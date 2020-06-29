Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 70 осіб, під час пожеж - 10, - ДСНС
Протягом минулого тижня (з 22.06 по 28.06) під час пожеж загинуло 10 людей, на водних об'єктах - 70.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 415 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 88 осіб.
Ліквідовано 1176 пожеж, врятовано на пожежах 12 осіб і не допущено знищення вогнем 329 будинків і 45 од. техніки. Під час пожеж загинуло 10 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 626 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 335 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 57 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 70 осіб.
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