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діти (4938) Нацполіція (14881) Сумська область (3246) Шостка (49)

Поліція розшукує батьків дворічної дівчинки, знайденої вночі в районі залізничних колій у Шостці. ФОТО

Вночі в районі вул. Кожедуба в Шостці знайшли дворічну дівчинку. Мала блукала залізничною колією і була дуже налякана. Поліція розшукує батьків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Дитину, яка сама блукала в районі залізничного переїзду вночі, побачив випадковий водій. Він і викликав на зазначене місце поліцейських. Правоохоронці доправили малечу до дитячої лікарні та розпочали пошуки її батьків.

Поліція розшукує батьків дворічної дівчинки, знайденої вночі в районі залізничних колій у Шостці 01

На вигляд дівчинці близько двох років. Зростом 60 см, худорлявої статури. Має світле волосся та сірі очі.

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Поліція розшукує батьків дворічної дівчинки, знайденої вночі в районі залізничних колій у Шостці 02

Була вдягнена у плаття з чорно-білою смужкою, яке має спереду малюнок у вигляді зайця. Взута у світлі шкарпетки та квітчасті босоніжки.

Поліція розшукує батьків дворічної дівчинки, знайденої вночі в районі залізничних колій у Шостці 03
Фото: сайт поліції

"Поліцейські звертаються до всіх небайдужих громадян із проханням допомогти у розшуку батьків дитини. Уважно роздивіться фото дівчинки, і якщо ви впізнали малечу – просимо зателефонувати до Шосткинського відділу поліції за телефоном (050) 327-91-48, чи на цілодобову лінію служби "102".

Заздалегідь вдячні за допомогу!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+13
манюнька жизнерадостная, чистенькая, не загорелая и без синяков-царапин и укусов комаров... - значит домашняя, не бомжей и пропойных алкашей...
маман где? вот вопрос... может что-то случилось?
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29.06.2020 11:42
+7
так може з ними щось сталося
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29.06.2020 11:34
+5
Бедная девочка.
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29.06.2020 11:30
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Бедная девочка.
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29.06.2020 11:30 Відповісти
Похожа на мальчика)
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29.06.2020 12:37 Відповісти
да это просто из-за стрижки.
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29.06.2020 17:54 Відповісти
Что это за родители которых еще искать надо.
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29.06.2020 11:32 Відповісти
так може з ними щось сталося
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29.06.2020 11:34 Відповісти
Это Шостка, Сумской.
Покупка прекурсоров и переправка наркоты. Все может быть. хай БНОН поднимут....
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29.06.2020 11:37 Відповісти
опера кругом своё подкинут...
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29.06.2020 15:29 Відповісти
Невже викинули таке дитятко ?
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29.06.2020 11:35 Відповісти
Видать кто то хорошо "отпраздновал" день молодежи...
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29.06.2020 11:40 Відповісти
Не исключено, но для начала, родителей нужно найти и если набухались и потеряли ребенка - то тогда решать, что лучше - лишить родительских прав или лечить.
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29.06.2020 11:50 Відповісти
По внешнему виду не скажешь,шо у неё родители любители "синьки"
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29.06.2020 11:53 Відповісти
Так про это и разговор. Сначала пусть найдут живыми, а там уже и решать. Мало случаев когда за машину убивали владельцев (тьфу-тьфу)?
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29.06.2020 11:56 Відповісти
манюнька жизнерадостная, чистенькая, не загорелая и без синяков-царапин и укусов комаров... - значит домашняя, не бомжей и пропойных алкашей...
маман где? вот вопрос... может что-то случилось?
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29.06.2020 11:42 Відповісти
Выродители ещё не проспались видимо...
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29.06.2020 11:56 Відповісти
А где несчастные родители, которые все обыскали, всех на уши подняли в поисках пропавшего ребёнка?
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29.06.2020 12:21 Відповісти
Сонечко
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29.06.2020 13:30 Відповісти
Может родителей уже и нет. Тьху тьху тьху.
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29.06.2020 13:40 Відповісти
Выглядит чуток постарше 2-х лет, ближе к 3-м. Хоть бы с родителями было все норм, и они нашлись.
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29.06.2020 15:08 Відповісти
..малышка вроде бы и ухоженная (слава Богу), но стрижка- с мамой крепко не свезло, однозначно...
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29.06.2020 15:31 Відповісти
Та то може й зразу в лікарні постригли, чисто по-советски, хоча Сумська обл, не повинно бути там таке.
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29.06.2020 22:04 Відповісти
Хорошенькая девочка, дай Бог, чтоб родители нашлись, а то как ей без мамы и папы?
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29.06.2020 17:59 Відповісти
Рост 60 см в 2 года?
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30.06.2020 00:36 Відповісти
Ну, вроде бы нашлась мамаша. Уже хорошо.
Но, похоже, что таки виновата "синька".
https://su.npu.gov.ua/news/Informacziya/zavdyaki-nebajduzhim-gromadyanam-policzejski-vstanovili-matir-divchinki-znajdi/ ЛИНК на новость на сайте сумской полиции
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01.07.2020 02:11 Відповісти
 
 