій вплив. Чому так відбувається? - досліджував дописувач тижневика «Новое время» політолог Володимир Фесенко. Він зазначає, що, незважаючи на вирішальну роль, яку відігравав парламент у житті країни, як то: проголошення незалежності, ухвалення Конституції, врегулювання політичної кризи у грудні 2004 року і в лютому 2014-го, не лише серед простих громадян, а й у більшості експертів ставлення до найвищого законодавчого органу країни вельми скептичне.
У чому ж причини такої парадоксальної тенденції?
На думку дописувача, тут сплелися одразу кілька факторів: особливості політичної культури в Україні, зміни у складі парламенту і його неформальному статусі, збільшення ролі політичних партій у діяльності Верховної Ради, різке зростання впливу великого бізнесу на партії, зокрема й у парламенті, зміцнення інституту президента і його впливу на Верховну Раду.
З кінця 1990-х Верховна Рада стала перетворюватися на елітний клуб, куди представники великого бізнесу йшли за депутатською недоторканністю і політичним впливом.
Далі позначилися особливості політичної культури українського суспільства. Державну владу і лідерство більшість українців сприймають персоніфіковано. Лідер (головний начальник) у країні має бути один. «І в цій ролі як прості громадяни, так і еліти сприймають лише президента, яким би не був формальний набір його повноважень, і як би не ставилися до конкретної людини, яка здійснює функції голови держави», - зазначає політолог. Парламент же, на думку загалу, це - колективний орган, який може обговорювати й ухвалювати найзагальніші рішення (головним чином - закони), але реальної влади не має.
До того ж, це політично неоднорідне й конкурентне зібрання, яке часто перетворюється на ристалище для скандалів і демонстрації «поганих манер». Заголовок статті - https://nv.ua/ukr/opinion/verhovna-rada-ukrajini-shcho-vidbuvayetsya-z-parlamentom-ostanni-novini-50096427.html «Кола Ради» .
Цікавить реакція Зеленського і де це Саакашвілі, Соболєв та Грішин.
Фейк.
Що він нашкрабав - елементарно гуглиться. Наприклад, https://www.capital.ua/ru/news/143037-medvedchuk-napomnil-zelenskomu-normy-konstitutsii-ukrainy-kotorye-vlast-grubo-narushaet попалось перше :, з "капіталу".
Хоча: - там не менш злочино-совково-комуно-сталінські тези. Якими медвечук перехоплює лохторат коміка симоненка.
Шкода, що не доведена до кінця декомунізація... А то би і мертвечук з цим висером попав би під заборону.
https://www.dymka.com.ua/bez-rubriki/medvedchuk-nazvav-**********-movoyu-karateliv-ato-i-prosyt-zelenskogo-zaboronyty-yiyi/?fbclid=*************************************************************
Менше півроку, до листопада.
То як "не стоїть"?