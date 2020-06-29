Дружина депутата Миколаївської облради вистрілила собі в голову: поліція встановлює обставини загибелі жінки

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі дружини депутата Миколаївської обласної ради, яка з травматичної зброї вистрілила собі в голову

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 29 червня, близько 10 години ранку до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову", - йдеться в повідомленні поліції.

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Так, встановлено, що 33-річна жінка померла на місці події від травм. Її чоловік перебував у приміщенні. Наразі всі обставини і причини події з'ясовуються.

Попередньо, як того вимагає процедура в подібних випадках, розпочато розслідування за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними місцевого видання "Преступности.НЕТ", "самогубство вчинила дружина депутата Ігоря Івануни, який представляє партію "Батьківщина".