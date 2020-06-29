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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27098) поранення (2778) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Двох українських воїнів поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ позицій ЗСУ в районі Кримського, - штаб

Двох українських воїнів поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ позицій ЗСУ в районі Кримського, - штаб

Сьогодні, 29 червня, збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, по позиціях українських захисників поблизу Кримського російські окупанти застосували міномети 120-мм калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень. Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

"Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в пресцентрі ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

Двох українських воїнів поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ позицій ЗСУ в районі Кримського, - штаб 01

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---.де?
---де де...---.на відео.
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29.06.2020 10:50 Відповісти
что-то слишком часто Крымское стало оседать в сводках про обстрелы...
пора там разводить-отводить...(это горький сарказм)
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29.06.2020 11:20 Відповісти
Одужання нашим захисникам
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29.06.2020 11:25 Відповісти
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
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29.06.2020 13:55 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
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29.06.2020 16:40 Відповісти
 
 