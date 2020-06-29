За добу на COVID-19 захворіли 28 дітей і 85 медпрацівників, загалом 3175 дітей та 6665 медиків, - Степанов

За минулу добу госпіталізовано 164 людини з COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 646 осіб, з них 28 дітей та 85 медпрацівників. Госпіталізовано 164 людини. Зафіксовано 18 летальних випадків. Одужали 93 пацієнти. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 43 628 осіб, з них 3175 дітей та 6665 медпрацівників. За минулу добу проведено 9850 тестів, з них 6649 методом ПЛР та 3201 - ІФА", - розповів Степанов.

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