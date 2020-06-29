Двох українських воїнів поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ позицій ЗСУ в районі Кримського, - штаб

Сьогодні, 29 червня, збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, по позиціях українських захисників поблизу Кримського російські окупанти застосували міномети 120-мм калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.



"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень. Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.



"Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в пресцентрі ОС.

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