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В Україні 646 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом зафіксовано 43 628 випадків

В Україні 646 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом зафіксовано 43 628 випадків

Станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19. За добу - 646 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦГЗ.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 646 осіб.

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 43 628 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за добу у світі померли понад 3,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 504 тис., інфікованих - 10,2 млн

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 18 пацієнтів (добою раніше - 19), загалом - 1147. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (6) і Закарпатській (3) областях.

За останню добу одужали 93 людини (добою раніше - 233), загалом - 19 027.

Всього в Україні зараз хворіють 23 454 особи, що на 535 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (115), Волинській (84), Рівненській (70), Закарпатській (66) та Чернівецькій (59) областях.

У Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.

В Україні 646 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом зафіксовано 43 628 випадків 01
В Україні 646 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом зафіксовано 43 628 випадків 02
В Україні 646 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом зафіксовано 43 628 випадків 03
В Україні 646 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом зафіксовано 43 628 випадків 04
В Україні 646 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом зафіксовано 43 628 випадків 05
В Україні 646 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом зафіксовано 43 628 випадків 06

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Топ коментарі
+9
АГОВ !!! Якщо в них немає хворих, то навіщо їм карантин ?
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29.06.2020 09:20
+8
Патамушта самі порушують і люди пошлють їх ... в еротичну подорож.
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29.06.2020 08:57
+5
За последние 24 часа было выполнено 6649 ПЛР теста. Вот так эту новость дают в других странах. Это важнейший показатель. Цензор, смотрите брифинг, а не тупо пере печайтывайте с сайта Моз. Около 10 процентов тестируемых это много.
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29.06.2020 09:52
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Чому не оголошують про посилення карантину та покарання за його порушення ?
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29.06.2020 08:55 Відповісти
Патамушта самі порушують і люди пошлють їх ... в еротичну подорож.
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29.06.2020 08:57 Відповісти
Потрібна медична сертифікація всіх хто виходить з будинку в громадський простір! Кожен має пройти перевірку на коронавірус, туберкульоз та інші небезпечні хвороби і має отримати медичний сертифікат здоров'я, який буде продовжуватись кожні 15 діб повторними тестами на коронавірус. Загальний слабкий карантин показав свою повну неефективність і навіть шкідливість! Загальний карантин тільки відтягує пік коронавірусу але не дозволяє його знищити! Потрібно робити як в Китаї - масові тестування і ізоляція хворих! Китай зробив 8,3 млн тестів на коронавірус тільки за останні дні. А в нас за весь час кількість проведених тестів не більше 100 тис.!

В Україні треба протестувати значно більшу кількість людей, ніж є зараз, переконана голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.
"Якщо подивимося на країни, яким вдалося знизити рівень захворюваності на коронавірус, то побачимо, що вони проводили масштабне тестування населення і точно визначали коло осіб, які контактували з інфікованим", - розповідає пані Сильвандер.

Те, що обмежена кількість тестів - не єдина проблема в Україні, переконаний і Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках.
"Тестів більш-менш достатньо. До кінця карантину можна буде широко тестувати", - каже він.
Але є проблема з потужністю лабораторій, які будуть робити тести, і в системі виявлення. "Хтось же повинен цю людину знайти, направити і протестувати. Ці дві речі зараз сильно відстають", - пояснює експерт.
За його словами, державних лабораторій в Україні небагато і їхня максимальна потужність - до тисячі тестів в день.
"Щоб я робив - підключав зараз усі можливі заклади, де є лабораторні аналізатори, це приватні лабораторії, інші лікарні та громадські організації, які займаються, наприклад ВІЛ/СНІДом і займаються тестуванням проти інших вірусів", - пояснює Павло Ковтонюк.
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29.06.2020 17:14 Відповісти
https://www.facebook.com/deynega?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCF9d-PGDD1K9jAhYclknAjsnBxSOhiAz15xTQMb3v9_BE6W8Jh2iSS7v2PvkX3em2pn_PRTjrO_qRr&hc_ref=ARQgg_CBLeEsPBODhN7jroDg8P9n66OiqXwevX3cceUbYlaA7InVQbhpq_uWY3wB6l0&fref=nf Vitaliy Deynega
https://www.facebook.com/deynega/posts/3642456692436978 26 червня о 15:17 ·

Я обіцяв собі написати про це, коли статистика по COVID-19 перетне психологічну межу у 1000 нових хворих на день. Прийшов час тримати слово.
Постараюсь коротко. У березні цього року я прийшов до Офісу Президента. Зі мною були представники однієї дуже великої мережі лабораторій. Проаналізувавши стан речей, кількість обладнання, фахівців і якість менеджменту, вони запропонували просту реформу - централізувати обласні лабораторії у кілька великих центрів. Це б дозволило не упиратись більше в тривалість робочого дня окремо взятого лаборанта в обл центрі, а організувати цілодобову роботу, рівномірну загрузку і раціональне використання часу фахівців та реагентів. Також пропонувалось закупити потрібну кількість реагентів для апаратів Gene Expert якими засіяна країна, і які можуть теж робити тести.
На зустрічі був щойно призначений міністр Степанов, Віктор Ляшко був частину часу (але я впевнений що він в курсі всієї розмови), були інші люди, яких не тегатиму, але їм цей пост точно скинуть.
На все про все потрібно було трішки докупити техніки (щось готова була надати і сама мережа лабораторій) і реагенти. Ще треба було підготувати приміщення. Ми навіть запропонували одне під Києвом. Усі витрати були б невеликими як на цей масштаб проблеми (50-100 млн грн разово +реагенти). За організацію роботи не просили нічого. Ну тобто лабораторія дала б найкращих у країні фахівців безкоштовно (був жорсткий карантин і вони все одно простоювали). Закупівлі мали б бути усі на державі за всіма офіційними процедурами, щоб не було зайвих підозр. Потрібна була лише політична воля, бачення і готовність діяти. Їх не було. Пропозиція була озвучена. Після цього ми більше не зустрічались.
Чому я поліз тоді в цю історію і витрачав на неї час і соціальний капітал? Тому що люблю нестандартні проекти, які можуть врятувати тисячі життів. Про, принаймні, один успішний ви, думаю, знаєте.
Така реформа по нашим розрахункам могла б забезпечити спроможність по тестуванню на рівні 120-150 000 тестів на тиждень. Час виконання 1-1,5 місяці з моменту початку закупівель. Забір могли б здійснювати лікарі в рай і обл центрах. Логістику до лабораторій можна організувати силами поліціі, на яку і так виділяється фінансування для боротьби з пандемією.
Щоб це означало для хворого? Доступність тестів. Результат був би відомий протягом 1-2 днів (в залежності від логістики). Потужність дозволяла б тестувати усіх хто контактував з хворим. Це дало б більше виявлень і погіршило би статистику з одного боку. Але показало б реальну картину і могло би стати початком зламу ситуації.
Коли одна з епідемологинь сказала що такі масові тестування - це дорого, я відповів що у порівнянні з ціною карантину для економіки - це ніщо.
Це було чотири місяці тому. Свідків тої розмови достатньо, щоб ніхто ії не зміг перекрутити. Я не певен що пропозиція ще дійсна. Але усі контакти у Степанова і ко є. Я просто пообіцяв собі написати цей пост, коли нових хворих на день стане більше тисячі.
Цей день настав.
Завтра буде більше захворювань.
Хочеться вірити що тестів теж.
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29.06.2020 17:18 Відповісти
Как ПЦР тест спасает жизнь?
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29.06.2020 17:27 Відповісти
потому что у них (у властей) ещё осталось немного мозгов
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29.06.2020 09:01 Відповісти
У кого особисто в уряді є мізки?
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29.06.2020 09:02 Відповісти
у всех понемножку. больше всего у кваквакова... чтоб понять, что очередной виток дурантина чреват, много мозгов не надо. я считал, что много не надо чтоб не начинать этот идиотизм. но...
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29.06.2020 09:06 Відповісти
Будете його підтримувати на прем'єра, а потім на президента України?
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29.06.2020 09:07 Відповісти
його порошенко підтримує
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29.06.2020 09:09 Відповісти
Порошенко підтримує Авакова? Маячня.
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29.06.2020 13:51 Відповісти
никогда. хотя... если будет выбор квакваков vs. бойко... это примерно как в 2010-м..
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29.06.2020 09:11 Відповісти
Ось тут погоджуюся, хоча це поганий вибір. Поки скоро перед нами буде вибір між Зе і Бойко.
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29.06.2020 09:13 Відповісти
А далі між Медведчуком та Рабіновичем.
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29.06.2020 09:23 Відповісти
Поки це неможливо, але можна прийти і до цього.
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29.06.2020 09:25 Відповісти
А чего так грустно, вы же этого хотели? .... вам-же сразу говорили, что плюя на президента и унижая законную власть вы стараетесь не для Пепы а для ЗАЖОПА
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29.06.2020 09:55 Відповісти
Выбора может и не быть. Экс-регионалы уже на старте и могут просто перешагнуть
через Зе, нас на то не спросясь.
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29.06.2020 10:28 Відповісти
яке покарання рострілювати?його порушуюь всюди в Европі звичайні люди, а у нас навіть приклад показують як треба порушувати, гідрант та оточуючи ті люди які повинні бути прикладом
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29.06.2020 09:05 Відповісти
а хіба не Ви і Ваші брати по розуму і вірі тут на Цензорі оргазмували від заяви мера Черкас Бондаренка про відмову дотримуватись карантину?
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29.06.2020 09:05 Відповісти
АГОВ !!! Якщо в них немає хворих, то навіщо їм карантин ?
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29.06.2020 09:20 Відповісти
Вiтаю, милая Ксения.
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29.06.2020 09:58 Відповісти
так в Черкасах нету заболевших.
как так в Киеве с карантином полно новых заболеваний а в Черкасах другой месяц подряд единичные случаи заболеваний ?
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29.06.2020 09:22 Відповісти
А цьому свідку зелених покращень лише би збрехати та тролити.
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29.06.2020 09:24 Відповісти
Читати довго Італійською?
Гугліть, що таке ПЦР, та не несіть повну маячню - розплескається.
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29.06.2020 13:54 Відповісти
ЗачОт.
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29.06.2020 14:56 Відповісти
Госорганы первые нарушители. Для начала нужно там навести порядок, а потом нужно что-то оглашать.

Украина одна из самых свободных стран мира для народа. Но когда появляеться много свободы то это уже не демократия, а анархия получается.

Нужно всех заставить выполнять законы. Только как это сделать непонятно.
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29.06.2020 09:08 Відповісти
Потрібен німецький поліцай з дубцем.
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29.06.2020 09:17 Відповісти
А Аваков не годиться?
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29.06.2020 09:18 Відповісти
Держи по голове.
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29.06.2020 11:20 Відповісти
так постановления Кабмина не Закон а подзаконные акты.
не путай Законы со всякими писюльками чиновников
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29.06.2020 09:26 Відповісти
Да они и законы не выполняют те что с вирусом никак не связаны. Смысл в этом.
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29.06.2020 09:36 Відповісти
Моё субъективное мнение - власть перегнула палку с исходным штрафом 17тыс.грн.
Гораздо эффективней было бы брать с физического лица без маски
или не выдерживающего дистанцию 200 грн.штрафа ,но с каждого ,просто подряд.
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29.06.2020 10:35 Відповісти
если поднапрячься, можно выйти на нулевую смертность и вечную жизнь.
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29.06.2020 09:07 Відповісти
а где выздоровевшие, ?
по нашей статистике болезнь вечная, если глянуть статистику заболевшим 20-30 дней назад то заболевало по 500-600 людей в день, уже пора бы им и выздороветь а не числится в болеющими
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29.06.2020 09:19 Відповісти
третья колонка. зелёненьким выделено.
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29.06.2020 09:49 Відповісти
Вообще это интересный вопрос. Что бы быть выздоровевшим человек должен получить отрицательный ПЦР тест. И при желании здесь появляется поле для манипуляций, ведь количество тестов ограничено. Допустим физически за сутки можно сделать 15 тыс тестов. Мы берем и проводим их уже заболевшим и на следующий день говорим: 0 новых случаев, правильно мы ж новых и не тестировали. Или делаем наоборот тестируем исключительно новые подозрения и находим 1000 новых случаев, рвем волосы там где они не рвутся и обвиняем во всем никудышний народ доставшийся такому мудрому правительству.
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29.06.2020 10:29 Відповісти
Фантазии не хвататет у ребят, 14 июня воскресенье, тоже 646, 21 июня 735 человек. Пока 11557 новых за 14 дней. 26 человек в среднем на 100 тысяч. А надо 25, тогда есть варианты на открытие ЕС. Степанов тебе всё равно пох как считать, дай три дня показания по 400, и опустимся ниже 25
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29.06.2020 09:32 Відповісти
Треба 16 для зеленої зони.
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29.06.2020 10:05 Відповісти
16 или 20, вначале о 25 шла речь. До 1 июля приймут кому разрешат до 15 июля
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29.06.2020 11:15 Відповісти
За последние 24 часа было выполнено 6649 ПЛР теста. Вот так эту новость дают в других странах. Это важнейший показатель. Цензор, смотрите брифинг, а не тупо пере печайтывайте с сайта Моз. Около 10 процентов тестируемых это много.
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29.06.2020 09:52 Відповісти
100%.
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29.06.2020 10:30 Відповісти
А в начале апреля в сутки делали 300 тестов ) И никого не парит, что именно возросшее количество проводимых тестов и давит на статистику.
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29.06.2020 12:54 Відповісти
Вспомним кто стоит за коронобесие. Все олигархические каналы с проплачеными политшавками и экспертами по вызову. Тут они в едином строю с владою. Ковид и дерибан понятия неразрывные. И не одного диспута вирусологов. Секту надо верить при чем здесь
наука. Уровень манипуляции зашкаливает.
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29.06.2020 10:04 Відповісти
Наши " вирусологи" зашорены старыми догмами со студенческой скамьи, даже Голубовская. Нужен диспут сторонников дурантина и масочного террора здоровых со специалистами с альтернатвным взглядом на происходящее. Но такого диспута ни один олигархический канал никогда не организует по изложенным Вами причинам.
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29.06.2020 15:44 Відповісти
все гараздо сложнее и хуже. Ковид это первый шаг, второй вакцина. А причина всему этому разные прблемы у бенифициаров короны,о которых можно только догадываться.
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29.06.2020 17:33 Відповісти
Будущие бенефициары - это те, кто первым сможет впарить всемирное обязательное "вакцинирование". Именно за это и идет сейчас борьба между фарм конторами - бабки светят немерянные. Ну и политико- экономические дивиденты транснационального бизнеса стоят рядом. И социальные - тотальный контроль за населением с помощью гаджетов, управление мозгами посредством СМИ тоже не на последнем месте. В итоге - ковид очень удачная находка для реализации всего вышесказанного.
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29.06.2020 21:51 Відповісти
Вирус подозрительно избирателен, больше атакует Петиных прыхыльныков....уверен этому есть логическое объяснение, на фабриках рашен ужасная антисанитария
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29.06.2020 10:42 Відповісти
Это же как всегда в понедельник, походу лаборатории на выходных работают неполный день! Завтра будет чуть выше и в среду-четверг 1000 - 1200.
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29.06.2020 11:30 Відповісти
Завтра вряд ли будет, потому как сегодня выходной, а значит направлять на тесты некому. Со средой-четвергом согласен.
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29.06.2020 12:33 Відповісти
Да согласен, забыл что выходной!
https://censor.net/comments/locate/3204910/019214dc-d6ea-7135-9974-6728db451e85
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29.06.2020 12:49 Відповісти
Доберут нужные "показатели" в среду.
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29.06.2020 15:45 Відповісти
👆 кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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29.06.2020 16:30 Відповісти
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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29.06.2020 17:23 Відповісти
 
 