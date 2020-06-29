Як і обіцяли, ми врятуємо наші медзаклади і дофінансуємо їх з 1 липня. Рішення вже ухвалено, - Степанов

Міністерство охорони здоров’я здійснить дофінансування медичних закладів України, які в результаті другого етапу медичної реформи отримали дефіцит коштів. Це вже ухвалене рішення, яке набуде чинності з 1 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 29 червня.

"В нас запроваджується так званий пакет антикризових дій, за яким медичні заклади, які внаслідок другого етапу реформи отримали менше фінансування з державного бюджету, ніж це було минулого року, будуть дофінансовані до рівня минулого року. Ця постанова вже набула чинності. Все фінансування відбуватиметься, починаючи з 1 липня і до кінця 2020 року. Зараз НСЗУ укладає договори з відповідними закладами. Це рішення, яке набуло чинності. Ми врятуємо наші медичні заклади, як і обіцяли, в тому числі, Президент і я", - наголосив Степанов.

За словами очільника відомства, наразі в Україні 332 медичні заклади опинилися на межі існування – оскільки під час планування 2 етапу медичної реформи, який стартував з 1 квітня, мають дефіцит державного фінансування понад 50%.

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