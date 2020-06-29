Один шахтар загинув, один - травмований унаслідок обвалу на шахті "Привільнянська" в Лисичанську, - нардеп "Батьківщини" Волинець
У Луганській області загинув шахтар, ще один - травмований, повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат (фракція "Батьківщина) Михайло Волинець.
"О 23:30 через обвал на шахті "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля" загинув шахтар. Його колегу з чисельними переломами гірничорятувальники 2 ВГРЗ евакуювали на поверхню та доставили у лікарню Лисичанська", - написав Волинець у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+3 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар29.06.2020 10:40
+3 Олег Анатолиевич
показати весь коментар29.06.2020 11:00
+1 Lev Zavago 2ac59658
показати весь коментар29.06.2020 10:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Посчитайте какая она по счету за сегодня.
Охлос должен знать только то, что считает нужным политбюро.
Что же это за власть такая?
Раньше обычно сообщали о факте аварии, а причины обещали сообщить позже, после выводов комиссии.
Царствие Небесное погибшему. Травмированному полного выздоравления.
Власником квартири Волинець став 19 червня, але інформацію про зміни в декларації на сайті Національного агентства з запобігання корупції опублікували 28 червня.