Дружина депутата Миколаївської облради вистрілила собі в голову: поліція встановлює обставини загибелі жінки
Правоохоронці встановлюють обставини загибелі дружини депутата Миколаївської обласної ради, яка з травматичної зброї вистрілила собі в голову
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 29 червня, близько 10 години ранку до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову", - йдеться в повідомленні поліції.
Так, встановлено, що 33-річна жінка померла на місці події від травм. Її чоловік перебував у приміщенні. Наразі всі обставини і причини події з'ясовуються.
Попередньо, як того вимагає процедура в подібних випадках, розпочато розслідування за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
За даними місцевого видання "Преступности.НЕТ", "самогубство вчинила дружина депутата Ігоря Івануни, який представляє партію "Батьківщина".
Будь ласка, зачекайте...
24.11.2019.
На Николаевщине развивается новый рейдерский конфликт с участием депутата областного совета от ВО «Батькивщина» Игоря Ивануны. Сельскохозяйственная техника рейдеров уничтожает посевы озимой пшеницы в Доманевском районе Николаевской области. Полиция не вмешивается в конфликт и не препятствует противоправным действиям рейдеров. Это уже не первый случай захвата земель и урожая, в причастности к которому фермеры обвиняют депутата.
Я нещодавно дивилась серіал « Как избежать наказания за убийства». Навіть американську Феміду можна надурити, я вже мовчу про нашу корупціонерку.
Да любая экпертиза определит самострел или убийство с маскуванням.
Полиция Николаева не подведите, НДЭКЦ в помощь. Кстати, увалите за неправильное хранение травмата.
Щось тут наплутано.
Він вбив.
- Ти задовбав своїми **************!
- А ти де нализалася?
- Де хочу, там і лижу! На розвод подам!!!
- Та подавай... Можеш ще й застрелиться...
- І застрелюсь!... Давай пістолет!...
- На...
Ба-бах!...
(Реальний випадок. Москва, 2005 рік).
Но ведь откупится скот...