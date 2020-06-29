Як і обіцяли, ми врятуємо наші медзаклади і дофінансуємо їх з 1 липня. Рішення вже ухвалено, - Степанов
Міністерство охорони здоров’я здійснить дофінансування медичних закладів України, які в результаті другого етапу медичної реформи отримали дефіцит коштів. Це вже ухвалене рішення, яке набуде чинності з 1 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 29 червня.
"В нас запроваджується так званий пакет антикризових дій, за яким медичні заклади, які внаслідок другого етапу реформи отримали менше фінансування з державного бюджету, ніж це було минулого року, будуть дофінансовані до рівня минулого року. Ця постанова вже набула чинності. Все фінансування відбуватиметься, починаючи з 1 липня і до кінця 2020 року. Зараз НСЗУ укладає договори з відповідними закладами. Це рішення, яке набуло чинності. Ми врятуємо наші медичні заклади, як і обіцяли, в тому числі, Президент і я", - наголосив Степанов.
За словами очільника відомства, наразі в Україні 332 медичні заклади опинилися на межі існування – оскільки під час планування 2 етапу медичної реформи, який стартував з 1 квітня, мають дефіцит державного фінансування понад 50%.
Будь ласка, зачекайте...
Клоун в цирке, в балагане.
Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит. Паяцы подмигивают, корчат рожи.
Чехов, Ярмарка.
"300%" надбавки за работу с COVID-19 обещанные медикам лично Зеленским, за апрель даже не пытались платить. То есть Зеленский просто врал.
"Новые надбавки" за работу с COVID-19 в 70% финансировать не из чего следовательно это пустые слова пустых людей.
Страховая система медиков работающих с COVID-19 предложенная Порошенко, отвергнута ибо предложена Порошенко.
Через 2-3 месяца мы потеряем по разным причинам, половину медицинского состава.
Естественно, мы сказали что нет проплат еще за март.. И нежные нервы Минздрава не выдержали... ... Результат - не 300%, а 70% и не с марта, а с сентября и не выплачивают, а выплатят... "Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении. Врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.
Вот такие моральные уроды правят страной...
А в дійсності він "шестірний"
шестірна?
Вилюр(а) - имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний «Владимир Ильич любит рабочих»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-3 [3] ,
«Владимир Ильич любит Россию»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-11 [11]
«Владимир Ильич любит Родину»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A1%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD-16 [16] .
Список имён советского происхождения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
аутизм никто не отменял
Петя вивів новий сорт - шалені порохоботи
"300%" надбавки за работу с COVID-19 обещанные медикам лично Зеленским, за апрель даже не пытались платить. То есть Зеленский просто врал.
"Новые надбавки" за работу с COVID-19 в 70% финансировать не из чего, следовательно, это пустые слова пустых людей.
Страховая система медиков работающих с COVID-19 предложенная Порошенко, отвергнута ибо предложена Порошенко.
Через 2-3 месяца мы потеряем по разным причинам, половину медицинского состава.
пойдете в народное хозяйство, что ли?
затормозила .отошла на давние позиции ,и деньги ходить за пациентом ,как не ходили ,
так и ходить не будут.
"Наша песня хороша, заводи сначала".
Ни о залитой же Западной Украине говорить, вы для тех людей все равно ничего не сделали и не сделаете.
не развиваем, не открываем, не перееоснащаем, не доукомплектовуем...а ..спасаем...
а кто ж будет спасать нас... если вы так вяло кинулись что-то оставшееся спасать ????
Во вторых вы ОБЯЗАНЫ ТРЕБОВАТЬ соблюдения ВСЕХ мер,необходимых для функционирования медицины в период, как вы говорите,эпилемии.;
В третьих вам доступна трибуна и вы можете вместо "геройского поступка" перераспределить деньги( ну не получит фарммафия 300% закупках/ продажах лекарств, а только 270% ,не обеднеет? Или обеднеет?)