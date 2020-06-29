На кордоні з Угорщиною повністю відновлено роботу чотирьох пунктів пропуску, - Держприкордонслужба

На кордоні з Угорщиною сьогодні, 29 червня, з 1:00 повністю відновили роботу пункти пропуску "Вилок-Тисабеч", "Лужанка-Берегшурань", "Косино-Барабаш" і "Дзвінкове-Лонья".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Станом на 8:00 ранку ці пункти пропуску вже перетнуло 625 осіб, зокрема 185 – на в’їзд в Україну та 440 – на виїзд з України.

У відомстві також нагадали громадянам України, які планують поїздку до Угорщини на короткий термін, що на карантин не відправляють громадян України, які в'їжджають у 30-кілометрову зону. Від таких осіб не вимагають додаткових підтверджуючих документів для в'їзду, але вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин.

Українцям, які планують їхати в Угорщину з транзитною метою, в'їзд на територію Угорщини дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце проживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування в країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 і не мати ознак підозри на інфекцію.

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Раніше, 25 червня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина відкриє всі пункти пропуску на кордоні з Україною в понеділок.

Водночас Сійярто зазначив, що поки не може назвати конкретної дати відновлення повітряного та залізничного сполучення між Україною та Угорщиною.

Раніше на українсько-угорському кордоні почав функціонувати автомобільний пункт пропуску "Чоп (Тиса) - Захонь" (Ужгородський район).