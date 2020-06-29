У Києві за добу 45 нових випадків COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, дві людини померли, - Кличко

За минулу добу захворювання на коронавірус лабораторно підтвердили у 45 мешканців Києва. 2 людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, на сьогодні в столиці вже 4980 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Так, захворіли:

- 17 жінок віком від 21 до 85 років

- 27 чоловіків віком від 20 до 66 років

- 3-річна дівчинка.

До лікарень столиці госпіталізували 6 хворих. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 5 киян. Загалом коронавірус подолали 1552 мешканці столиці.

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"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі - 10. У Дніпровському - 7. У Солом’янському, Оболонському та Голосіївському - по 5 випадків.



Будьте обережними, не нехтуйте своїм здоров‘ям! Бережіть себе!" - додав Кличко.

Як повідомлялося раніше, станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19. За добу - 646 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.