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Дружина депутата Миколаївської облради вистрілила собі в голову: поліція встановлює обставини загибелі жінки

Дружина депутата Миколаївської облради вистрілила собі в голову: поліція встановлює обставини загибелі жінки

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі дружини депутата Миколаївської обласної ради, яка з травматичної зброї вистрілила собі в голову

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 29 червня, близько 10 години ранку до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову", - йдеться в повідомленні поліції.

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Так, встановлено, що 33-річна жінка померла на місці події від травм. Її чоловік перебував у приміщенні. Наразі всі обставини і причини події з'ясовуються.

Попередньо, як того вимагає процедура в подібних випадках, розпочато розслідування за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними місцевого видання "Преступности.НЕТ", "самогубство вчинила дружина депутата Ігоря Івануни, який представляє партію "Батьківщина".

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Топ коментарі
+30
какой муж смекалистый..сразу видно..ДЕПУТАТ!)
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29.06.2020 11:43
+25
сколько контрольных выстрелов сделала самоубийца?
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29.06.2020 11:43
+19
Дружина депутата Миколаївської облради вистрілила собі в голову: поліція встановлює обставини загибелі жінки - Цензор.НЕТ 8262

24.11.2019.
На Николаевщине развивается новый рейдерский конфликт с участием депутата областного совета от ВО «Батькивщина» Игоря Ивануны. Сельскохозяйственная техника рейдеров уничтожает посевы озимой пшеницы в Доманевском районе Николаевской области. Полиция не вмешивается в конфликт и не препятствует противоправным действиям рейдеров. Это уже не первый случай захвата земель и урожая, в причастности к которому фермеры обвиняют депутата.
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29.06.2020 11:49
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сколько контрольных выстрелов сделала самоубийца?
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29.06.2020 11:43 Відповісти
какой муж смекалистый..сразу видно..ДЕПУТАТ!)
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29.06.2020 11:43 Відповісти
Или бывший министр иностранных дел...
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29.06.2020 11:48 Відповісти
"Прикольний" спосіб "розвестися" без розподілу майна.
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29.06.2020 11:46 Відповісти
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29.06.2020 11:47 Відповісти
Може, пригрозила розкрити його оборудки.
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29.06.2020 12:21 Відповісти
Я правильно понимаю, что Рафик полюбому не виноват?
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29.06.2020 11:47 Відповісти
Дружина депутата Миколаївської облради вистрілила собі в голову: поліція встановлює обставини загибелі жінки - Цензор.НЕТ 8262

24.11.2019.
На Николаевщине развивается новый рейдерский конфликт с участием депутата областного совета от ВО «Батькивщина» Игоря Ивануны. Сельскохозяйственная техника рейдеров уничтожает посевы озимой пшеницы в Доманевском районе Николаевской области. Полиция не вмешивается в конфликт и не препятствует противоправным действиям рейдеров. Это уже не первый случай захвата земель и урожая, в причастности к которому фермеры обвиняют депутата.
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29.06.2020 11:49 Відповісти
Може дружина його шантажувала з цього приводу, от він їй рота і закрив. По статистиці в таких випадках вбивцею виявляється близька людина: хлопець, чоловік чи друг.

Я нещодавно дивилась серіал « Как избежать наказания за убийства». Навіть американську Феміду можна надурити, я вже мовчу про нашу корупціонерку.
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29.06.2020 12:01 Відповісти
кіно то, таке. Американці часто в кіно показують те чого нема в реальному житті.
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29.06.2020 13:31 Відповісти
Жуля ще мало земельки прихопила? Тепер просто грабують та вбивають.
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29.06.2020 12:24 Відповісти
Ну да, взяла у мужа ствол и застрелилась в его присутствии.))
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29.06.2020 11:54 Відповісти
Угу, открыла сейф, вставила магазин (или снарядила барабан). А вон нещастя не бачило?
Да любая экпертиза определит самострел или убийство с маскуванням.
Полиция Николаева не подведите, НДЭКЦ в помощь. Кстати, увалите за неправильное хранение травмата.
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29.06.2020 12:11 Відповісти
З цими депутатами треба щось робити. Вони вже почали дружин вбивати.
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29.06.2020 11:54 Відповісти
Жене поддутая не понраилась.
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29.06.2020 14:27 Відповісти
при Порошенке такого не было
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29.06.2020 11:56 Відповісти
Если эта байка прокатит в суде то подобные "самоубийства" могут войти в моду, очень удобно.
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29.06.2020 11:57 Відповісти
неразделенная любовь к деньгам
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29.06.2020 11:57 Відповісти
и не нада делить имущество
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29.06.2020 11:59 Відповісти
Може, він не за гроші, а боявся тюрми.
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29.06.2020 12:28 Відповісти
Жінки практично ніколи не стріляються.
Щось тут наплутано.
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29.06.2020 11:58 Відповісти
по словам мужа
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29.06.2020 12:01 Відповісти
Ее муж находился в помещении
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29.06.2020 12:02 Відповісти
Та ясно...
Він вбив.
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29.06.2020 12:09 Відповісти
Та нічого не ясно... Як Вам така "версія": І він, і вона - п"яні. Він приїхав додому під ранок, вона - трохи раніше. Були в різних місцях...
- Ти задовбав своїми **************!
- А ти де нализалася?
- Де хочу, там і лижу! На розвод подам!!!
- Та подавай... Можеш ще й застрелиться...
- І застрелюсь!... Давай пістолет!...
- На...
Ба-бах!...
(Реальний випадок. Москва, 2005 рік).
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29.06.2020 12:33 Відповісти
та щасссс.........((
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29.06.2020 15:34 Відповісти
Я тільки дружину Пуго пригадую. Там супруг також поруч був, і вони разом застрелились.
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29.06.2020 12:36 Відповісти
Тем более в голову
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29.06.2020 13:22 Відповісти
Стріляються жінки і буває невдало. Просто у нас взагалі мало стріляються бо, дуже обмежений круг має право на володіння навіть гумостріла.
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29.06.2020 13:34 Відповісти
надеюсь депутат от слуги народа
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29.06.2020 12:03 Відповісти
шьюлин.
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29.06.2020 13:29 Відповісти
Три года этот йульок уже по идее имеет за небрежное хранение огнестрела...
Но ведь откупится скот...
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29.06.2020 12:03 Відповісти
и щас за убийство откупится
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29.06.2020 12:04 Відповісти
там резинка..
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29.06.2020 15:35 Відповісти
как только какая то мразь из "Сосны у Народа" где то появится, там жди ЧП !!!!
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29.06.2020 12:25 Відповісти
100 відсотків вбив
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29.06.2020 12:30 Відповісти
почему не отключены коментарии
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29.06.2020 12:33 Відповісти
А що робить.якщо ти просто жінка а не "корабєльная сосна"...
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29.06.2020 12:51 Відповісти
Ну, можна отруїтися чи у вікно скочити.
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29.06.2020 13:36 Відповісти
Як колись головний риговський диригент пан Чечетов. Зняв тапці виліз на підвіконник і далі перейшов вільний політ.
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29.06.2020 15:07 Відповісти
Не куплятися на грошовиту наволоч , а виходить заміж за нормального чоловіка.
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29.06.2020 13:53 Відповісти
Памятається мені, як Семенюк-Самсоненко застрелилася з рушниці в голову.
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29.06.2020 13:41 Відповісти
та якби тикы одна- а другых скикы...???
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29.06.2020 15:36 Відповісти
ЕСЛИ ЕГО НЕ ПОСАДЯТ ЗА УБИЙСТВО - ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО УКРАИНОЙ ПРАВЯТ БАНДИТЫ !!! И МОЖНО ДЕЛАТЬ ВСЕ ЧТО ХОЧЕШЬ !!!
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29.06.2020 14:09 Відповісти
тю ишо один прозрів, так давно уже правлять и роблять шо хочуть
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29.06.2020 19:29 Відповісти
ПОРА НАРОДУ ЖРАТЬ СВОЛОЧЕЙ КОРРУПЦИОННЫХ И ИХ ДЕТЕЙ !!!
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29.06.2020 20:08 Відповісти
Извините, но это самый верный и надежный способ вылечить головную боль.
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29.06.2020 14:49 Відповісти
дуже смишно
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29.06.2020 15:37 Відповісти
Тут и к бабке не ходи, "любимый" муж - депутат её кокнул.
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29.06.2020 16:49 Відповісти
 
 