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На Буковині за добу зафіксовано 59 нових випадків COVID-19, загалом - 4745, - ОДА

На Буковині за добу зафіксовано 59 нових випадків COVID-19, загалом - 4745, - ОДА

У Чернівецькій області зафіксовано 59 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, загальна кількість хворих досягла 4745 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці глава регіону Сергій Осачук.

"28 червня на Буковині офіційно підтверджено ще 59 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр обробив 487 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4745 осіб. Також сьогодні COVID-19 перемогли 13 буковинців", - розповів він.

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На Буковині за добу зафіксовано 59 нових випадків COVID-19, загалом - 4745, - ОДА 01

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