УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12267 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 291 3
карантин (18171) Київ (19122) Кличко (3477) статистика (2247) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У Києві за добу 45 нових випадків COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, дві людини померли, - Кличко

У Києві за добу 45 нових випадків COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, дві людини померли, - Кличко

За минулу добу захворювання на коронавірус лабораторно підтвердили у 45 мешканців Києва. 2 людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, на сьогодні в столиці вже 4980 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Так, захворіли:

- 17 жінок віком від 21 до 85 років
- 27 чоловіків віком від 20 до 66 років
- 3-річна дівчинка.

До лікарень столиці госпіталізували 6 хворих. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 5 киян. Загалом коронавірус подолали 1552 мешканці столиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі - 10. У Дніпровському - 7. У Солом’янському, Оболонському та Голосіївському - по 5 випадків.

Будьте обережними, не нехтуйте своїм здоров‘ям! Бережіть себе!" - додав Кличко.

Як повідомлялося раніше, станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19. За добу - 646 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.

У Києві за добу 45 нових випадків COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, дві людини померли, - Кличко 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
запретить ежедневные новости про этот дыбиловирус
показати весь коментар
29.06.2020 09:43 Відповісти
45 - это нормально!
показати весь коментар
29.06.2020 09:49 Відповісти
Нормально. Только, если кто еще не заметил, то в субботу/воскресенье/понедельник (а этот понедельник - выходной, так что еще и вторник прихватят), количество больных резко снижается . То ли врачи не хотят направлять на анализы в выходные, то ли лаборатории не хотят тесты делать. Раньше клоун на этом пиарился, а теперь приумолк - видать, тоже дошло. Нет у нас статистики, совсем нет.
показати весь коментар
29.06.2020 12:21 Відповісти
 
 