Негода на заході України: зруйновано 150,5 км автодоріг та 83 мости, залишаються підтопленими 70 населених пунктів, - ДСНС

На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Загалом на території області загинули 3 людини (Івано-Франківська область).

У 70 (було 349) населених пунктах (Івано-Франківська (42), Чернівецька (19), Львівська (2), Тернопільській (7), підтоплено 550 будинків (було 14 тис. 456) (Івано-Франківська (267), Чернівецька (163), Тернопільській (120); 1 об’єкт соціальної та побутової сфери (було 18); затоплено 831 підвал (було 7 тис. 225) (Івано-Франківська (574), Чернівецька (217), Тернопільська (34), Львівська (6); 1 тис. 898 присадибних ділянок (було 22 тис. 182) (Івано-Франківська (1 тис. 8), Чернівецька (679), Тернопільська (209), Львівська (2); зруйновано 150,5 км автодоріг (було 278,2) (Івано-Франківська (149), Чернівецька (1,4), Львівська (0,08); 83 мости (було 95) у Івано-Франківській (81), Львівській (1) та Чернівецькій (1); пошкоджено 582 км автодоріг (було 653) та 220 мостів (було 265) Івано-Франківська (541 км доріг та 206 мостів), Львівська (0,2 км автодоріг), Чернівецька (40,8 км автодоріг та 14 мостів).

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Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та (відселено) від початку робіт – 2523 особи, протягом доби відкачано 32 тис. 904 м куб. води (з початку робіт – 183 тис. 244 м куб); доставлено для населення 120 кг продуктів харчування (з початку робіт – 8628 кг) та 750 л питної води (з початку робіт – 25 315 л).

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучалося 774 особи та 291 од. техніки, з них від ДСНС 467 рятувальників о/с та 193 од. техніки (з них 2 гелікоптери).