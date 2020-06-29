За добу в ЗСУ виявлено один новий випадок захворювання на COVID-19, хворіють 180 осіб, - командування Медсил

У Збройних силах України станом на ранок понеділка підтверджено один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 180 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10:00 29 червня в Збройних Силах України хворіє 180 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 310 осіб, летальних випадків – 5", - йдеться в повідомленні.

Так, за минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на COVID-19.

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Військовослужбовець (Київська область) перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 569 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція і найближчі три доби, – 40 осіб.

Як повідомлялося, в Україні помітно знизився добовий приріст інфікування коронавірусом: станом на ранок 29 червня виявлено 646 нових випадків COVID-19, 93 особи з-поміж раніше захворілих видужали, 18 померли.