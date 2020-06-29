За добу кількість активних хворих на COVID-19 зросла у 20 областях і Києві, - РНБО

В Україні за минулу добу кількість нових випадків COVID-19 перевищила кількість осіб, які видужали, у 20 областях і м.Києві, у чотирьох областях країни не підтвердили нових випадків коронавірусу.

Згідно з даними, опублікованими на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в понеділок вранці, за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (115 випадків), Волинській області (84 випадки), Рівненській області (70 випадків), Закарпатській області (66 випадків), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 13 нових випадків захворювання на COVID-19, померлих і видужалих за минулу добу немає, зараз в області хворіє 639 осіб (на 13 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 84 нові випадки COVID-19, померлих і видужалих за добу немає, зараз в області хворіють 1559 осіб (на 84 більше за добу);

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- у Дніпропетровській області нових випадків захворювання, одужання і смерті за добу не виявлено, зараз хворіє 151 особа;

- у Донецькій області за добу 2 нові випадки захворювання, померлих і видужалих немає, зараз в області хворіє 309 осіб (на 2 більше за добу);

- у Житомирській області 8 нових випадків захворювання за добу, померлих і видужалих немає, загалом хворіють 629 осіб (на 8 більше за добу);

- у Закарпатській області 66 нових випадків зараження за добу, 3 людини померли, зараз хворіє 1762 особи (на 63 більше за добу);

- у Запорізькій області 2 нові випадки захворювання за добу, 1 - одужання, зараз в області хворіє 135 осіб (на 1 більше за добу);

- в Івано-Франківській області 50 нових випадків захворювання за добу, померлих і видужалих немає, загалом в області хворіє 1153 людини (на 50 більше за добу);

- у Києві 45 нових випадків захворювання за добу, 2 людини померли, 5 - одужали, хворіє 3320 осіб (на 38 більше за добу);

- у Київській області 40 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла, 30 осіб одужали, зараз в області хворіє 1178 осіб (на 9 більше за добу);

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- у Кіровоградській області нових випадків захворювання і смерті немає за добу, 4 особи одужали, зараз в області хворіє 80 осіб (на 4 менше за добу);

- у Луганській області нових випадків захворювання, смерті та одужання за добу не виявлено, зараз в області хворіє 22 особи;

- у Львівській області за добу підтверджено 115 нових випадків зараження COVID-19, 6 випадків смерті, загалом в області хворіє 4408 осіб (на 109 більше за добу);

- у Миколаївській області 6 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом в області хворіє 151 особа (на 6 більше за добу);

- в Одеській області 31 новий випадок захворювання за добу, 11 осіб одужали, загалом в області хворіє 875 осіб (на 20 більше за добу);

- у Полтавській області 2 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, загалом в області хворіє 31 особа (на 2 більше за добу);

- у Рівненській області 70 нових випадків захворювання за добу, 2 випадки смерті, 14 осіб одужали, загалом в області хворіє 1818 осіб (на 54 більше за добу);

- у Сумській області 1 новий випадок захворювання за добу, загалом в області хворіє 72 людини (на 1 більше за добу);

- у Тернопільській області 20 нових випадків захворювання за добу, 8 осіб одужали, загалом в області хворіють 746 осіб (на 12 більше за добу);

- у Харківській області 16 нових випадків захворювання за добу, 2 людини померли, 5 осіб одужали, загалом в області хворіє 948 осіб (на 9 більше за добу);

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- у Херсонській області нових випадків захворювання, смерті та одужання за добу немає, загалом в області хворіють 12 осіб;

- у Хмельницькій області 7 нових випадків захворювання за добу, 2 - одужання, загалом в області хворіє 238 осіб (на 5 більше за добу);

- у Черкаській області нових випадків захворювання, смерті та одужання за добу немає, загалом в області хворіють 164 особи;

- у Чернігівській області 9 нових випадків захворювання. Загалом в області хворіють 380 осіб (на 9 більше за добу);

- у Чернівецькій області 59 нових випадків захворювання, 2 - смерті, 13 осіб одужали. Загалом в області хворіють 2674 особи (на 44 більше за добу).