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аварія (559) Волинець (97) Лисичанськ (313) Луганщина (4812) смерть (6709) шахта (693) шахтарі (536)

Один шахтар загинув, один - травмований унаслідок обвалу на шахті "Привільнянська" в Лисичанську, - нардеп "Батьківщини" Волинець

У Луганській області загинув шахтар, ще один - травмований, повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат (фракція "Батьківщина) Михайло Волинець.

"О 23:30 через обвал на шахті "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля" загинув шахтар. Його колегу з чисельними переломами гірничорятувальники 2 ВГРЗ евакуювали на поверхню та доставили у лікарню Лисичанська", - написав Волинець у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

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Один шахтар загинув, один - травмований унаслідок обвалу на шахті Привільнянська в Лисичанську, - нардеп Батьківщини Волинець 01

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Топ коментарі
+3
От официальных лиц тишина...
Охлос должен знать только то, что считает нужным политбюро.
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29.06.2020 10:40
+3
Работа у шахтёров такая. Шофёры вон гибнут раз в 10 чаще шахтёров, а то и в сто, но не жалуются, а молча крутят баранку.
Царствие Небесное погибшему. Травмированному полного выздоравления.
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29.06.2020 11:00
+1
Печально! Сочувствие близким. Но,надо ли подавать это в качестве первоочередной новости?
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29.06.2020 10:37
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Печально! Сочувствие близким. Но,надо ли подавать это в качестве первоочередной новости?
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29.06.2020 10:37 Відповісти
В чем выражается ее первоочередность?
Посчитайте какая она по счету за сегодня.
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29.06.2020 10:41 Відповісти
А чого не треба, ДТП подають же,співчуття родинам.
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29.06.2020 10:46 Відповісти
От официальных лиц тишина...
Охлос должен знать только то, что считает нужным политбюро.
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29.06.2020 10:40 Відповісти
Стесняюсь спросить, вы из пострадавших и точно знаете, что тишина?
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29.06.2020 10:54 Відповісти
Вы слышали, читали сообщение об этой аварии на шахте от официальных лиц?
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29.06.2020 10:58 Відповісти
"В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер" Источник: https://censor.net/n3204922
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29.06.2020 11:24 Відповісти
Кто из двух, Цензора и Волынца, официальное лицо, представитель власти?
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29.06.2020 11:26 Відповісти
Вы уверены, что у власти уже есть официальная информация с шахты? ..
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29.06.2020 11:37 Відповісти
Авария на шахте со смертельным исходом произошла еще вчера, а у власти до сих пор нет информации?
Что же это за власть такая?
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29.06.2020 11:43 Відповісти
Очевидно ждут выводы комиссии, вы не знаете, что в подобных случаях, всегда создаётся комиссия?
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29.06.2020 11:57 Відповісти
Пока очевидно, что власть не сообщает об аварии. Стиль совка.
Раньше обычно сообщали о факте аварии, а причины обещали сообщить позже, после выводов комиссии.
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29.06.2020 12:09 Відповісти
Работа у шахтёров такая. Шофёры вон гибнут раз в 10 чаще шахтёров, а то и в сто, но не жалуются, а молча крутят баранку.
Царствие Небесное погибшему. Травмированному полного выздоравления.
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29.06.2020 11:00 Відповісти
А тим часом: Народний депутат від ВО «Батьківщина» Михайло Волинець став власником квартири площею 122,3 кв. м у Києві. Вартість нерухомості становить 7,64 млн грн, свідчить https://public.nazk.gov.ua/declaration/b6f6f041-2d87-4ff5-a1fc-b0ba90871f60 повідомлення про суттєві зміни у декларації депутата.
Власником квартири Волинець став 19 червня, але інформацію про зміни в декларації на сайті Національного агентства з запобігання корупції опублікували 28 червня.
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29.06.2020 11:30 Відповісти
Сколько помню Волынца, столько он и кормится возле шахтеров.
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29.06.2020 15:47 Відповісти
 
 