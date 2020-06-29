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Новини Паводки на Західній Україні
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Львівщина (2295) паводок (233) ДСНС (4987) Івано-Франківська область (928)

Негода на заході України: зруйновано 150,5 км автодоріг та 83 мости, залишаються підтопленими 70 населених пунктів, - ДСНС

Негода на заході України: зруйновано 150,5 км автодоріг та 83 мости, залишаються підтопленими 70 населених пунктів, - ДСНС

На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Загалом на території області загинули 3 людини (Івано-Франківська область).

У 70 (було 349) населених пунктах (Івано-Франківська (42), Чернівецька (19), Львівська (2), Тернопільській (7), підтоплено 550 будинків (було 14 тис. 456) (Івано-Франківська (267), Чернівецька (163), Тернопільській (120); 1 об’єкт соціальної та побутової сфери (було 18); затоплено 831 підвал (було 7 тис. 225) (Івано-Франківська (574), Чернівецька (217), Тернопільська (34), Львівська (6); 1 тис. 898 присадибних ділянок (було 22 тис. 182) (Івано-Франківська (1 тис. 8), Чернівецька (679), Тернопільська (209), Львівська (2); зруйновано 150,5 км автодоріг (було 278,2) (Івано-Франківська (149), Чернівецька (1,4), Львівська (0,08); 83 мости (було 95) у Івано-Франківській (81), Львівській (1) та Чернівецькій (1); пошкоджено 582 км автодоріг (було 653) та 220 мостів (було 265) Івано-Франківська (541 км доріг та 206 мостів), Львівська (0,2 км автодоріг), Чернівецька (40,8 км автодоріг та 14 мостів).

Також дивіться: Після паводка на Івано-Франківщині дезінфікують колодязі, - головний санлікар області Савчук. ФОТОрепортаж

Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та (відселено) від початку робіт – 2523 особи, протягом доби відкачано 32 тис. 904 м куб. води (з початку робіт – 183 тис. 244 м куб); доставлено для населення 120 кг продуктів харчування (з початку робіт – 8628 кг) та 750 л питної води (з початку робіт – 25 315 л).

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучалося 774 особи та 291 од. техніки, з них від ДСНС 467 рятувальників о/с та 193 од. техніки (з них 2 гелікоптери).

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Бідово-бідоносній владі природа натякає. Шкода, що люди з 25% бар'єру страждають.
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29.06.2020 08:30 Відповісти
Ну шо, збагатились? Вирубка лісів змінила клімат, ось і мають що мають. Все пішло за водою.
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29.06.2020 08:38 Відповісти
Щас ЗЕля всьо порішає. А шо, нє ?

Негода на заході України: зруйновано 150,5 км автодоріг та 83 мости, залишаються підтопленими 70 населених пунктів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2195
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29.06.2020 08:53 Відповісти
Негода на заході України: зруйновано 150,5 км автодоріг та 83 мости, залишаються підтопленими 70 населених пунктів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5150

Знову накиданий фхлам.
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29.06.2020 09:13 Відповісти
а какой смысл восстанавливать, если в след.году будет то же самое...
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29.06.2020 09:14 Відповісти
 
 