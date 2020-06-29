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МОЗ (5362) фінансування (3015) Степанов Максим (2195) медреформа (129)

Як і обіцяли, ми врятуємо наші медзаклади і дофінансуємо їх з 1 липня. Рішення вже ухвалено, - Степанов

Як і обіцяли, ми врятуємо наші медзаклади і дофінансуємо їх з 1 липня. Рішення вже ухвалено, - Степанов

Міністерство охорони здоров’я здійснить дофінансування медичних закладів України, які в результаті другого етапу медичної реформи отримали дефіцит коштів. Це вже ухвалене рішення, яке набуде чинності з 1 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 29 червня.

"В нас запроваджується так званий пакет антикризових дій, за яким медичні заклади, які внаслідок другого етапу реформи отримали менше фінансування з державного бюджету, ніж це було минулого року, будуть дофінансовані до рівня минулого року. Ця постанова вже набула чинності. Все фінансування відбуватиметься, починаючи з 1 липня і до кінця 2020 року. Зараз НСЗУ укладає договори з відповідними закладами. Це рішення, яке набуло чинності. Ми врятуємо наші медичні заклади, як і обіцяли, в тому числі, Президент і я", - наголосив Степанов.

За словами очільника відомства, наразі в Україні 332 медичні заклади опинилися на межі існування – оскільки під час планування 2 етапу медичної реформи, який стартував з 1 квітня, мають дефіцит державного фінансування понад 50%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ змінить принцип фінансування за пакетами COVID-19, - Степанов

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Топ коментарі
+14
Спасители блин...вначале разворовать все...а потом героически спасать...зеленое стадо в своем репертуаре...
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29.06.2020 10:52
+8
давно тебе не было, старого мудреца, думал издох в коллапсе. тебя как реформы касается?делай клизму, не задерживай проход.
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29.06.2020 10:57
+6
Корабельную Йолку уже спасли?
Как и обещали, мы спасем наши медучреждения и дофинансируем их с 1 июля. Решение уже принято, - Степанов - Цензор.НЕТ 2589
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29.06.2020 10:54
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Спасители блин...вначале разворовать все...а потом героически спасать...зеленое стадо в своем репертуаре...
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29.06.2020 10:52 Відповісти
Зелене стадо ПАЯЦІВ.
Клоун в цирке, в балагане.
Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит. Паяцы подмигивают, корчат рожи.
Чехов, Ярмарка.
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29.06.2020 10:54 Відповісти
"мы спасем наши учреждения".. ключевое слово здесь "наши"... те, в которых степанов получает откаты))Про остальные - они брешут как обычно:

"300%" надбавки за работу с COVID-19 обещанные медикам лично Зеленским, за апрель даже не пытались платить. То есть Зеленский просто врал.
"Новые надбавки" за работу с COVID-19 в 70% финансировать не из чего следовательно это пустые слова пустых людей.
Страховая система медиков работающих с COVID-19 предложенная Порошенко, отвергнута ибо предложена Порошенко.
Через 2-3 месяца мы потеряем по разным причинам, половину медицинского состава.
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29.06.2020 11:50 Відповісти
п.с. Шулеры Зеленского. С утра(19.06.2020 г.) Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19.
Естественно, мы сказали что нет проплат еще за март.. И нежные нервы Минздрава не выдержали... ... Результат - не 300%, а 70% и не с марта, а с сентября и не выплачивают, а выплатят... "Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении. Врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.
Вот такие моральные уроды правят страной...
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29.06.2020 11:52 Відповісти
Они спасут медицину от самих себя, от своей же реформы. Такого цинизма, как у зеленых, в мире нужно еще поискать.
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29.06.2020 11:21 Відповісти
Не спасут, для этого в МОЗ нет интеллектуального потенциала и опыта. Там одни грантоеды.
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29.06.2020 17:11 Відповісти
Комплекс спасителя - это уже психиатрия.
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29.06.2020 11:22 Відповісти
Перший пішов. Коли прізвище преЗЕдента почнуть з маленької писати?))
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29.06.2020 10:52 Відповісти
хіба так "шестірний президент"
А в дійсності він "шестірний"
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29.06.2020 10:57 Відповісти
Виправили
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29.06.2020 10:57 Відповісти
Краще б пильнували щоб результати тестування не губились, Чекаємо, курва, вже 3 тиждень. Кажуть, що загубили!
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29.06.2020 10:53 Відповісти
Если за 3 недели ничего не вылезло - значит здоров
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29.06.2020 11:04 Відповісти
А когда зе-команда посадит реформаторов-вредителей которые довели здравоохрание украинцев до краха и коллапса?
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29.06.2020 10:53 Відповісти
давно тебе не было, старого мудреца, думал издох в коллапсе. тебя как реформы касается?делай клизму, не задерживай проход.
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29.06.2020 10:57 Відповісти
Корабельную Йолку уже спасли?
Как и обещали, мы спасем наши медучреждения и дофинансируем их с 1 июля. Решение уже принято, - Степанов - Цензор.НЕТ 2589
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29.06.2020 10:54 Відповісти
Робоча?
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29.06.2020 10:56 Відповісти
сосная
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29.06.2020 10:57 Відповісти
Що в неї з лицем? Потрібно Гепу-спеціаліста спитати.
шестірна?
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29.06.2020 10:58 Відповісти
Це був візит до Канади, ймовірно наша вишиванка має екзорцистські властивості))
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29.06.2020 11:04 Відповісти
Тищенко. Велюр. Лимони.
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29.06.2020 11:05 Відповісти

Вилюр(а) - имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний «Владимир Ильич любит рабочих»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-3 [3] ,
«Владимир Ильич любит Россию»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-11 [11]
«Владимир Ильич любит Родину»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A1%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD-16 [16] .

Список имён советского происхождения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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29.06.2020 12:54 Відповісти
Поляки сказали - "Ленку попердолело"
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29.06.2020 11:06 Відповісти
Пам'ятаєте на сайті була зебілка під ніком Лалала Лалалала, вона захищала Лєнкіну сукню та сандалі, а про морду ліца казала, що це обезвоженість після довгого перельоту. Шкода, що я не зробила скрін, та немаю доказу, але це було. Порохоботи сміялися всім Цензором.
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29.06.2020 12:10 Відповісти
Ну хватит уже издеваться над туристическим брендом!
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29.06.2020 11:03 Відповісти
Як і обіцяли, ми врятуємо наші медзаклади і дофінансуємо їх з 1 липня. Рішення вже ухвалено, - Степанов - Цензор.НЕТ 8349
аутизм никто не отменял
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29.06.2020 11:10 Відповісти
Ви ще би дитяче фото виставили
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29.06.2020 11:15 Відповісти
от кого ? от Пети?
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29.06.2020 10:55 Відповісти
"спасатели" спасающие сами себья,а медучереждения ,это им до лампочки...
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29.06.2020 10:57 Відповісти
Да-да, и только минималка с апреля, получите-распишитесь
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29.06.2020 10:59 Відповісти
Зеля не издевайся над рошенами.Они уже не знают,что придумать)))
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29.06.2020 11:02 Відповісти
Гундявый скорее терпила, чем садюга
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29.06.2020 11:06 Відповісти


Петя вивів новий сорт - шалені порохоботи
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29.06.2020 11:14 Відповісти
вислюк оманський наглядно продемонстрировал зебилам их безусловную тупость
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29.06.2020 11:48 Відповісти
снова зебилам нассали по-полной))
"300%" надбавки за работу с COVID-19 обещанные медикам лично Зеленским, за апрель даже не пытались платить. То есть Зеленский просто врал.
"Новые надбавки" за работу с COVID-19 в 70% финансировать не из чего, следовательно, это пустые слова пустых людей.
Страховая система медиков работающих с COVID-19 предложенная Порошенко, отвергнута ибо предложена Порошенко.
Через 2-3 месяца мы потеряем по разным причинам, половину медицинского состава.
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29.06.2020 11:47 Відповісти
да ничего вы не потеряете
пойдете в народное хозяйство, что ли?
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29.06.2020 15:58 Відповісти
Довести до уровня прошлого года ,это означает ,что реформа здравоохранения
затормозила .отошла на давние позиции ,и деньги ходить за пациентом ,как не ходили ,
так и ходить не будут.
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29.06.2020 11:10 Відповісти
Ніжки то з першої рехформи ростуть..
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29.06.2020 11:18 Відповісти
Чіп і Дейл поспішають на допомогу, рятувальники х...ви...
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29.06.2020 11:19 Відповісти
ці гієни послаблюють хватку тільки для того щоб позручніше вхопити ... вони не відстануть ...допоки не задушать жертву
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29.06.2020 11:25 Відповісти
Кого спасать? Недоучек и взяточников? В том виде как сейчас большую половину нужно закрыть / разогнать. Все равно никого они не лечат. Потому как не умеют. Да и не хотят.
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29.06.2020 11:26 Відповісти
Давай, Степанов, сегодня было мало про ковид.
"Наша песня хороша, заводи сначала".

Ни о залитой же Западной Украине говорить, вы для тех людей все равно ничего не сделали и не сделаете.
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29.06.2020 11:32 Відповісти
просто вслушайтесь - мы СПАСАЕМ наши медучреждения...
не развиваем, не открываем, не перееоснащаем, не доукомплектовуем...а ..спасаем...
а кто ж будет спасать нас... если вы так вяло кинулись что-то оставшееся спасать ????
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29.06.2020 11:55 Відповісти
каждому главврачу - по майбаху!
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29.06.2020 15:56 Відповісти
Спасибо бароны вы наши. Спасибо что за наши деньги спасаете то что уже не существует но по Конституции БЕСПЛАТНО у нас должно быть. От такой наглости иногда(часто) хочется плюнуть в рыло,которое подобное произносит. Во первых вы министр и должны ОБЕСПЕЧИТЬ работу подведомственного вам сектора;
Во вторых вы ОБЯЗАНЫ ТРЕБОВАТЬ соблюдения ВСЕХ мер,необходимых для функционирования медицины в период, как вы говорите,эпилемии.;
В третьих вам доступна трибуна и вы можете вместо "геройского поступка" перераспределить деньги( ну не получит фарммафия 300% закупках/ продажах лекарств, а только 270% ,не обеднеет? Или обеднеет?)
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29.06.2020 16:47 Відповісти
Безсоромністъ і бахвальство зелених просто вражає. Не уявляю, щоб в Канаді якийсъ чиновник зробив таку заяву. Та й і в Україні такого раніше не було.
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29.06.2020 20:04 Відповісти
 
 