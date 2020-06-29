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COVID-19: за добу у світі померли понад 3,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 504 тис., інфікованих - 10,2 млн

COVID-19: за добу у світі померли понад 3,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 504 тис., інфікованих - 10,2 млн

Станом на ранок 29 червня у світі зареєстрували 163 172 зараження COVID-19 за добу, понад 10,2 млн випадків інфікування COVID-19, одужали більш ніж 5,5 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 10 249 377 випадків інфікування і 504 466 смертей через коронавірус.

COVID-19: за добу у світі померли понад 3,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 504 тис., інфікованих - 10,2 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 128 437 (+285 за добу), хворих - 2 637 077 (+40 540 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 345 254 інфікованих (+29 313 за добу) та 57 658 (+555 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 634 437 осіб (+6791 за добу), кількість смертей - 9073 (+104 за добу).

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В Індії 549 197 хворих (+19 620 за добу), 16 487 летальних випадків (+384 за добу).

У Великій Британії 311 151 хворий (+901 за добу), померли 43 550 пацієнтів (+36).

В Іспанії зареєстрували 295 850 (+301 за добу) пацієнтів, померли 28 343 (+2).

COVID-19: за добу у світі померли понад 3,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 504 тис., інфікованих - 10,2 млн 02

Нагадаємо, станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19. За добу - 917 нових випадків. 19 осіб померли від хвороби.

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Топ коментарі
+1
Якби не було математиків, то ніхто би не знав, що ми маємо маленькі зарплати і пенсії🤪😵
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29.06.2020 08:43
+1
пук в лужу
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29.06.2020 08:44
+1
Ваш коментар про медиків був пуком в калюжу.
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29.06.2020 08:48
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А скільки в Україні інфікованих медиків?
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29.06.2020 08:16 Відповісти
если б их (медиков) не было вообще (как инфицированных, так и нет), этот маразм давно бы кончился.
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29.06.2020 08:40 Відповісти
Якби не було математиків, то ніхто би не знав, що ми маємо маленькі зарплати і пенсії🤪😵
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29.06.2020 08:43 Відповісти
пук в лужу
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29.06.2020 08:44 Відповісти
Ваш коментар про медиків був пуком в калюжу.
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29.06.2020 08:48 Відповісти
нет. он был вполне содержательным. карательной математики не бывает. фашиствующей математики не бывает. математики не дают заведомо невыполнимых рекомендаций...
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29.06.2020 08:51 Відповісти
Все можна використати ( математику теж) для поганих цілей. А ще ви маєте лай3 від свідка зелених покращень!
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29.06.2020 08:54 Відповісти
я й тебе лайкав не раз
ударишся об стіну з горя?
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29.06.2020 08:57 Відповісти
это его обычное занятие
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29.06.2020 08:48 Відповісти
"COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 504 тыс., инфицированных - 10,2 млн."

Жуть какая, в 50-е годы прошлого века малярией заболевали каждый год на Земле 300 миллионое челоеек, от маларии умирало 30 миллионое человек в год.
30 миллионое смертей в год, В ГОД, от малярии было.
Что же тогда экономику не взрывали "самоизоляцией"???
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29.06.2020 08:29 Відповісти
В світі зараз перевиробництво товарів і потрібно його пригальмувати.
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29.06.2020 08:44 Відповісти
когда-то можно было за 100 баксов уничтожить свое дело в военкомате или любых других структурах
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29.06.2020 08:45 Відповісти
секта неверующих в ковид-19 нендоумевает:

COVID-19: за добу у світі померли понад 3,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 504 тис., інфікованих - 10,2 млн - Цензор.НЕТ 9929
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29.06.2020 08:47 Відповісти
Никак не предохраняет, доказано наукой и почти 7000 заболевшими у нас медиками.
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29.06.2020 09:30 Відповісти
 
 