В Україні 646 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом зафіксовано 43 628 випадків
Станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19. За добу - 646 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦГЗ.
В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 646 осіб.
За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 43 628 осіб.
За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 18 пацієнтів (добою раніше - 19), загалом - 1147. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (6) і Закарпатській (3) областях.
За останню добу одужали 93 людини (добою раніше - 233), загалом - 19 027.
Всього в Україні зараз хворіють 23 454 особи, що на 535 більше, ніж напередодні.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (115), Волинській (84), Рівненській (70), Закарпатській (66) та Чернівецькій (59) областях.
У Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.
Будь ласка, зачекайте...
В Україні треба протестувати значно більшу кількість людей, ніж є зараз, переконана голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.
"Якщо подивимося на країни, яким вдалося знизити рівень захворюваності на коронавірус, то побачимо, що вони проводили масштабне тестування населення і точно визначали коло осіб, які контактували з інфікованим", - розповідає пані Сильвандер.
Те, що обмежена кількість тестів - не єдина проблема в Україні, переконаний і Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках.
"Тестів більш-менш достатньо. До кінця карантину можна буде широко тестувати", - каже він.
Але є проблема з потужністю лабораторій, які будуть робити тести, і в системі виявлення. "Хтось же повинен цю людину знайти, направити і протестувати. Ці дві речі зараз сильно відстають", - пояснює експерт.
За його словами, державних лабораторій в Україні небагато і їхня максимальна потужність - до тисячі тестів в день.
"Щоб я робив - підключав зараз усі можливі заклади, де є лабораторні аналізатори, це приватні лабораторії, інші лікарні та громадські організації, які займаються, наприклад ВІЛ/СНІДом і займаються тестуванням проти інших вірусів", - пояснює Павло Ковтонюк.
https://www.facebook.com/deynega/posts/3642456692436978 26 червня о 15:17 ·
Я обіцяв собі написати про це, коли статистика по COVID-19 перетне психологічну межу у 1000 нових хворих на день. Прийшов час тримати слово.
Постараюсь коротко. У березні цього року я прийшов до Офісу Президента. Зі мною були представники однієї дуже великої мережі лабораторій. Проаналізувавши стан речей, кількість обладнання, фахівців і якість менеджменту, вони запропонували просту реформу - централізувати обласні лабораторії у кілька великих центрів. Це б дозволило не упиратись більше в тривалість робочого дня окремо взятого лаборанта в обл центрі, а організувати цілодобову роботу, рівномірну загрузку і раціональне використання часу фахівців та реагентів. Також пропонувалось закупити потрібну кількість реагентів для апаратів Gene Expert якими засіяна країна, і які можуть теж робити тести.
На зустрічі був щойно призначений міністр Степанов, Віктор Ляшко був частину часу (але я впевнений що він в курсі всієї розмови), були інші люди, яких не тегатиму, але їм цей пост точно скинуть.
На все про все потрібно було трішки докупити техніки (щось готова була надати і сама мережа лабораторій) і реагенти. Ще треба було підготувати приміщення. Ми навіть запропонували одне під Києвом. Усі витрати були б невеликими як на цей масштаб проблеми (50-100 млн грн разово +реагенти). За організацію роботи не просили нічого. Ну тобто лабораторія дала б найкращих у країні фахівців безкоштовно (був жорсткий карантин і вони все одно простоювали). Закупівлі мали б бути усі на державі за всіма офіційними процедурами, щоб не було зайвих підозр. Потрібна була лише політична воля, бачення і готовність діяти. Їх не було. Пропозиція була озвучена. Після цього ми більше не зустрічались.
Чому я поліз тоді в цю історію і витрачав на неї час і соціальний капітал? Тому що люблю нестандартні проекти, які можуть врятувати тисячі життів. Про, принаймні, один успішний ви, думаю, знаєте.
Така реформа по нашим розрахункам могла б забезпечити спроможність по тестуванню на рівні 120-150 000 тестів на тиждень. Час виконання 1-1,5 місяці з моменту початку закупівель. Забір могли б здійснювати лікарі в рай і обл центрах. Логістику до лабораторій можна організувати силами поліціі, на яку і так виділяється фінансування для боротьби з пандемією.
Щоб це означало для хворого? Доступність тестів. Результат був би відомий протягом 1-2 днів (в залежності від логістики). Потужність дозволяла б тестувати усіх хто контактував з хворим. Це дало б більше виявлень і погіршило би статистику з одного боку. Але показало б реальну картину і могло би стати початком зламу ситуації.
Коли одна з епідемологинь сказала що такі масові тестування - це дорого, я відповів що у порівнянні з ціною карантину для економіки - це ніщо.
Це було чотири місяці тому. Свідків тої розмови достатньо, щоб ніхто ії не зміг перекрутити. Я не певен що пропозиція ще дійсна. Але усі контакти у Степанова і ко є. Я просто пообіцяв собі написати цей пост, коли нових хворих на день стане більше тисячі.
Цей день настав.
Завтра буде більше захворювань.
Хочеться вірити що тестів теж.
через Зе, нас на то не спросясь.
как так в Киеве с карантином полно новых заболеваний а в Черкасах другой месяц подряд единичные случаи заболеваний ?
Гугліть, що таке ПЦР, та не несіть повну маячню - розплескається.
Украина одна из самых свободных стран мира для народа. Но когда появляеться много свободы то это уже не демократия, а анархия получается.
Нужно всех заставить выполнять законы. Только как это сделать непонятно.
не путай Законы со всякими писюльками чиновников
Гораздо эффективней было бы брать с физического лица без маски
или не выдерживающего дистанцию 200 грн.штрафа ,но с каждого ,просто подряд.
по нашей статистике болезнь вечная, если глянуть статистику заболевшим 20-30 дней назад то заболевало по 500-600 людей в день, уже пора бы им и выздороветь а не числится в болеющими
наука. Уровень манипуляции зашкаливает.
https://censor.net/comments/locate/3204910/019214dc-d6ea-7135-9974-6728db451e85