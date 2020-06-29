УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12267 відвідувачів онлайн
Новини
1 631 6
пожежа (4243) смерть (6709) ДСНС (4987) вода (1168)

Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 70 осіб, під час пожеж - 10, - ДСНС

Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 70 осіб, під час пожеж - 10, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 22.06 по 28.06) під час пожеж загинуло 10 людей, на водних об'єктах - 70.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 415 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 88 осіб.

Ліквідовано 1176 пожеж, врятовано на пожежах 12 осіб і не допущено знищення вогнем 329 будинків і 45 од. техніки. Під час пожеж загинуло 10 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 626 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку червня на водоймах України загинуло вже понад 30 дітей, - ДСНС

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 335 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 57 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 70 осіб.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выпусть медаль -" ЗА спасение евреев от пожара на воде"
показати весь коментар
29.06.2020 09:20 Відповісти
Відпочиває народ...
показати весь коментар
29.06.2020 09:28 Відповісти
Чому ще й досі не ввели карантин на водоймах?! Ось де пандемія, а не те, що ви нам на вуха вішаєте!
показати весь коментар
29.06.2020 09:52 Відповісти
"время пожаров погибли 10 человек, на водных объектах - 70"
Каму суждено быть повешенному - тот не утонет!
показати весь коментар
29.06.2020 09:53 Відповісти
70 человек за неделю утонуло . ВЫ ВООБЩЕ СДУРЕЛИ ТАМ НАВЕРХУ?
Отберите у Авакова МЧС - он просто не понимает ничего в этих вопросах
показати весь коментар
29.06.2020 10:10 Відповісти
Запретить заходить в воду без надувного круга.
показати весь коментар
29.06.2020 11:14 Відповісти
 
 